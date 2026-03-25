琅讀金句／成為自己想要的樣子其實也需要練習，像所有事情一樣。需要相信有一天醒來時能夠自然表現出來

「即使不夠完美，想要的東西很可恥，我們也能活過每一天。」

年度話題書！★美國亞馬遜年度最佳書籍★

書名：《婚禮之徒：《紐約時報》暢銷書！全球銷量突破190萬冊！》 作者：艾莉森．艾斯帕克(Alison Espach) 出版社：悅知文化 出版時間：2026年2月2日

重點完全在於往前走。向你曾經以為是你的那個人道別，向你曾經以為會成為的那個人道別。

菲比一如往常地早起，她穿上絲質長禮服，腳踩金色高跟鞋，獨自前往奢華酒店。她難得如此盛裝打扮，不是去度假，而是一心想結束生命。沒想到抵達時，酒店竟被包場正準備舉辦一整週的盛大婚禮。新娘萊拉為了這場婚禮可能的突發狀況做足準備，唯獨沒料到菲比的出現。

於是萊拉千方百計想阻撓菲比的計畫，原本互看不順眼的兩人，卻在過程中不知不覺向彼此互訴心事。菲比誤打誤撞成了萊拉的「婚禮賓客」，一連串的意外，也讓她們開始思考，自己究竟想要什麼樣的人生……

以時而輕快幽默、時而溫柔感傷的筆法，寫生命中無可避免的失落及缺憾，以及我們如何透過那些微小的時刻，慢慢學會重新生活，找回真實的自己，追逐真正渴望的人生。

【編輯推薦】

《婚禮之徒》寫的，正是那些無法被說出口的失落與不完美。這不只是一部關於愛情或婚姻的小說，更是一個關於「重新開始」的故事——當人生偏離原本的劇本，我們是否還有勇氣，誠實面對自己，並再次選擇想要的生活？在幽默與心痛之間，《婚禮之徒》讓人看見：即使不完美，我們仍然可以，一點一點活回自己。

圖／Unsplash

●本文摘選自悅知文化出版之《婚禮之徒：《紐約時報》暢銷書！全球銷量突破190萬冊！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News