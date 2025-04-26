Pinkoi品品節美學市集松菸快閃！港日韓文創小物、永續品牌粉墨登場

亞洲跨境設計購物平台Pinkoi首度舉辦春日市集活動，「2025 Pinkoi品品節」將春日靈感濃縮為「生活三原色」：生活態度、居家美學、永續日常三大策展主軸，匯集超過80間來自台、日、韓的質感設計品牌齊聚松山文創園區文創大街，打造為期三天的春日風格場景，現場凡加入會員還可以限量索取人氣插畫家聯名花束。Pinkoi品品節限時快閃，將於4月25日至4月27日每日11點至19點舉行，邀請你一同在花意交錯的春日午後，逛市集、拍美照、找回生活的節奏與儀式感！

獨家設計品品節打卡裝置 盡展春色

Pinkoi品品節以「花」為靈感主軸，設計專屬打卡裝置，運用壓克力透色層層堆疊技術呈現三原色交疊的光影變化，視覺上宛如走進一朵春日盛開的花中，不只是一面打卡牆，更是光影與設計交織的沉浸式體驗，搭配一旁限定的人氣插畫家聯名插花小卡、聯名氣球花禮與人氣品牌選物，全場不只高顏質，更是今春必逛的設計市集首選，除此之外還有五個你必須出門的理由。

Pinkoi打卡裝置與市集現場。圖／Pinkoi

必逛1：限時限量免費送 5款人氣插畫家聯名花禮

Pinkoi擅長結合設計品牌共同推出好玩、有趣的企劃，這次在品品節也不例外，特別邀請五位人氣插畫家Kingjun、微醺斑比、Tabbi L、Shuku及dodolulu，聯手打造限定版的「設計師聯名花禮」！用超大愛心插畫卡片搭配小狗氣球、玫瑰氣球、鬱金香氣球等超可愛花束組合，走在市集立刻變身行走的春日花朵，只要現場加入Pinkoi會員就能免費領取，每日限量300份，送完為止！此外每日下午兩點至五點，定時舉辦氣球花工作坊，手把手教你做出夢幻鬱金香氣球，讓你未來能夠再次親手製作花禮送給家人、好友，繽紛整個春日！

Pinkoi 品品節插畫家聯名氣球提袋。圖／Pinkoi

必逛2：聯名插花小卡 千種感謝風格由你決定

Pinkoi品品節適逢母親節前夕，特別找來六位人氣設計師聯名推出「插花小卡」，由新銳設計師 Dee Chu設計超過20款風格花朵紙插，再搭配Kingjun、微醺斑比、Tabbi L、Shuku及dodolulu五位插畫家的風格明信片，讓你自由組合出一張最懂媽媽的卡片花束。1張明信片+2朵花，超過1,000種搭配方式，從可愛系、療癒系、溫馨系到獵奇系通通有，每組都是專屬的祝福配方，讓媽媽收到的，不只是一張卡片，而是份好好收藏的儀式感。

Pinkoi 品品節插畫家聯名插花小卡。圖／Pinkoi

必逛3：從個性穿搭到花漾設計 海內外80展攤大集合！

如果你喜歡一點浪漫，那你絕對不能錯過來自日本的夢幻包袋品牌pote，用紗線與蕾絲勾勒出的手感輪廓，讓每一款包都像是穿搭裡的秘密武器；還有同樣來自日本，熱愛編織的設計品牌chiko，擅長撕裁各種布料，再把空氣也一起編進去，創作出充滿生命力的花漾織品；而說到飾品也不能忘了壓克力專家WU studio，他們最厲害的就是把生硬的壓克力變得好看又繽紛，尤其是花朵系列，根本為春天量身打造，手指戴上去，心情直接好起來！

日本的夢幻包袋品牌pote。圖 琅琅悅讀編輯室

韓國設計品牌HuiHui。圖／琅琅悅讀編輯室

WU studio。圖／Pinkoi

必逛4：用居家美學、永續生活提升質感

居家美學代表則是來自香港的大香理，選用100%天然精油製作香氛產品，透過氣味為生活帶來無聲卻深刻的療癒陪伴，幫助使用者釋放情緒、安定身心；而永續選品代表Ran冉，則主打以天然成分取代石化原料，推出對環境更友善的清潔劑，不僅維持出色的清潔效果，更能減少日常生活對自然環境的衝突與負擔，實踐低碳永續的生活方式。現在就到Pinkoi品品節現場，感受三原色風格實體化的魅力，為生活注入全新的態度。

Ran 冉。圖／Pinkoi

必逛5：母親節限定：滴雞精、養生禮盒最能表心意

呼應這份來自內心的儀式感，Pinkoi也攜手精品滴雞精品牌妤蘊與溫馨寫實風格插畫家33，三方聯名推出母親節限定滴雞精禮盒，延續妤蘊古法陶甕炭燒的精湛熬煮技術，結合插畫家33柔和細膩的筆觸，為滴雞精披上全新節日限定包裝，獻給所有值得被細心照顧的媽媽與伴侶，這份兼具滋補實用與美學設計的禮盒，不只是健康補給，更是對所愛之人的一份深情回應。同時現場也推出母親節公益滴雞精禮盒認購活動，每組公益認購價520元，將全數贈與由《點燃生命之火》協助的「臺灣夢社區築夢基地」，幫助更多家庭感受到節日的溫暖與希望。這個春日假期讓我們一同用生活三原色與祝福，把溫柔與關懷傳遞進每一個需要的家。

市集限定！只送不賣的贈禮一次看

市集不只送氣球花，只要消費就送寶拉珍選2%水楊酸、買多還能抽大獎LOJEL行李箱！

現場除了設計師聯名氣球花禮與聯名插花小卡，Pinkoi品品節也推出限定回饋，活動期間凡於市集現場消費不限金額即可獲得每日限量的「寶拉珍選2%水楊酸精華液或2%水楊酸身體乳體驗禮」乙份，帶回春日保養小心意；使用Pinkoi Pay單筆消費滿600元更可參加現場抽獎一次，有機會將市值7,280元的LOJEL時尚行李箱、妤蘊滴雞精母親節聯名禮盒，或林姓主婦親筆簽名的新書《林姓主婦晚餐餐桌提案》等人氣好禮帶回家。從設計選物到限量贈禮，從會員體驗到滿額驚喜，這場市集不只好逛，更充滿驚喜等待你現場來解鎖！

【市集攤位與地圖】

市集地圖。圖／Pinkoi

參展攤位一覽表。圖／Pinkoi

「秋刀魚雜誌」造型展攤設計與「hahababy」以胖胖車進駐。圖／琅琅悅讀編輯室

Pinkoi 品品節即日起至 4/27 限定登場，澀谷哈吉。圖／Pinkoi

與《花生漫畫》聯名攤位，現場販售史努比包包、水壺等多款限定周邊。圖／琅琅悅讀編輯室

展覽活動： 2025 Pinkoi品品節

時間：4/25（五）- 4/27（日）三日限定！11:00-19:00 地點：台北松山文創園區 文創大街