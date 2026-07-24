低脂飲食竟得糖尿病？看透醫學謊言，讓身體健康的自救指南

第一章 我什麼都做對了，卻差點死掉了

你在醫學院學到的知識有一半會在你畢業5 年內被發現要麼過時，要麼完全錯誤。問題在於：沒人能告訴你是哪一半，所以你必須自己去發現。

——大衛．薩克特

我們遵循科學，但仍然走向了疾病。

我媽媽是一名營養師。她在醫院從事專職醫學營養師工作，直到80 歲。我在那種環境下長大，遵循食物金字塔、飲食 建議和流行的營養學智慧，每頓飯都堅持低脂肪 、高碳水，小心地將飽和脂肪替換成人造奶油、芥花油和其他工業種子油。為了儘量減少膽固醇攝入，我們吃的唯一一種煎蛋捲是「只含蛋清」的版本。

我以為我變健康 了—我們都是這麼以為的。

同時，我媽媽在醫院工作，我自然而然對醫學產生了興趣。我努力學習，很幸運考上了常春藤盟校，接著進入了醫學院。我非常熱愛那裡，於是留校成為一名教授。這促使我既向其他醫生傳授也向其他醫生學習那些我最初從媽媽那裡、後來又在醫學院再次學到的東西。我們都相信同一套營養和健康事實，信奉為一種既定的科學。

書名：《看透醫學謊言，找到代謝真相：逆轉肥胖 、高血壓 、脂肪肝，讓身體健康長壽的自救指南》 作者：羅伯特．勒夫金 出版社：高寶出版 出版時間：2026年06月03日

在醫學院，我學習和教授放射學。放射學有時也被稱為醫學影像學，我需要與神經外科醫生一對一對談，還需要和心臟外科醫生、婦產科醫生等所有不同類型的專科醫生交流；需要具備所有領域的通用專業知識，因為放射學會和人體的各個系統以及患者的各種疾病打交道。放射學在幾乎所有疾病中都發揮作用，所以作為放射科醫生需要對它們都有一定的瞭解。

此外，我需要接診、治療患者、給他們開藥。我完成了醫生的所有基本工作，甚至更多。我還做研究，非常大量的研究。

作為醫學器械的首席研究者，我的實驗室從美國國家衛生研究院（NIH）獲得了數百萬美元資助，同時還獲得了製藥公司的資助（本書後文將對此進行批評）。

我曾經是一個百分之百的醫學界人士。我完全贊成有組織的系統，我的背景也證明了這一點。我曾擔任過重要國際醫學協會的主席，在世界各地演講，大學、製藥公司和研究機構都付我酬勞。從過去到現在，我的履歷一直清白漂亮。我曾是醫學體制的非官方代言人。

但我罹患了4 種（我學過也教過別人的）疾病，它們都與衰老和遺傳因素有關：

• 高血壓，需要服用降血壓藥物物；

• 痛風性關節炎，需要藥物控制；

• 血脂異常，需要服用史他汀類藥物；

• 糖尿病 前期（血糖值處於糖尿病前期範圍），需要另一種藥物控制。

我父親在80 多歲的時候確診了這些疾病，並最終被它們奪走了生命。如今我也確診了同樣的疾病，但我的女兒們還都不到10 歲。我可能活不到她們上高中的那一刻！這讓這件事對我的衝擊格外巨大。

我因此非常擔心，但更多的是困惑。這怎麼可能發生？所有「既定科學」都告訴我這種情況是不可能發生的。我由一位專業的營養專家、認證營養師帶大，我的飲食完全按照健康組織和食物金字塔的推薦進行，從出生起我就在一個堅信這些疾病永遠不會發生在我這個年紀的人身上的體系中成長。

我做對了一切，但我仍然面臨死亡威脅。這種震撼在我腦海中敲響警鐘。醫療體系中一定存在一些深層次的問題。我被灌輸了謊言，而我需要知道真相。

我所相信的科學其實並不可信

即便死亡將過早來臨，但我還是幸運的，原因有二。

首先，我碰巧有位元著名的科學記者朋友，他因指出物理學和諾貝爾獎得主的科學錯誤而聞名。我們在聖莫尼卡的一家咖啡館吃早餐時擦肩而過，當時他正在做他最新的調查，而我則去醫學院向學生和其他醫生講授我認為的真相。結果證明他那時正把注意力轉向醫學營養學，將其作為科學謬誤導致毀滅性的公共衛生問題的終極範例。他的名字叫蓋瑞．陶布斯，他撰寫的一系列關於營養科學的暢銷書徹底改變了一代醫學專業人士的思維，也讓我重新審視了我自己此前堅定不移的觀念。

蓋瑞揭露的最大事實是低脂飲食並不能讓我們保持健康，相反，它可能會以大多數人未曾察覺的方式讓我們病得更厲害，即使我們以為自己正變得更健康。這個認識就像一顆炸彈在我腦海裡爆炸，我一輩子被教育的都是相反的觀點，那麼還有什麼是錯的呢？

其次，我的醫學專業領域是放射學，這一領域使我有機會處理很多不同種類的慢性疾病，而其他大部分專科醫生比如神經外科、婦產科、心臟科、腎臟科、內分泌科、神經內科、眼科醫生等，往往不能看清全貌，因為他們聚焦於更窄的專業領域。同時，作為一名放射科醫生，我能夠看到疾病的「實體」，比如冠狀動脈狹窄、出血性腦中風的出血、內臟脂肪、肝臟脂肪、惡性腫瘤、阿茲海默症患者的腦萎縮、糖尿病潰瘍和其他併發症。因此，這些慢性病的直接表現是我日常工作的一部分。有了這些工具，我開始深耕文獻、重新學習。我開始關注到，我曾被教授的那些東西如今被認為是錯誤的。

我的朋友蓋瑞提出的大量證據，與我對營養、健康和長壽的所有看法相悖，與我從我的營養師母親和醫學院那裡學到的東西相悖，甚至與我在加州大學洛杉磯分校大衛格芬醫學院擔任放射學教授幾十年來所教授的東西相悖。我看到了蓋瑞提出的新健康典範如何映射到我曾通過放射學熟知的人體系統中。

我怎麼會錯得這麼離譜？醫學界怎麼會錯得這麼離譜、錯得這麼久？幾十年來，阿茲海默症、心臟病、糖尿病和關節炎一直被認為是各自獨立的疾病。但蓋瑞和其他後續書籍、論文、文章和研究聲稱的種種證據表明，所有這些都屬於代謝疾病。事實上，美國每年十大死亡原因中有八種與代謝症候群直接相關。

我們正處於一場比新型冠狀病毒流行更嚴重的醫療危機中，而大多數人甚至沒有意識到這一點。雖然慢性病發病率在過去幾百年間一直在穩步上升，但在過去20 年裡，其增速大大加快。2000 年—2010 年間，患有兩種及以上慢性病的中年人的比例從 16% 躍升至 21%，而僅僅4 年後的2014 年，這一比例就上升到了 32%。如今，美國有整整40% 的成年人患有多種慢性病。因此，我們的健康預期壽命有史以來首次下降！

我們將討論為什麼我會相信和教授有關疾病、健康、人體解剖學和生理學的謊言，以及它們如何成為醫學界主導性的、不容置疑的世界觀。

現在，我提出了一個許多人（無論是主流醫學內部還是外部）可能認為非同尋常的主張—整個醫學界和作為一名醫學院教授的我都教了「謊言」。這需要巨量的證據，但讓人閱讀100 頁、50 頁或哪怕5 頁材料才能看到這些證據是不公平的。因此，本章節是你將在本書中深入瞭解到的內容的預告。

我說的「謊言」並不是指有意欺騙、操縱或讓公眾早早走向死亡的惡意的錯誤。一些「謊言」只是無心之失所致，另一些則是有意為之，其中一些有經濟動機。例如，美國心臟協會（AHA）接受糖業公司資助的同時，仍然在提供建議，這些建議可能會傷害它聲稱想要拯救的那些人。

首先，我必須申明我的立場：我是醫學體制的一部分。我不是叛徒、無視規則者、特立獨行者或陰謀論者。當我列出欺詐、欺騙、無能和無知的證據時，你們務必要記住這一點。聽起來我像是在走極端，但我仍然代表著體制。我的實驗室從製藥公司獲得了數百萬美元的資助。我撰寫了藥物評估報告，除非得出了積極的結論，否則製藥公司不會讓我發表。順便一提，這是行業常態。我發表了數百篇經過同行評議的科學論文，用6 種語言出版了十幾本教科書；我當選為兩個國際科學協會的主席；我曾經在兩所世界頂尖醫學院擔任最高學術級別的教授，並至今仍保留這一頭銜。但最重要的是，我是一名科學家。這意味著我必須追隨科學，無論它引領我走向何方，即使它與我奉為真理的一切背道而馳。

我也接診病人，幫助培訓了數百名醫學生、醫生和其他衛生專業人員，而我可能一直在教他們錯誤的知識，這一想法雖令人不快，但在我們對知識的理解不斷變化、反覆運算的情況下，這也是無法改變的現實。然而，在已有明確科學證據的情況下仍然繼續教授謬誤，才更令人深感不安。不幸的是，這兩種情況都會發生，正因如此，我們必須撕開表像，揭開深層的腐壞。

●本文摘選自高寶出版之《看透醫學謊言，找到代謝真相：逆轉肥胖、高血壓、脂肪肝，讓身體健康長壽的自救指南》。