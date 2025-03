80件國寶真跡史無前例！英國泰德美術館世界巡展「威廉．透納特展-崇高的迴響」6月震撼登台

英國最偉大的畫家,約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner,1775-1851),素有「光之畫家」的美名,他擅長通過對色彩及光線的卓越掌控能力,生動捕捉大自然的動態與力量,並重新定義了何謂「風景畫」。 英國民眾更票選他作為新版20英鎊紙鈔上的封面人物,充分體現了他作為英國最受尊崇畫家的巨大影響力。

2025 年適逢威廉.透納250周年誕辰,英國泰德美術館發起「Turner 250」一系列的紀念活動,當中的重頭戲,也是史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽「威廉.透納特展-崇高的迴響」,將繼摩納哥、上海站之後,全球第三站即將於今年6月到台灣展出,包含素描、油畫、水彩等高達80件的威廉.透納真跡畫作,完整體現他一生精采的創作歷程,堪稱今年度台灣最重量級藝術饗宴!

英國泰德美術館。(圖片來源:TATE)

從私人收藏到國家級美術館 打破傳統博物館思維的藝術機構

英國泰德美術館於1897年由利物浦糖商亨利・泰德(Henry Tate)爵士創立,早年以國家藝廊的方向發展,至今在英國已有四座美術館的規模,包括歷史最悠久的泰德不列顛美術館(Tate Britain) 、英國北方藝術重鎮泰德利物浦美術館(Tate Liverpool)、深耕在地文化發展的泰德聖艾夫斯美術館(Tate St Ives)、以及人氣最旺的泰德現代美術館(Tate Modern)等。而作為英國最具代表性、參觀人數名列前茅的泰德美術館,其館藏涵蓋英國及西洋藝術史500年來的珍貴鉅作,其中尤以威廉.透納臨終捐贈的數百件油畫及上萬件水彩及素描作品最受矚目,更是世人參觀必訪的重點。近年泰德美術館更以打破年代界線的主題式策展開創新局,是全世界最具前瞻性美術館之一。

懸崖上的城堡廢墟風景畫(Landscape Composition with a Ruined Castle on a Cliff)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1792–3。(圖片來源:TATE) 布魯嫩,從琉森湖的視角:樣本研究畫(Brunnen, from the Lake of Lucerne Sample Study)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1843-5。(圖片來源:TATE)

全球史上最大規模!80件真跡、7大展區 首度登台!

威廉.透納在世時就創立了基金,意在幫助貧窮的藝術家,這也成為泰德美術館成立英國最著名的藝術獎「透納獎」最重要原因。在他逝世後部分畫作遺贈國家,大部分作品保存在泰德美術館,而擁有最多透納作品收藏的泰德美術館,本次將帶來80件透納的真跡畫作,以「英國風景」、「阿爾卑斯山」、「威尼斯」、「海上風暴」、「海天之間」、「歷史故事」、「崇高美學」等,分為7大展區,貫穿他整個創作生涯。為了凸顯透納作品的劃時代,泰德美術館另精選近30件當代藝術家作品加入展出,打造出前所未有、最大規模也是最全面的威廉.透納特展。

「好棒啊!厄瑞波斯號捕鯨船!又一條魚!」(Hurrah! for the Whaler Erebus! Another Fish!)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1846.(圖片來源:TATE)

三個海景(Three Seascapes)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1827.(圖片來源:TATE)

阿波羅和達芙妮的故事(Story of Apollo and Daphne)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1837。(圖片來源:TATE)

史上最多、最完整透納作品全球巡展,錯過再等十年

策展人伊莉莎白.布魯克(Elizabeth Brooke)提到,泰德美術館從未一次出借數量如此龐大的透納作品,讓這些畫作與近30件頂尖當代藝術作品一同展出更是一大挑戰,並表示: 「2025年適逢透納誕生250周年,讓今夏在台的展出更別具意義,其中最受矚目的展品之一《藍色瑞吉山,日出》在巡展結束後,將會回到泰德美術館封存10年,我們誠摯地邀請大家,把握這個難得的機會,親眼見證威廉.透納的藝術魅力。」

藍色瑞吉山之日出(The Blue Rigi, Sunrise)約瑟夫•馬洛德•威廉•透納(Joseph Mallord William Turner),1842.(圖片來源:TATE)

「威廉.透納特展:崇高的迴響」英國泰德美術館典藏展覽預售票將於4月23日透納生日當天搶先獨家在udn售票網開賣,展出內容、售票資訊等,將陸續於官方網站、FB、IG公布,敬請密切關注。

「威廉.透納特展:崇高的迴響」英國泰德美術館典藏 6月登台!