琅讀金句／你永遠無法滿足所有人，只要待人處事問心無愧，不必執著於他人的話語

心理勵志暢銷作家阿飛的新作《成為自己的貴人》，內容為歷時兩年的「命盤諮詢換故事」企劃，透過與四十多位讀者的深度對談，陪伴每一個帶著疑問而來的人，回望傷痛、拆解困惑，理解那些尚未被看見的渴望。本書聚焦的不是「命中注定是否存在」，而是所謂命運，往往來自一次次選擇的累積。

書名：《成為自己的貴人：不內耗、不強求，順應變化的49個人生提醒》 作者：阿飛 出版社：悅知文化 出版時間：2025年12月29日

書中交織理性的人生觀察與感性的生命故事，特別適合總是把自己放在最後、習慣承擔與忍耐的讀者。面對背叛、失業、失婚或難解的家庭課題，阿飛以溫柔而誠實的文字，陪伴讀者暫停腳步，回頭傾聽內心真正的聲音。人生也許反覆經歷破碎與修復，但所有經驗都不曾白費，只是在等待被理解、疏解心裡的結。當你學會理解自己、放過自己，生命的流動將再次展開，終將會走向心中真正想抵達的所在。

【編輯推薦】

阿飛透過真實故事告訴讀者許多人生困境並非命運作祟，而是來自價值標準、選擇與視角的落差。讓我們看見在感情、關係與人生抉擇中的盲點，看清自己真正渴望的是什麼，當你因他人的評價而動搖、在關係裡反覆受傷，或對自己的選擇感到懷疑時，不自我內耗比任何事來得更重要，是現代人都值得學習的課題。

