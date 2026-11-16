【展演的回聲】毛雅芬／想像PLUS：從2026台灣文化科技大會，看 AI 時代下的虛實共生與情感重塑

文／毛雅芬（獨立寫作者）

下單訂製一個 Soulmate：當虛擬親密走入實體喜宴

想像，AI 科技 深入人生每一個縫隙。

「2026台灣 文化 科技大會：AI次元：共生時代」主題展覽／未來展演〈Yes, AI DO. 歡迎光臨：2050情感交易所〉，把「近未來」的親密關係轉譯成今日的期貨／股票市場——

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觀展的群眾在展演現場取得交易帳戶／身份記憶卡之後，列隊於電子螢幕前，等著下單訂製soulmate：她／他的情緒溫度是留白還是炙熱？談吐氣質是強烈還是溫和？姿態氣場是細緻還是開放？性別特質？年齡「感」？

與這些抽象的數據特徵相比，星座、血型作為擇選伴侶的變數，簡直和遠古時代，兩個部落之間以互換族人來成就婚配一般地原始單純。

AI系統按訂單生成的虛擬伴侶形貌，大半像極當今的日韓偶像，而且帶有動漫的質感。

她／他會詢問買家：「希望共同立下的誓言？」

然後，下單訂購的買家必須決定是否簽訂「虛擬關係定型契約」。

簽約的買家，可以和虛擬伴侶前進至「交往」模式：天橋約會，自拍放閃照。

設若往來順利，走入最後一個展演空間，就會是兩人的喜宴。

婚宴場合，鋪紅布的餐桌不是虛擬的；會場外販售的喜帖、甜點、飾物等等周邊商品，無疑相當物質。

虛擬的親密，最終能夠這般轉換成物理的真實嗎？

與AI 伴侶的喜宴，假如有實現的一天，它將慶賀什麼？

（如果我欲望的，不是一個纖腰窄臉、雙目迷濛的情人呢？）

比手勢、下咒語：機台對戰中的身體與實體復歸

見證，AI科技深入生活每一個細節。

主題展覽／未來展演的對街，〈VS AI 街頭對戰（VJING）〉展場，擺放兩部街頭／電子遊樂場可見的遊戲機台，非常實體。觀眾兩兩湊對，可以即時連線兩部機台對戰。對打的方式，是各自面對攝影機，follow機台螢幕下緣的圖像指示擺弄手勢；結合「動作捕捉」軟體，攝影機捕獲的手部動態會自動轉換成AI咒語（promt），接連地改寫機台螢幕顯示的生成動畫。

最初，〈VS AI 街頭對戰〉是跨地域、跨文化的程式應用競賽——2023年，研發、製造AI遊戲機台的超維度（Dimension Plus）藝術 團隊，首度向全球的Midjourney玩家廣發英雄帖。由超維度出題、文化創意工作人評審；參賽者線上投稿，分自以不同的方式對Midjourney promt下咒，以生成符合題旨的圖像。大會比對投稿者提供的圖像，篩選出「前32強」參與即時線上競賽，而後，「前8強」必須自行克服萬難，抵達機台所在之處參加「實體競賽」。

虛擬復歸實體的過程，在早期的〈VS AI〉世界大戰中，是無比複雜的。暫且不論與賽者有否飄洋過海的行動和決心，意圖參賽意味著明確接受競賽的條件——註冊Discord平台帳號，購買Midjourney軟體付費方案，在特定的時間登入帳號、接受驗證、加入比賽——這絕對不是全然「去物質化」的經驗。

不要說，編寫圖像生成指令還是腦力及勞動力密集的實踐。

我得承認，2023年參與〈VS AI 街頭對戰〉的玩家不會包括我。

但在「2026台灣文化科技大會」，我不僅坐上機台，而且贏了對打。

AI 與我、與身體、與人的親密，已超越完全外顯的、宛如喜宴的表演。

世界即 Prompt：當磁帶與音像比文字更早發聲

十月十七日晚間，我在駁二Live Warehouse門外排隊，等待入場體驗「復古未來：AI電音派對」。與鄰近的觀眾聊起前一晚「噪動未來：AI沉浸電波」的演出，特別問及她們觀賞MOVING PLUS: The World as Prompt之後的感想。MOVING PLUS是超維度、作家駱以軍、拼貼藝術家詹雨樹、樂手朱約信和小號手蔡凱麟共創的AI聲光劇場。

多數觀眾都說，駱以軍撰寫並且親自朗讀、錄音的文本，是那件作品的prompt，生成咒；詹雨樹、朱約信、蔡凱麟、AI影像生成程式的創作，以及舞台上的燈光、投影配置，都是文本朗讀的外延。

當然，駱以軍的書寫和誦讀，是理解MOVING PLUS最直接的線索。由於觀眾目之所及、耳之所聞是如此緊密地相互呼應，哪一些共享的元素是最先在誦讀裡提及、在聲效裡聽見，或是在畫面上顯形，似乎無關緊要。The World as Prompt，世界是在諸多交相觸發的人事物中間，一次一小切面地，逐步找到故事和形體。

然而，MOVING PLUS: The World as Prompt十一月下旬將赴日本「MUTEK數位與音像藝術節」（MUTEK.JP 2026）演出，至今與人閒談，聊及此事，我總還是會忍不住提起的「臨場」現實是，MOVING PLUS裡頭，有許多時刻，十分明顯地，是音像的prompt先於文本內容而出現。尤其AI生成的prompt。

MOVING PLUS不是一個待詮釋的預言。事實上，我們都能夠理解，何以文字訴說，首先需要被「誤識」成萬物敘事的起源。

只是，物質與科技、與虛擬、與記憶、與創造，已經成為無數混沌界線之中，過度精緻的相對佈局。

《時空變奏曲》，初未來提供。

《時空變奏曲》，初未來提供。

「復古未來：AI電音派對」的壓軸演出、日本樂團Open Reel Ensemble所呈現的《時空變奏曲》（Space-Time Variations），也許是一個較能安撫意識的宣言。

排開即時錄製、投影的數位影像，和即時生成的AI影像，Open Reel Ensemble在台上玩弄的「樂器」是磁帶轉盤。三位成員像過往DJ推轉黑膠唱片那樣地操弄轉盤盤面，外加推拉磁帶本身（甚至以竹棒拉扯、以鼓棒敲擊磁帶本身），運用極致視覺化的邏輯製造出聲響，是而具象地膠合了貌似無形的聲音，和實質有形的聲波／發聲器具。

這樣因為體力和器物力高度突顯而教人目不暇給、目瞪口呆的音像表演，卻也並未遮掩物質與虛擬的融匯。不只聲之無形對比物件之有形，Open Reel Ensemble具體耍弄的磁力聲效，或者數位輸出、或者現地收錄、或者早在樂團取得磁盤以前就藏存於磁帶——它們都和不可見的訊號、可見的工具／身體互相混合銜接。

所以，想像，今日你我擁抱或推拒的一切，不分先後，沒有主從的區別。

MOVING PLUS: The World as Prompt，初未來提供。

作者簡介： 毛雅芬

英國倫敦⼤學Goldsmiths學院媒體研究博士。曾任職《誠品好讀》雜誌、《放映週報》、台北當代藝術館、國立交通⼤學「⽂化研究國際中心」、靜宜大學大眾傳播學系、國家電影及視聽文化中心。2026年1月曾出版藝術評論專書《感性的疆界：科技的影像練習》，並獲國藝會「現象書寫：視覺藝評專案」獎助。

演出、展覽資訊 MUTEK.JP 2026

時間：2026年11月20日至11月23日

地點：東京MoN Takanawa: The Museum of Narratives 2026台灣文化科技大會：AI次元：共生時代

時間：2026年10月9日至10月26日

地點：駁二藝文特區