蛇來蛇趣～高美館攜手舊振南，精選神話故事陪大小朋友迎新辭舊！

迎新辭舊的溫馨年節即將到來！高雄市立美術館與百年餅店舊振南再度攜手，邀請國際說故事達人「胖叔叔」講精選神話故事，帶領大小朋友迎接乙巳蛇年。活動將於2025年1月12日下午3時30分在高雄兒童美術館展開，參與活動的前400位小朋友將可獲得限量的舊振南鳳梨酥小禮，一起在溫馨的故事中品味最具台灣特色的精緻糕點。

高美館代理館長林羿妏表示，舊振南是高雄在地的百年名店，不僅成立漢餅文化館，也致力於推廣傳統糕餅文化與節慶之美。自2012年起，高美館與舊振南合作的說故事活動陪伴無數孩子度過歡樂的節日時光，共同推動歲時節令的食趣風華與傳統文化之美，在這個數位科技當道的時代更顯珍貴。她並期待大小觀眾朋友藉活動感受豐富多元的蛇年故事，體會「蛇來好運」的幸福滋味。

為迎接乙巳蛇年，深受親子家庭歡迎的說故事達人胖叔叔本次特別精選兩則經典故事，分別是源自台灣原住民族群的《百步蛇的新娘》，以及家喻戶曉的民間傳說《白蛇傳》，這兩個故事不僅展現了蛇在不同文化脈絡中的豐富意涵，更蘊含了智慧與祝福。在排灣族與魯凱族的傳統信仰中，百步蛇象徵著神話的起源，也是部落的共同祖先，以莊嚴優美的形象在千百年來受到族人的崇敬，《百步蛇的新娘》即是奠基於此衍生出來的一則美麗故事；而《白蛇傳》則是透過世人口耳相傳與文人妙筆編撰，成為今日家喻戶曉的民間傳說。

高雄兒美館每年一度的胖叔叔說年節故事廣受大小朋友歡迎。圖片／高雄市立美術館 提供

高雄兒美館每年一度的胖叔叔說年節故事廣受大小朋友歡迎。圖片／高雄市立美術館 提供

年節說故事活動將於本（1）月12日下午3點30分於高雄兒美館舉行。現場在當日下午3點起會發送贈禮兌換號碼牌，每位2-12歲的小朋友皆可領取乙張（限量400份，額滿為止）。歡迎大小朋友前往高雄兒美館聆聽應景的年味故事，一起感受幸福的好滋味！更多活動資訊請鎖定高美館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

活動資訊 歲時味・幸福的好味 主辦單位：高雄市立美術館 活動日期：2025年1月12日(日) 下午3點30分 活動地點：高雄兒童美術館中庭 活動方式：當天下午3時起，現場排隊領號碼牌，共400個名額，額滿為止（活動由2-12歲小朋友親自領號碼牌，恕無法由家長代領）