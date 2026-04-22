【博覽地平線】世界閱讀日特輯：從甲骨到手稿，聚焦五大國際藝文展，看見文書歷史的開端

人類對於知識的渴求與傳遞，從不因為時代更迭而中斷。每年4月22日世界地球日、4月23日世界閱讀日連續兩日接棒登場，象徵著人類如何取法於自然（地球），並將智慧轉化為物質載體（閱讀）的循環。在今日，手機與輕薄的閱讀器能承載萬卷書，AI 協作工具更是讓資訊唾手可得。在享受這份「極輕量」便利的同時，我們是否曾遺忘，過去那些跨越千年的知識傳遞，曾是多麼地沉重且得來不易？

本期【博覽地平線】特別以文書「載體的演變」為題，從自然纖維的造紙、神秘的甲骨占卜，到中世紀的羊皮卷與達文西的親筆手稿，盤點五場中西方閱讀盛宴，帶領大家穿越時空，飽覽各國重要的文物，以及文明紀錄背後那份俊逸且不凡的重量。

文章目錄 🎨 展覽 1：台灣｜中研院史語所：攻背．命龜：晚商龜背甲特展

🎨 展覽 2：美國｜蓋蒂別墅特展：埃及亡靈書

🎨 展覽 3：美國｜蓋蒂中心：中世紀書籍製作展

🎨 展覽4：瑞士｜巴塞爾造紙印刷博物館

🎨 展覽 5：香港｜香港賽馬會呈獻系列：邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現

🎨 展覽 1：台灣｜中研院史語所：攻背．命龜：晚商龜背甲特展

中研院史語所歷史文物陳列館《攻背．命龜：晚商龜背甲特展》主視覺。圖／歷史文物陳列館

人類對知識的渴求，最早刻畫在自然的甲殼上。中研院史語所本次聚焦於晚商的「龜甲」載體，這不僅是祭祀工具，更是東方最早的檔案紀錄。

展覽深度解析古代商朝占卜者如何透過「攻背」加工、火灼裂紋來「命龜」做紀錄。雖然這種「採集生物殼」的紀錄方式在現代看來殘忍且不合時宜，但在三千年前，古人正是透過這些堅硬的「骨質硬碟」，將星象、戰事與王室點滴鉅細靡遺地傳承至今，成為我們今日閱讀上古文明的重要文物之一。

帶卜辭龜腹甲。圖／歷史文物陳列館

展覽資訊： 攻背．命龜：晚商龜背甲特展

時間：2024年12月21日 至 2026年12月27日，每週三、六、日09:30-16:30開放

地點：中研院歷史語言研究所歷史文物陳列館，一樓甲骨文區

地址：台北市南港區研究院路二段 130 號

票價：免費參觀

官方網站：點閱詳情

🎨 展覽 2：美國｜蓋蒂別墅特展：埃及亡靈書

蓋蒂別墅博物館《亡靈之書》特展主視覺。圖／取自蓋蒂中心博物館官網

古埃及人相信，死亡並非終點，而是一段需要指引的旅程。亡靈書並非一本專書，美國蓋帝中心博物館館著名的「埃及亡靈書」特展，展出了繪製在莎草紙（Papyrus）、木乃伊繃帶的咒語與符號。這種取自尼羅河畔植物的紙張，是埃及人廣泛採用的書寫材料，與商朝紀錄吉凶的「龜甲」的使用目的雖不同，但一樣帶有神祕色彩，也同樣珍稀保存超過3,000年，不過莎草紙保存更加不易，仰賴極度乾燥的環境，也突顯展覽的珍貴。

此展覽曾於2023年展出過《亡靈之書》手稿，重點展示館藏的四份墓葬文書，紙草文獻涵蓋超過西元前1450年至約公元前100年的時期，內容主要是依照亡者的生平與信仰而撰寫，反映了生者的信仰和生活瑣事透過獨特的象形文字與插圖，具象幫助我們古埃及人如何理解宇宙、眾神世界及存在本質，這些文物不只是陪葬品，更是當時人類對於重生、生命意義最深邃的「閱讀」與紀錄。

蓋蒂別墅博物館《亡靈之書》特展主視覺帕舍拉沙吉特紙莎草紙（Papyrus of Pasherashakhet），埃及，約西元前375-275年。紙莎草紙墨繪。圖／取自蓋蒂中心博物館官網

展覽資訊： 埃及亡靈書(The Egyptian Book of the Dead)

時間：2026年3月4日至11月30日

地點：J·保羅·蓋蒂博物館的蓋地別墅 (Getty Villa)，2樓

地址：17985 Pacific Coast Highway, Pacific Palisades, CA 90272

官方網站：點閱詳情

🎨 展覽 3：美國｜蓋蒂中心：中世紀書籍製作展

聖路加像(Saint Luke from the Irmengard Codex)，出自《伊爾門加德抄本》，約西元1053年後，德國。圖／蓋蒂中心博物館藏

在印刷術、機械尚未普及的年代，書籍製作是極致工藝的代名詞，也是一項純手工藝技藝的展現。洛杉磯蓋蒂中心（Getty Center）預告，即將於8月推出《中世紀書籍製作展》，展覽預計將展示中世紀珍貴的羊皮卷手抄書籍的誕生歷程。

歐洲中世紀書籍製作共有四大階段，分別是取得獸皮、書寫、裝飾以及裝訂，每一本書都是工匠耗費數年的心血結晶，我們將藉由館藏手稿紀錄，揭開每一步驟技術的神秘面紗，包括古人如如何剪裁與製作獸皮紙、天然礦物顏料該如何研磨，還有複雜的裝幀與金粉點綴等等，帶領我們看見知識黑暗期，人們如何艱辛且華麗的守護著這份沉甸甸的讀物。

展覽資訊： 中世紀書籍製作展 (Making the Medieval Book)

時間：2026年08月04日至 2027年05月02日

地點：蓋蒂中心 (The Getty Center) 博物館西館，地下室

地址：1200 Getty Center Dr, Los Angeles, CA 90049, USA

官方網站：點閱詳情

🎨 展覽4：瑞士｜巴塞爾造紙印刷博物館

圖／巴賽爾造紙印刷博物館官網

位於瑞士的巴塞爾造紙印刷博物館（Basler Papiermühle），以造紙和印刷為展示主題。巴塞爾造紙印刷博物館建築已經有超過500年的歷史，過去曾是兩座造紙廠(加利西亞造紙廠和施泰格里夫造紙廠)，1980年修復完畢，是瑞士重要的文化遺產。

16世紀的巴塞爾是知識分子菁英們夢寐以求造訪之地，便捷的地理位置與自由氛圍，讓它成為當時全歐洲最活躍的印刷體系（以印刷商-Johann Froben為代表）之一，小小一間的博物館內三層樓，除了重要文物書籍印刷機械、工具的硬知識介紹外，亮點包括復刻版「大明寶鈔」的印刷技術，見證東方貨幣載體對世界的啟發，還有許多與紙張有趣的體驗活動，以及參與造紙課程，最吸引人的是，觀眾能親自體驗古法打漿與抄紙，感受載體從自然轉化為文明紀錄的過程，並將那份帶著手感溫度的「紙」帶回家。

圖／巴賽爾造紙印刷博物館官網

展覽資訊： 中世紀書籍製作展 (Making the Medieval Book)

時間：常態型館所

地點：巴塞爾造紙印刷博物館（Basler Papiermühle）

地址：St. Alban-Tal 37, 4052 Basel

官方網站：點閱詳情

🎨 展覽 5：香港｜香港賽馬會呈獻系列：邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現

《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》主視覺。圖／取自香港文化博物館

想讀懂天才達文西，不能只看他的名畫，更要看他的手稿。作為香港「法國五月藝術節」的每年藝文重頭戲，今年特別邀請羅浮宮與大皇宮沉浸式展覽館聯合製作，《香港賽馬會呈獻系列：邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》免費沉浸光影大展！除了解構《蒙娜麗莎》背後耗時 16 年的藝術修行，更珍貴的是現場展出了4件達文西的手稿真跡。

透過高科技沉浸式技術，將靜態的文藝復興珍品轉化為流動的感官體驗，觀眾將穿梭於大師的素描與文字之間，看見他如何以筆尖紀錄解剖規律與自然奧秘。這不僅是一場視覺朝聖，更是一場跨越 500 年、與史上最強腦袋進行的「深度對話」，重新定義了「閱讀」大師思維的方式。

（左起）李奧納多．達文西（1452–1519），《大西洋手稿選頁》，第180頁（局部），約1514–1515年，© Veneranda Biblioteca Ambrosiana/Mondadori Portfolio

米開朗基羅‧博納羅蒂（1475–1564），反抗的奴隸，約1513–1515年，石膏複製品，由原作模製而成 © Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn

《邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現》沉浸光影展示意圖。圖／取自香港文化博物館

從自然的龜甲、莎草，到工藝的紙張與羊皮卷，你對什麼展覽最有興趣呢？知識的傳遞從來都不只是文字，乘載紀錄的媒材也是一門深邃的文明學問，在世界閱讀日與世界地球日交織的季節裡，願我們在享受數位便利之餘，也能重新珍惜手中讀物的重量。畢竟，那份跨越三千年、橫跨海陸的閱讀快樂，從古至今從來都得來不易。