一幅畫拍賣破12億台幣！英國狂人畫家「透納」在暴風中找靈感

離開英國的古老港口城市南安普敦已經過去了幾天,我坐上了一艘英籍郵輪、開啟了環遊世界的旅程。而有什麼比在北大西洋的波濤中聽一場關於透納的講座更符合他的繪畫意境的呢?

The Fighting Temeraire Tugged to Her Last Berth to Be Broken Up, 1838

在187年前,同樣在冬日呼嘯的狂風與洶湧的巨浪中,透納離開了他漸感慵懶枯竭的英國藝術圈,卻沒想船隻離開港口便駛入一場暴風核心。乘客中有一位男子的日記生動描繪了那時的景象:即便是經驗豐富的水手們,也因暴風的威力而驚恐萬分。許多人將個人物品綁緊在艙底,甚至寫下告別信,塞進外套口袋,抱著微弱的希望,若不幸喪命,這些信件能隨屍體漂至親人手中。

然而,船上還有另一個靈魂——那位迎難而燃燒的約瑟夫·馬洛德·威廉·透納(Joseph Mallord William Turner)。他拒絕在自然的威力面前退縮,而是做出了驚世之舉。如果這是生命的最後一刻,他決心直面風暴。他選擇將自己綁在船桅上,讓狂風、暴雨和衝擊船舷的浪濤洗禮他的感官,親身感受這場暴風的心臟。

Snow Storm - Steam-Boat off a Harbour’s Mouth, 1842

奇蹟般地,船隻安然無恙地度過了風暴,船員與乘客雖驚魂未定,卻成功存活了下來。黎明時分,他們駛近法國加來港,將暴風甩在身後。對透納而言,這不僅僅是一次劫後餘生,更是開啟了一段探索歐洲壯麗景色的旅程。

從威尼斯閃耀的運河,到瑞士巍峨的山巒,透納以無盡的渴望探索著這片大陸,將一切美景收入畫中。他的這段創作旅程受到時代背景的支持—18至19世紀的壯遊(Grand Tour)。許多富裕的英國遊客為了證明自己探索過歐洲,購買透納的畫作作為紀念品,助他在1840年代完成了對法國、瑞士和義大利的多次訪問。

Approach to Venice,1844

而在英國的家鄉,自1802年開始,透納每年都會在皇家學院的年度展覽中展出新作。他的天才如同那些狂風暴雨和壯麗山河,被他激情不懈地定格在畫布上,為世界留下了不可磨滅的印記。

在透納的畫作中,總有一場驚世之光,陽光在暴風後破雲而出。我所在船隻經歷了一晚上的滔天巨浪,也總算趨於寧靜。

據說,在生命的最後時刻,透納低語道:「太陽就是上帝。」這句充滿詩意的話,是對光明的致敬——那是他一生與藝術的靈魂所在。透納對自然的崇高力量,以及光影變幻的迷戀,從洶湧的海洋到歐洲寧靜的風景,始終指引著他的人生與創作。

雖然透納的生命在1851年畫上句點,但他的遺產卻如此光彩奪目。他的傑作《羅馬,來自阿文提諾山》(Rome, from Mount Aventine)於2014年以1,330萬英鎊的價格拍賣,成為他永恆魅力的最好見證。然而,透納最深遠的遺贈並非那些售出的作品,而是他無私的奉獻。

Rome, from Mount Aventine, 1828

由於沒有繼承人,透納在遺囑中將自己珍藏的藝術品悉數留給了英國人民。這便是著名的「透納遺贈」。如今,倫敦國家美術館等機構收藏的透納畫作,並非私人物品,也非長期借展,而是屬於整個英國民眾的公共財產。只有透納過世前流入私人收藏的作品,才有可能在今天的市場上出現。

有趣的是,我曾去過的皇室公主宅邸Harewood House就有英國最偉大的畫家透納的畫作,但令人驚訝的是Nunnington Hall竟然也有!透納真的不是什麼日曆,哪家都能有。別忘了剛剛上面才提到,英國畫作拍出最高價紀錄的就是透納的作品,在2014年蘇士比拍賣會上拍出了超過12億台幣。

透納因為風格漸趨成熟,所以他晚期的作品比早期的有更高的藝術價值,我在繪圖室找到了Nunnington的透納,Shrimpers at Lyme Regis就是一幅小型的後期作品。去年透納的一幅幾乎是同時的小型作品雖然估計會拍出60到80萬英鎊,最後卻被競爭至超過一百萬英鎊、等同於4,000萬台幣被人奪得。我一直在嘮叨是因為Nunninton Hall的透納就真的很隨便的被掛在繪圖室的角落,連標示都沒有,防人靠近的線也沒有,四周圍還掛了起碼五幅不知道是誰的風景畫來混淆視聽,現實版猜猜哪張畫是大師之作。

然而所有人都能擁有一件透納;新版的20英鎊,透納在2020年成為第一位印上英國紙鈔的藝術家。

想到透納毅然決然地離開舒適圈去探索他從未見過的景象,對放下英國工作以及習慣的生活作息踏上長達四個月環遊世界旅行的我帶來許多的安慰以及啟發。那麼,不要害怕,去看看世界吧!

20英鎊背面是藝術大師透納和他的創作。圖/@ Bank of England

