琅讀金句／在從容、優雅的說明之餘，還能保有餘裕去照顧對方的情緒和需求，才是能夠打動人心的秘密

書名：《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》 作者：周震宇，馬可欣 出版社：圓神出版 出版日期：2026年2月1日

把人生說成你喜歡的樣子！一句適切的回應，勝過千言萬語。

「所謂人生，10％是發生了什麼事，90％是你如何應對。」

內在穩定，才能給出恰到好處的回應，

清醒的回應，才能成就心之所向！

本書將引領你，從「內在設定」開始，用「正向回應」接住自己，轉換能量狀態：

安定自己──先自我協調，再回應

把人生主導權從「反射式的反應」，轉回「清醒的選擇如何回應」。在做出任何回應前，「心裡安定」整個人的狀態才會自我協調──不糾結、不內耗、不輕狂、不傲慢，也越能平衡自我與他人。

保護自己──用回應鎮守人際邊界

健康的關係建立在清楚的界限上，回應自然有分寸。學習用回應保護自己，守護好自己的人際界限和善良、價值，再用回應「連結他人」，才不會本末倒置。

連結他人──用回應灌溉關係花園

在對話中先理解，不急著價值判斷；把尖銳反駁軟化為並肩討論。即使是微小的「連結呼喚」──一個眼神、一句簡單的回應，都能為彼此的「情感存摺」積累財富，在各種不同的關係裡創造正向的情感連結。

顯化幸福¾¾用回應創造豐盛日常

語言是有能量的。每一個回應都能把意念具體「顯化」出來。以生活中真實的經驗證明，感謝、肯定與正向的回應，就是有意識的在設計自己的人生，向著豐盛走去。

【編輯推薦】

本書以「回應」為核心，帶領讀者從內在設定出發，練習以正向方式面對自己與他人。透過安定自我、保護界線、連結關係與創造幸福四大面向，幫助你從慣性反應轉為清醒選擇，減少內耗與情緒拉扯。書中結合日常情境，引導讀者用語言與覺察改變能量狀態，在人際互動中建立健康關係，並逐步打造更穩定、豐盛且有意識的人生。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自圓神出版之《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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