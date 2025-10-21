懶人包／故宮100+院慶三大特展12+亮點：從百碗牆到〈五馬圖〉，一次看盡國寶嘉年華

歡慶國立故宮博物院百週年院慶，故宮慎重其事舉辦「媒體專場導覽活動」與「故宮100+院慶暨特展聯合開幕晚會」，並用與百年院慶特三大特展「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」及南北院區聯展「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，正式為「百年新故宮」揭幕，宣告與全民共享的故宮將邁向全新篇章。

本次三大特展說是「精銳盡出」一點也不為過，畢竟同時大量釋出典藏文物展出，不只有珍稀孤本，也有藏有故宮故事國寶，實屬難得。琅琅悅讀彙整院慶三大特展必看12個亮點與展件，幫助大家快速找到展覽重點，不用盲目尋寶。

📌展覽一｜皕宋——故宮宋版圖書觀止(I)

時間：2025/10/03～2026/01/04

地點：故宮北部院區103、104陳列室

「皕宋」特展主要呈現故宮院藏的宋刊本的圖書大觀，不只要感受典雅且復古的裝幀美學，更要引領觀眾穿越千年書香，真實看見課本裡曾讀過的「經典」，認識其學術價值與重要文物的地位，主視覺採用古籍紙質顏色與雕版印刷獨有的墨痕，佈置在一樓有多處的展室與廊道空間，別有一番雅致與當代藝術相呼應，能讓民眾距離感受「紙、墨、木、工藝」融合的極致手作。

特策展人書畫文獻處曾紀剛助理研究員表示，展覽以「皕宋」為名(註：皕，讀音ㄅㄧˋ，同必)，呼應故宮百年慶典盛事，也向清末藏書家陸心源「皕宋樓」的傳奇致敬。隨著雕版印刷技術的成熟，十世紀前後的宋代社會從「寫本時代」邁入「刻本時代」，成為出版史上最燦爛的黃金年代。兩個檔期共展出98部宋版古籍，為故宮史上規模最大、文物等級最高的宋版圖書特展，其中近半數為舉世僅存的孤本，珍稀程度前所未有。

宋代雕版印刷所留下的墨痕空間設計、紙質色調和仿木刻雕版的展名，是策展團隊精心規劃巧思。圖／琅琅悅讀編輯室

必看故宮典藏：

1.第一部真正的宋版書《古史》

1924年11月5日，「末代皇帝」溥儀遷離紫禁城，民國政府隨後成立「清室善後委員會」，清查宮中遺存文物。自12月底進入乾清宮展開點查，直到翌年2月中旬，才在乾清宮東側昭仁殿檢得第一部真正的宋版書《古史》，也是《故宮物品點查報告》所登錄第一部真正的宋版書。這不僅是故宮轉型為公共博物館的關鍵時刻，也象徵皇家藏書走向全民共享的開端。

《古史》由蘇轍（1039-1112）上古史專著，係以經典材料改寫司馬遷《史記》，表達自己對於先秦人物史事與紀傳體裁的見解。南宋大儒朱熹（1130-1200）肯定此書論史「近理」，元人馬端臨（1254-1323）則推崇其為蘇轍晚年治學「精深」之作。此書裝潢材質、樣式，則是乾隆四十一年（1776）之後的皇家善本特藏面貌，未再改裝，相當難得。

宋版《古史》。圖／國立故宮博物院

2.不一樣的〈烏衣巷〉與意境

唐代文學家劉禹錫的《劉賓客文集》也是必不可錯過的展件之一。為宋紹興年間杭州刊刻遞修本。此書校刻精審，墨色清朗，紙質勻淨柔潤，歷經八百餘年幾無傷損，極為珍貴。書中〈烏衣巷〉一詩家喻戶曉，現今課本版本為「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」，而故宮典藏的宋版孤本則作「舊來王謝堂前燕」。一字之差，讓詩句的時空感更貼近唐詩意境，展現宋版書在文字校勘上的重要價值。

宋 《劉賓客文集》局部。圖／琅琅悅讀編輯室

3.與宋代頂尖學者看同一本辭典

《爾雅》乃中國古代「辭書之祖」，素為學者研治經典訓詁的重要工具書。唐代後期校刻「開成石經」，乃以《爾雅》、《論語》、《孝經》和「九經」並立太學，正式確定其在儒學經典群中佔有獨特而崇高的地位。

五代後唐時期（923-937），朝廷以開成石經作為底本，首次運用雕版印刷方式校定「九經」，堪稱經學史與書籍史上破天荒的大事。這部宋版《爾雅》源出北宋監本（據五代監本重刻），是存世唯一間接保留五代國子監刻書遺制的實物，具有無可取代也難以估量的價值。

北宋 國子監本 爾雅 局部。圖／琅琅悅讀編輯室

4.體驗實際翻書閱讀的儀式感

在紙質脆弱且保存不易古代，故宮文物修復團隊，以院藏宋版書的數位影像為素材，採用傳統楮皮紙直印輸出，並親手依宋版書「蝴蝶裝」形式進行裝訂，製作成可供翻閱的複製樣本。提供大家動手翻書體驗宋版書的裝幀特色與閱讀方式。

體驗宋人翻閱宋版書的手感。圖／琅琅悅讀編輯室

📌展覽二：千年神遇——北宋西園雅集傳奇

時間：2025/10/10～2026/01/07

地點：故宮北部院區202、204、206、208、210、212陳列室

「千年神遇」特展以蘇軾為核心，重現傳頌千年的西園雅集傳奇，讓北宋文人書畫珍蹟於故宮首度全員聚首。特展總策展人書畫文獻處何炎泉處長說明，此聚會傳說西園雅集精髓在於「東坡寫字」和「李公麟作畫」兩大文化符碼，象徵「蘇東坡時代的來臨」，展現文人藝術自覺的誕生。而以蘇軾為核心，集結黃庭堅、李公麟、米芾等文藝巨擘，不僅在宋代引發迴響，更遠播至韓國、日本，至今這股「蘇軾圈」風潮，仍持續圈粉無數。

這次展覽中選品破50件，最難得的兩大特點，其一，三件重磅文物蘇軾〈書前赤壁賦〉、黃庭堅〈自書松風閣詩〉、米芾〈蜀素帖〉，睽違20年再次同台聚首，其二，則是為了完整西園雅集的另外一位靈魂人物「李公麟」的作品，故宮特地從東京國立博物館借展的李公麟〈五馬圖〉，這也是本件作品，難得首度海外亮相，邀請全民共同見證一場「文人天團」的重聚時刻。

「千年神遇——北宋西園雅集傳奇」主視覺設計。圖／琅琅悅讀編輯室

特展「千年神遇」的展覽一隅。圖／琅琅悅讀編輯室

必看故宮典藏或名作：

1.三幅故宮國寶 同台競豔

故宮國寶蘇軾〈書前赤壁賦〉、黃庭堅〈自書松風閣詩〉、米芾〈蜀素帖〉，三件全幅展示，展現三位書法大家的各自獨特的書寫意境與詩文詮釋。

蘇軾被貶黃州後，與友人遊覽泛舟時所作的〈前赤壁賦〉，書寫內容寄寓宇宙與人生哲思。〈書前赤壁賦〉是蘇軾為感謝友人傅堯俞，應其要求親筆書寫本作，全作書寫態度嚴謹，用筆一絲不苟，圓潤飽滿的外觀中，也帶著一股鮮活感。

黃庭堅〈自書松風閣詩〉是他遊武昌西山時所作的詩〈松風閣〉，詩作內容詠物也表達對師友的懷念，書風平和沉穩、結體緊密，線條勁健圓厚，筆力凝重含韻，為其晚年代表作與尚意書風典範。

米芾〈蜀素帖〉此件是他應林希之請書於珍藏的蜀地素絹，筆勢時沉時逸、變化多端，神采飛動不拘格法，展現其成熟時期的典型書風與自在風神。

宋 蘇軾 書前赤壁賦。圖／國立故宮博物院

宋 黃庭堅 自書松風閣詩 局部。圖／琅琅悅讀編輯室

宋 米芾 蜀素帖 局部。圖／國立故宮博物院

2.首次海外展出李公麟〈五馬圖〉與日本國寶宋李氏〈瀟湘臥遊圖〉

李公麟（1049-1106），字伯時，號龍眠，安徽舒城人。熙寧三年（1070）進士及第。任官期間，與蘇軾、黃庭堅、米芾等人交遊。李公麟博學多才，長於繪事，早期以畫馬聞名，後人以「白描」作為他的代表風格。〈五馬圖〉是近年夢幻現世的公認真蹟。前四組人馬見證他如肖像畫般再現人物馬匹的精準畫技，畫上的線條與輕擦，則顯示他對筆墨表現性的探索與講究。美感層次豐富，觀之令人驚嘆。

特別注意的是此幅李公麟〈五馬圖〉是日本東京國立博物館的重要美術品，以往在日本展出時，觀眾與展件的距離甚遠，此次在故宮難得透過「中島展示空間」呈現，作品只借展至11月23日，若想要近距離一窺它的繪畫技法，一定要把握時間。換展作品則是日本東京國立博物館另外一件日本國寶名畫：宋李氏〈瀟湘臥遊圖〉，將於11月25日展至2026年1月7日，敬請期待。

「千年神遇」設有中島展示櫃，能讓民眾更加近距離的欣賞〈五馬圖〉。圖／琅琅悅讀編輯室

宋 李公麟〈五馬圖〉 局部 藏於日本東京國立博物館。圖／琅琅悅讀編輯室

宋 李氏 瀟湘臥遊圖 局部 藏於日本東京國立博物館。圖／故宮官網

3.熱門打卡景點：巨幅玻璃展示裝置

此次「千年神遇」特展橫跨6大展室，策展人特別在2樓規劃一處巨幅玻璃展示裝置，以本次入選作品，文人的書畫作品局部呈現出錯落有致，不失趣意空間，歡迎大家逛展後也可行經此處，拍照留念。

「千年神遇」策展團隊，規劃巨幅玻璃展示裝置提供民眾拍照打卡。圖／琅琅悅讀編輯室

📌展覽三｜甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展

● 北部院區

時間：2025/10/04～2026/01/04

地點：第一展覽館105、107陳列室

● 南部院區

時間：2025/10/14～2026/03/01

地點：S203陳列室



故宮南北院聯展「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，號稱是年度院慶壓軸大展，以「用故宮文物說故事」為策展主軸，聚焦故宮在臺灣75年、在臺北外雙溪60年的歷程，見證院藏文物與伴隨臺灣社會共同成長的軌跡，同時也想藉由此展。帶領觀眾重新認識故宮典藏與研究成果，並思考文物在臺灣如何被觀看與詮釋。

本次大展由故宮余佩瑾副院長領銜，跨處室集結器物處、書畫文獻處、南院處、數位資訊室、展示服務處等單位籌組策展團隊共同規劃完成。展覽自近70萬件典藏中，精選百餘件典藏精品，規模浩大，涵蓋書畫、文獻、古籍、器物、檔案與數位作品等多元媒材，聚焦故宮發展歷程中的關鍵轉折，呈現文物在不同時代中被理解、詮釋與重生的過程。此外，展覽特別著眼故宮北部院區60年的成長歷程，藉由「開門見山」、「相遇寰宇」、「萬象交織」與「迎向未來」四個單元，呈現典藏體系的建立與擴充、赴外展覽與國際交流、藏品研究與詮釋的進展，以及數位典藏歷程等面向。

必看故宮典藏或名作：

1.乾隆年間的〈洋彩萬年甲子筆筒〉寄託亙久的時間想像及傳承寓意

故宮總策展人余佩瑾副院長指出，展覽名稱「甲子萬年」靈感源自於清乾隆年間〈洋彩萬年甲子筆筒〉，同時呼應以「時間」為主軸的策展理念。這件1744年因應甲子年到來所燒造的筆筒，也是實用的計年器，上下兩層為可轉動的結構，讓天干與地支的組合能精確對應年份。時至今日，依然可轉至當前的「乙巳」年，回轉至「甲子」時，又正好對應筆筒的製作年代。

〈洋彩萬年甲子筆筒〉已有超過280年的歷史，以其恆久永續的精巧結構與深遠寓意代代傳承，象徵著時間循環與文化延續，全展期將在北部院區開放展示參觀。

故宮百年院慶大展「甲子萬年」，取自清乾隆年間〈洋彩萬年甲子筆筒〉，象徵時間循環與文化延續。圖／國立故宮博物院

2.鎮院國寶首次在南院展出

還記得2021年曾展出轟動一時的「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」特展嗎？比起大眾熟悉的故宮三寶〈翠玉白菜〉、〈肉形石〉和〈毛公鼎〉，真正具有高度歷史價值與收藏性的范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉，這三幅北宋巨碑式山水鉅作才是真正的故宮三寶。千年書畫保存不易，每次展出後都至少要休養3年，且每次展出時間有限，將於11月11日至12月28日快閃現身故宮南院，可預期將會備受矚目。

2021年故宮「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」特展展出時吸引大批人潮。圖／聯合報系新聞資料庫

以鎮院三寶作為南院限定參觀券。圖／取字故宮南院臉書貼文

3.寄存日本九州國立博物館2件重要文化財

收藏家彭楷棟先生（1912-2006）自2003年起陸續將畢生珍藏贈與故宮，總數達400餘件，為故宮南院的典藏奠定殷實的基礎。 展出的兩件作品，目前為日本重要文化財，寄存日本九州國立博物館。釋迦牟尼佛坐像為北魏平城時期的典型精品，絹本設色的觀音半跏坐像則是十世紀地方信仰的佳作。

北魏 釋迦牟尼佛坐像、後晉 絹本著色觀音曼荼羅圖。圖／翻攝自故宮特展官網

4.入口處必看「百碗牆」與「百部四庫全書」

還記得故宮曾發生過破碗事件嗎？在重磅特展入口處，以壯觀的百件瓷碗與百部四庫全書呈現震撼視覺，同時也以此經典回應百年院慶的意義，更以破碗警惕故宮人「故宮的飯碗不太好捧」，應當小心謹慎，令人拍案叫絕。

故宮「甲子萬年」特展，以「故宮100+」為起點，邁向百年新故宮。圖／國立故宮博物院

清 乾隆 文淵閣四庫全書。圖／國立故宮博物院

5. 「戒急用忍」源自於康熙對雍正訓誡箴言

2009年曾台北故宮曾與北京故宮首度合作，舉辦過「雍正─清世宗文物大展」，雙方共計展出逾二百件珍貴館藏文物，成為跨館協作的重要里程碑。此件「戒急用忍」木雕崁琺瑯的掛屏格外引人注目。

此語為康熙對雍正的訓誡座右銘，意在戒躁持重。雍正將此四字箴言奉為修身治國核心，並製作成精美掛屏時時警惕，

清 雍正 木雕嵌琺瑯片「戒急用忍」掛屏。圖／琅琅悅讀編輯室

6.出沒故宮動畫中的白瓷嬰兒，原型竟是顆枕頭

被定位成國寶的北宋定窯〈白瓷嬰兒枕〉，工藝精良，裝飾技法多樣，是宋代瓷雕塑中的精美之作，類似造形的嬰兒枕目前所知舉世僅有三件。

因造形可愛且表情生動，故曾多次被故宮選用，以擬人化的方式製作為動畫角色，活躍於各類宣傳影片中介紹故宮典藏，是數位化開發完整的國寶之一。

北宋 定窯 白瓷嬰兒枕。組圖／琅琅悅讀，圖片來源：國立故宮博物院、翻攝自故宮Youtube頻道上的「國寶總動員」，2007年出品

7. 康熙祖母孝莊太皇太后下詔抄寫的佛經

2024年新科國寶「清 康熙 藏文寫本龍藏經」是「甘珠爾」類別的佛教經典，意即「佛語之譯」，由清康熙皇帝的祖母孝莊太皇太后於康熙6年（1667年）下詔抄寫，至康熙8年（1669年）完成。

此件展品中，各有一內護經板，含金砌禮敬語與七尊彩繪造像，並飾以各式鑲嵌珠寶，版面再護以黃、紅、綠、藍、白5色絲繡經簾。裝幀考究、工藝精緻，是清代宮廷製作的首部藏文「甘珠爾」經典，在歷史、藝術、語言和文化等各方面獨具價值。

藏文寫本龍藏經秘密部 清康熙八年內府泥金藏文寫本 。圖／琅琅悅讀編輯室

