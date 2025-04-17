不精通會計理論也無妨，看懂財報關鍵，打造能賺錢的公司！

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文／許恩得（東海大學會計學系教授兼校長特別助理）

推薦序

兩年前，我在東海大學擔任 EMBA 主任時，邀請曾任台積電財務長、業務資深副總及人資長的何麗梅來演講。她提到，作為財務長最重要的貢獻，便是提供攸關且可靠的財務資訊，幫助各部門主管做出正確的關鍵決策。這提醒我，多年前我擔任東海會計系主任兼所長時，也曾邀請任職台積電會計處長的陳及佑學長返校演講，分享他對張忠謀董事長「會計能力」的敬佩：當一位領導者懂財務、看得懂報表，就能精準判斷市場風險與資源配置，帶領企業穩健成長。

書名：《百大企業經理人必學的財報獲利課》 作者：凱倫．伯曼等 出版社：聯經出版 出版時間：2025年4月10日

事實上，會計與財務早已不僅止於「管錢」或「記帳」。精確掌握營收、成本、獲利結構，再配合嚴謹分析與預測，往往是企業在研發投資、產能擴充、國際併購等重大決策的成功關鍵。財務長所提供的資訊猶如一面真實鏡子，讓管理團隊得以聚焦核心目標、調度資源與控管風險。

這段小插曲，恰好點出了本書的核心─熟悉財報的知識，不再只是會計部門或財務長的專利，而是每一位在企業裡努力耕耘的人都應該具備的基本能力。《百大企業經理人必學的財報獲利課》正是一本能帶領讀者走出「看不懂財務數字，就只能依賴別人」迷思的指南。它的特色與價值，可以歸納為以下幾點：

一、跳脫枯燥的「會計教科書」印象

本書不是單純灌輸繁複的借貸概念或會計理論，而是透過實務案例、清晰易懂的解釋，引導讀者理解財報背後的藝術與思維。像是在談「獲利與現金的差異」時，就點出除了損益表，還必須重視現金流量表的重要原因：公司雖然帳面上有盈餘，若客戶延遲付款、成本支出時間錯配，現金隨時有短缺的風險。

二、兼顧初學者與管理層的需求

全書從「基礎財務知識」到「深入的比率、投資報酬率分析」，層層遞進。初學者可以藉由每章知識補給站、簡易圖表獲得入門所需；而公司主管或已熟悉管理的人，則能直接聚焦在比率運用、投資評估方法等章節，加強在做決策時的精算與判斷。

三、可立即應用於企業運營

其中，分析營運資金管理、營收認列方式、現金流量等議題，皆以「如何優化企業日常運作」為導向，不只是概念，更是能夠落地執行的方法論。只要在公司內部運用書中提及的思考步驟，比方對「折舊費用」或「一次性費用」做客觀評估，就更能掌握企業實際獲利表現。

在 AI 快速成長的時代，財務智商更被提升到另一個層次。企業運用 AI 做出種種智慧分析時，最終還是必須回歸到人腦進行決策判斷。有了人工智慧工具，我們雖能更迅速地收集大量數字並加以預測，但究竟哪個模型適用？哪些參數需要審核或調整？這些問題都需要深刻理解財報原理，才不會被機器演算法的「表面結論」給誤導。

因此，《百大企業經理人必學的財報獲利課》在當代的意義，不只是協助大家學會判讀三大財務報表，更幫助我們在大數據與 AI 背後，看清真正影響企業獲利與價值的關鍵。當 AI 成為加速器，熟悉財務邏輯的管理者，便能更穩健地帶領企業邁向持續發展。

最後，我誠摯推薦每一位對商業運作感到好奇、或已在職場耕耘的人，都能細讀本書，讓它成為你理解數字背後實況的最佳助手。願每位讀者都能藉由這些財務觀念，讓自己在公司裡有更具體的貢獻，也在 AI 競逐未來的世代裡，立於不敗之地。

●本文摘選自聯經出版之《百大企業經理人必學的財報獲利課：暢銷20年商管巨作！頂尖企業顧問教你看懂財報的33個關鍵，打造真正能賺錢的公司》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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