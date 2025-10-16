故宮慶祝百年院慶，攜手藝術賞析課專家「一刻鯨選」開設有聲課程

故宮副院長余佩瑾領軍，院內21位研究專家參與，娓娓道盡珍藏國寶文物與故宮不為人知的祕辛。

國立故宮博物院今年過百歲生日，外雙溪北部院區開館一甲子，嘉義南部院區開館十周年，三喜同慶，特別攜手聯合報系有聲課程專家「一刻鯨選」共同推出線上課。從2025年第四季開始，將陸續推出六門「故宮開講，國寶發聲」系列課程，以三大特展與故宮發展院史為經，以文物類別及其所屬國寶珍藏故事為緯，並融合文物與民眾熟知的古人、經典小說、清代帝王的故事，帶領民眾一同進入「故宮文物故事」的聲音空間，讓擁有浩瀚文物與歷史的故宮與民眾不再存在陌生距離。

本系列課程主講者均為故宮院內學有專精的文物專家，包含故宮副院長余佩瑾、書畫文獻處何炎泉處長、器物處蔡慶良科長等21位故宮人，同時也特別邀請知名作家、坊間藝文沙龍好評講者與文化線資深記者做為節目主持人，為民眾穿針引線，與故宮專家一一爬梳出最扣人心弦的國寶文物故事。

國立故宮博物院攜手一刻鯨選，10月推出院慶特展聲音課：《故宮人細說百年院慶大展》。（圖片來源：一刻鯨選）

十月推出的百年院慶特展課《故宮人細說百年院慶大展》，故宮更破天荒動員19位研究人員參與課程錄製，替「百年院慶三大特展」（甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展、千年神遇——北宋西園雅集傳奇、皕宋——故宮宋版圖書觀止）從藝術鑑賞、歷史典故、典藏傳承、學術研究，以接地氣的語言介紹給社會大眾，除了普及文物知識，為民眾指引觀看之道，同時也是研究人員為建院百年獻上的真摯祝福。

目前已上架的書法課《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》由故宮書畫文獻處何炎泉處長主講，以北宋大文豪蘇東坡為主題，精選16件院藏東坡書法，包含〈寒食帖〉、〈赤壁賦〉等多件國寶與重要古物，專家帶領賞析書法的氣韻生動，再到字裡行間透露的人生體悟。

12月預計上架器物課《賞析故宮器物，聽見紅樓夢人物──從故宮走進大觀園》，課程邀請「看得見的紅樓夢」策展人故宮器物處王亮鈞助理研究員主講，以展覽內容為基礎，進一步探討《紅樓夢》經典人物與故宮文物之間的關係。藉故宮典藏文物，「看見」小說作者如何以「物」寫「人」，以「人」映「物」，透過「人」與「物」的互動，將世間之「情」刻劃得細緻動人，不僅讓小說有了畫面，也讓文物有了新的意涵。

故宮書畫文獻處何炎泉處長今年主講書法課《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》，明年將再推出繪畫課。（圖片來源：一刻鯨選）

一刻鯨選預計於12月推出《賞析故宮器物，聽見紅樓夢人物──從故宮走進大觀園》器物課，以「看得見的紅樓夢」展覽內容為基礎，進一步探討《紅樓夢》經典人物與故宮文物之間的關係。（圖片來源：國立故宮博物院）

2026年故宮與一刻鯨選也將陸續推出三門課程，分別是：故宮書畫文獻處何炎泉處長主講的繪畫課，器物處蔡慶良科長主講的玉器課，文獻檔案則由書畫文獻處蔡承豪副研究員講授。聲音課程兼容了廣播與Podcast隨時隨處可聽的便利性，且經過專家與專業製課團隊的結構整理，容易吸收，知識量也比廣播、Podcast更為豐富。民眾可以在通勤、開車、運動、做家事等情境自在聆聽；不論是自我興趣或是親子共讀，聲音課程是老少咸宜的新形態知識出版品。

聯合報系透過閱聽眾的新聞閱聽行為分析，發現故宮文物相關新聞不論是當期展覽介紹，或是揭露國寶文物的歷史故事都相當受到民眾歡迎，顯示民眾對「國立故宮博物院」這個品牌感到信任，以及對故宮文物感到高度興趣與好奇，訪問街頭民眾「最有印象的故宮文物」時，答案卻常常是翠玉白菜、肉形石等知名文物。

其實故宮典藏將近70萬件文物，其中充滿了人的故事與物的故事，若能藉由生活化、便利的傳遞方式，讓聽眾時時皆可聆聽由故宮研究人員娓娓道來的內容，相信可以讓文物的故事融入民眾的日常生活，讓故宮文物不再遙不可及。

故宮人氣文物翠玉白菜、肉形石。其實故宮典藏將近70萬件文物，其中充滿了人的故事與物的故事。（圖片來源：國立故宮博物院）