杜甫因食物中毒喪命？從唐代假酒到台灣非洲豬瘟，看古今食安的警世啟示

（內容／劉峰，編輯撰稿／一刻鯨選）

近期台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央政府於10月26日起緊急宣布「豬肉禁宰令」，全台豬肉攤與相關食品業者被迫停業，市場一度陷入恐慌，至今禁宰令仍看不見盡頭。

民以食為天，從古至今，食安問題始終牽動人心。尤其古代醫療不發達，食品安全早已是升級成攸關生死的嚴肅議題，唐代皇帝與詩人杜甫都曾因飲食不潔喪命；而宋代甚至出現以屍體餵豬的黑心養殖戶，可見「吃得安心」這件事，古今同憂。

古人也有食安問題：皇帝、詩人都逃不過

具有史學與法律背景的出版人劉峰表示：食品安全在古代也是一個相當嚴重的問題。例如在唐代，就有好幾位皇帝因飲食問題而丟掉了性命，一國之主的食品安全尚且不能保障，平民百姓就可想而知了。命運坎坷的大詩人杜甫據說就是死於食物中毒，當時他正在逃難途中，走到耒陽的時候遭遇洪水受困當地，地方官仰慕大詩人，盛情招待送來酒肉。可惜好心辦壞事，當時天氣熱，肉已經腐敗，就這樣要了詩聖性命。

歷代聖賢半身像 冊 杜甫。圖／取自國立故宮博物院

以食品安全有關的是「以次充好」、「缺斤短兩」，其中一個最典型的例證就是酒裡摻水，《太平廣記》記載了一件事，幾個人到酒館小酌，可是店家的酒喝起來是酸的，沒什麼酒味酒，於是一個人搖頭晃腦的說：「酒，何處漫行來，騰騰失卻酉。」其他人故作不解的問：「這是什麼意思啊？」那人回答：「全是水嘛！」

文人好酒，也最恨酒中摻水，唐朝詩人韋應物就寫過一首〈酒肆行〉，對於酒裡摻水喝不到好酒，發了一番牢騷，詩是這麼寫的：「主人無厭且專利，百斛須臾一壺費。初醲後薄為大偷，飲者知名不知味。深門潛醞客來稀，終歲醇醲味不移。長安酒徒空擾擾，路傍過去那得知。」

別說酒，糧食裡也摻水，南宋大文人洪邁經過被金人佔領的故都汴梁，在市場裡買了小麥，當時看著挺乾燥而且麥粒飽滿，可是沒過兩天小麥竟然發芽了，洪邁這才驚覺上了大當，糧販在麥子裡摻了水。可見食安問題在古代也是一個讓人頭疼的問題。

唐人宮樂圖 軸 (局部)。圖／取自國立故宮博物院

「食」之有道：古人食安經驗與大智慧

古籍當中記載了許多食品安全的經驗談，例如年齡小的鱉不能吃，吃狼肉的時候要剔除腸子，吃兔子要去掉脊骨尾端，狐狸要去掉頭、豬要去掉腦、魚要去掉鰓、鱉要去掉脖子下的軟骨部分等等。

孔子是很講究飲食的，所謂食不厭精，膾不厭細，他對食安問題是深有體會的，例如，腐敗的食物不能吃、品項不好的不能吃、有異味的不能吃、不符合時令的不能吃、祭肉超過三天的不能吃。

至聖先賢半身像 冊 孔子 。圖／取自國立故宮博物院

古代食安法規與刑罰有哪些？

從漢朝開始就有食品安全監管的法規，漢代的《二年律令》規定，肉類腐敗吃了有中毒危險的必須焚毀，否則事主和負責官員要接受處罰。唐代的律法也規定，出售有毒的肉，造成他人食物中毒要判一年有期徒刑，導致他人死亡後果嚴重的判處絞刑，應當焚毀的肉沒有焚毀，他人在不知情的情況下食用後中毒身亡，依照過失殺人論處。即便是偷來的肉，吃了之後中毒身亡，肉的主人也要接受杖刑。

至於宮廷中的食品安全管理更加嚴格。據唐宋的法律規定，在御膳房打雜的人，摘菜摘得不乾淨要判一年徒刑，傳膳不及時耽誤皇上吃飯的判一年徒刑，御膳中出現髒東西判兩年徒刑，該替皇上嚐菜的沒嚐杖責一百，犯飲食禁忌的則處絞刑。儘管有如此嚴格的措施，皇帝因為飲食不當吃出毛病的，甚至蹬腿嚥氣的還是層出不窮。

提及豬肉怎能忽略台北故宮人氣文物「肉形石」，目前此件文物於北院「甲子萬年」中展出只到12月7日，想一睹清代工藝美學絕不能錯過。圖／琅琅悅讀編輯室

到了宋朝，隨著經濟發展食品業非常繁榮，北宋都城汴梁到處都是兜售食物的小販，肉乾、下酒菜、新鮮水果、乾果、糕點等種類數以百計。南宋的都城臨安有各式各樣的食品市場，米市、肉市、菜市、鮮魚行等，食品業鼎盛帶來的就是食安問題。不少「以次充好」、「缺斤短兩」的誠信問題，更有危害人生命健康的安全問題。

千年前的黑心養殖戶：宋代「餵屍養豬」的真實案例

當時由於宋遼、宋金、宋夏之間戰爭不斷，導致產生許多無人收殮的死屍，有些黑心的養殖戶就用這些屍體餵豬、養魚，大大影響食品安全。元朝白蓮教就有此箴言：「豬吃死人肉，人吃豬肚腸，我見世途惡，做業不思量。」針對市場出現的種種亂象，宋朝的當權者採取的辦法是組織行會，由行會監督品質確保安全，若出現問題，當時的行會負責人是要承擔連帶責任的。

漢 陶豬。圖／取自國立故宮博物院

民以食為天，任誰都擔心吃進不乾淨或有毒的食物，這點無論現代人還是古人都是切身關懷的議題。不僅是食安，透過《回到古代打官司》聲音內容，可以獲得更多關於古人的點點滴滴，你會發現不少我們關心的事情，古人也有他們的應對之法！

明 仇英 春夜宴桃李園圖 卷 (局部) 。圖／取自國立故宮博物院

●點擊前往聆聽或閱讀更多：《回到古代打官司》