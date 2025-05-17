「故宮國寶聚澎湖」盛大開幕 讓台灣歷史文物跨海助陣花火節

國立故宮博物院今（16）日攜手澎湖縣政府，宣布「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」盛大開幕，故宮蕭宗煌院長、澎湖縣陳光復縣長、林皆興副縣長，以及故宮黃永泰副院長、余佩瑾副院長、徐孝德主任秘書、澎湖縣議會鄭嘉薇秘書長、蘇陳綉色議員、張仁和議員、呂黃春金議員、澎湖縣政府楊書舜秘書長、文化局陳鈺雲局長、工商業發展投資策進會張豪澤總幹事、行政院南部聯合服務中心陳慧玲副執行長等貴賓親臨現場，歡迎故宮國寶遊澎湖，共同綻放文化花火。

故宮蕭宗煌院長致詞表示，今天懷著感恩與喜悅的心情與大家在這裡相聚，共同迎接一場跨越時空的文化盛會—「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展。澎湖，這座位於臺灣海峽心臟的群島，自古以來便是東亞海洋貿易的樞紐。它的歷史底蘊深厚，文化多元，是訴說大航海時代故事的重要舞臺。在故宮博物院2025年迎來百年院慶之際，我們隆重推出這次特展，這是「新故宮計畫—國寶出遊去」專案中首次渡過海洋展出院藏國寶文物的盛事，也是我們實踐「全民的故宮」及文化平權理念的重要里程碑。

故宮蕭宗煌院長表示，這是故宮國寶聚澎湖是「故宮國寶出遊去」計畫中首次渡過海洋展出院藏國寶文物的盛事

「故宮國寶聚澎湖」特展，分為「八方會聚」、「國寶環列」兩大單元。第一單元「八方會聚」，結合故宮典藏的檔案文獻、輿圖等數位圖像，搭配澎湖地方文獻與水下考古發現，呈現澎湖在大航海時代的歷史發展脈絡。第二單元「國寶環列」，由人氣國寶〈肉形石〉領銜，以最高規格展出〈清 乾隆 右旋白螺〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉〈北宋 汝窯 青瓷水仙盆〉、〈玉龍紋盤〉等15件故宮珍貴文物。另有數位展區，運用創新科技打造全新沉浸式體驗，透過寓教於樂的互動裝置，引領觀眾探索澎湖的航海傳奇。

故宮器物處蔡慶良副研究員解說文物

清 肉形石

清乾隆 右旋白螺

明 成化 鬥彩雞缸杯

「新故宮計畫」透過故宮公共化的政策帶動觀光產業的發展，本展期間適逢「澎湖花火節」，我們期盼文化與觀光相互輝映，為這座美麗群島注入更多文化滋養與創新活力。希望透過這次難得的展出機會，讓更多在地學子與居民能近距離欣賞國寶之美，激發對歷史、藝術與文化的好奇與熱愛。

澎湖縣陳光復縣長表示，這次澎湖迎來國立故宮博物院的精選院藏文物，不僅是文化發展的一大里程碑，更是地方與國家級文化殿堂跨界合作的光榮成果。衷心感謝國立故宮博物院蕭宗煌院長的支持與信任，讓15件故宮院藏珍品與13件澎湖典藏文物並肩展出，彼此輝映，對話交融。

2025年澎湖國際海上花火節

陳光復縣長表示，澎湖自古以來便是東亞海上貿易的重要據點，從沈有容諭退紅毛番碑、風櫃尾荷蘭城堡，到滿載漳州、景德鎮瓷器的沉船遺跡，每一段歷史、每一件文物，留下許多見證時代的遺跡與信仰紋理。而這次展覽串聯歷史、宗教、藝術與海洋文明，讓故宮國寶「走出故宮，看見澎湖」，也讓世界「看見澎湖，走進歷史」。而沉浸式互動展區讓民眾在觀展之餘，也能親身感受昔日航海者面對海浪與命運的真實挑戰。希望這不只是一次靜態的文物展覽，更是一場能啟發世代的文化體驗，真正實踐「文化平權」與「數位共創」的理想。

澎湖縣陳光復縣長致詞表示，這次澎湖迎來國立故宮博物院的精選院藏文物，是地方與國家級文化殿堂跨界合作的光榮成果。

數位展區以高解析數位投影、互動式裝置及AI動畫等多樣態的科技手法，構築沉浸式展覽空間，「海圖：紙上行舟」單元參照古代航海手冊與故宮院藏輿圖，重構十六世紀以來渡海者眼中的澎湖，以及通往澎湖的航線。「航行：海不揚波」以「用海人」的視角，結合故宮典藏相關文物、文獻，展現古代航海者安全渡洋的技術與信仰。「燈塔：燃燈百年」以澎湖最早的航標設施—西嶼燈塔為核心，運用數位建模技術，重現等燈塔百年來的歷史進程。

故宮蔡承豪副研究員為澎湖縣陳縣長解說文物內容 「航行：海不揚波」以「用海人」的視角，結合故宮典藏相關文物、文獻，展現古代航海者安全渡洋的技術與信仰。

故宮這次更與澎湖7家在地特色店家推出共42件聯名商品，讓觀眾在觀賞文物特展的同時，也能品味到澎湖島嶼的海味澎湃氛圍。限量的黑糖口味乖乖呼應本次借展國寶「肉形石」與澎湖風景「雙心石滬」元素，設計呈現「你是我的心頭肉」愛情寓意，還可在包裝正面書寫心意。另還有以〈肉形石〉及〈同安船〉為設計的限量一卡通、澎湖在地風味的仙人掌膠原蛋白凍飲、黑糖糕、海菜湯包、外婆茶、魚骨酥、喜氣祝福的爆米花球及使用回收牡蠣殼製作的杯墊等故宮聯名商品，展現故宮與澎湖碰撞出來的各式好風味。

故宮這次更與澎湖7家在地特色店家推出共42件聯名商品，圖為膠原蛋白飲

故宮X乖乖黑糖口味包裝可愛又可傳達心意.

外婆茶

故宮x澎湖伯 滷肉粉；故宮魚骨酥

展覽資訊 「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展

時間：2025/05/17～2025/08/17

地點：澎湖生活博物館二樓特展室（澎湖縣馬公市新生路327號）

票價：現場購票全票每張60元，學生優待票每張30元，購票人數滿5人（含）以上，即享門票買一送一優惠。

開放時間：配合澎湖國際海上花火節，自5月1日起澎湖生活博物館改為每週三閉館；開館日為每週四至週二，上午9時至下午5時（下午4時30分大門關閉，並停止售票）。