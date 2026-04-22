現在的你，適合讀哪一本書？世界閱讀日心理測驗：找出屬於你的那本書

文／琅琅悅讀

世界很快，我們很容易在資訊與情緒之間迷失方向。有時候讀不下去，不是因為不愛閱讀，而是還沒遇到此刻真正需要的那一本書。

在這個世界閱讀日，不妨先問問自己：現在的你，正處在人生的哪一種狀態？透過以下小小的心理測驗，或許你會找到一條重新與閱讀連結的路，也找到一本剛剛好的書。

測驗開始（共5題） Q1. 最近的你，最常出現的感覺是？ A. 很累，什麼都不太想做 B. 想改變，但不知道從哪開始 C. 腦中很多想法，停不下來 D. 有點迷惘，不確定方向 -------------------------------------------------- Q2. 下班／下課後，你最常做的事是？ A. 直接滑手機放空 B. 看一些激勵或成長內容 C. 一邊滑手機一邊焦慮 D. 想做點什麼，但常常拖延 -------------------------------------------------- Q3. 面對未來，你的狀態比較像？ A. 先撐過今天再說 B. 想變更好，但有點卡住 C. 想很多，反而更焦慮 D. 好像少了一點方向感 -------------------------------------------------- Q4. 如果現在有一本書放在你面前，你希望它能？ A. 讓我感到放鬆、被安慰 B. 幫我改變現況 C. 讓我腦袋安靜下來 D. 給我一些方向與答案 -------------------------------------------------- Q5. 最近的你，比較接近哪一句話？ A. 「我真的好累。」 B. 「我想變得更好。」 C. 「我腦袋停不下來。」 D. 「我好像不知道自己要什麼。」

💡測驗結果

A最多：你現在需要的是「被好好接住」。你不是懶，也不是不夠努力，而是已經撐太久了。此刻的你，比起成長，更需要的是被理解與安放情緒。閱讀對你來說，不是學習，而是一種休息。

👉推薦書單：理解情緒與內在的溫柔之書

•《也許你該找人聊聊〔陪伴日誌〕》／行路出版

•《共感人365天療癒處方》／大塊文化

B最多：你正站在「想改變」的起點。你其實已經準備好了，只是還差一點方法與推力。與其焦慮，不如讓一本書成為你行動的起點。

👉推薦書單：從小改變開始翻轉人生

•《原子習慣WORKBOOK【實踐本．附練習別冊】》／方智出版

•《內在原力：9個設定，活出最好的人生版本》／遠足出版

C最多：你需要讓自己「慢下來」。你的問題不是不努力，而是想太多。過多的資訊與思緒，正在消耗你的能量。現在的你，需要的是「安靜」與「留白」。

👉推薦書單：練習做減法的人生

•《少，但是更好》／天下文化

•《為何我們總是想得太多，卻做得太少》／發光體出版

D最多：你正在尋找「方向感」。迷惘不是壞事，而是轉變的前兆。這個階段的你，需要的是更多理解自己與世界的視角。

👉推薦書單：重新思考什麼才重要

•《人生的五種財富》／商業周刊

•《做自己的生命設計師》／大塊文化

閱讀從來不是為了變成更厲害的人，而是在不同的人生階段，找到一種與自己相處的方式。世界閱讀日，也許不需要讀很多書，只要找到那一本「剛剛好」的，就夠了。

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