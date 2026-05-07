琅讀金句／別讓世界定義你的成功。照著心意過生活，與珍惜的人相伴，人生才圓滿

人生到了四十多歲，生活反而大不如前，老是受到許多外在干擾。作為主管，必須帶領員工，還要居中協調公司的要求；作為子女，必須陪年邁的父母一起做各種大大小小的決定，帶他們去醫院；作為父母，則要照顧時常生病的孩子，或幫忙他們做作業。原先只要照顧好自己就沒什麼大問題的人生，開始被別人任意動搖。四十歲的人們驚慌失措，尖聲問道：「 這是我的人生，但我在哪裡呢？」

書名：《給我40歲的女兒》 作者：韓星姬（한성희） 出版社：商業周刊出版 出版時間：2024年8月29日

韓國最療癒的醫師媽媽作家韓星姬，以媽媽與走過中年之路的過來人身分，再次提筆，寫給正在「經歷四十歲成長痛」的女兒與四十歲世代──

●這世上的成功與幸福沒有標準答案──每個人到了四十歲，都有不同的生活軌跡，別人看似美好的成功終歸是別人的，妳還是要朝向自己的版本前進。

●四十歲，總算可以活出自己的年紀──假如人生的上半場，是在世界打造的競技場上成為選手，努力奔跑的日子；人生的下半場，便是打造個人喜好競技場的時機。

●找到真正的朋友──到了人生後半場，朋友之間的相似之處多過差異。所剩不多的人生，淡化了我們的嫉妒心，萌生真正的情感連結，學會互相體諒，對彼此寬容。

●與父母和解──照顧年邁父母的時間，是理解父母人生的最佳時機，所謂理解，就是要去找出父母為何不得不那樣生活的解答。

●六十歲時最後悔的事情──被古板的年齡劇本左右，四十歲就斷定自己年紀大，活得只剩責任與義務。直到六十歲才發現，原來四十歲還很年輕⋯⋯

【編輯推薦】

本書以四十歲上下為目標讀者，切中這個年齡層的心理與生活痛點。文字中滲透溫暖與理解，適合在忙碌的生活中為自己找回一點喘息的空間。它不僅是一本書，更像是一封母親的來信，讓人感到心靈被撫慰。

●本文摘選自商業周刊出版之《給我40歲的女兒：心理醫師媽媽走過中年之路的38個提醒》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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