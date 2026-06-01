周慕姿解讀《白雪公主》：探討「我不夠好」背後的家庭焦慮與情感投射

文／周慕姿心理師

PartI 白雪公主──辨識被內化的詛咒，拿回生命自主權

焦慮的投射，讓我們在家庭裡，扮演早被寫好的角色？

想分析《白雪公主》這個故事，可說是我想要寫這本書的最大原因。

一直以來，這是一個大家耳熟能詳的故事，壞王后的形象也深入人心。但當我學了Bowen家庭系統理論之後，回頭看這個故事，我忍不住想：

「這真的是一個關於自戀型母親迫害女兒的故事，還是一個因為丈夫退位，對關係與自我價值焦慮的妻子？」

即使如此，在《白雪公主》這個故事中，父母對孩子的傷害還是存在，我自然並非希望淡化或模糊父母該負的責任。

只是，若我們習慣用好壞、全有全無來看每一個關係時，有沒有一種可能，是我們都在家庭的動力中，因為情緒焦慮的互相投射，以我們各自習慣的姿態，扮演著在這個家庭劇本中，早已被寫好的角色？

如果你也會好奇這樣新的看見與眼光，歡迎你和我開始一起，重新讀這個故事：《白雪公主》。

壹、家庭劇本：三角化的共謀系統

王后：是自戀型母親，還是系統焦慮的承載者？

因為《白雪公主》中壞繼母的形象深入人心，讓多年來「繼母」承擔許久的刻板印象。不過在一八一二年所出版的《格林童話》初版故事中，追殺白雪公主的王后，並非繼母，而是親生母親。

由於親生母親會追殺女兒的這個意象十分強烈，也有許多書籍、文章討論這種糾結的母女關係。

內容包含探討女性的容貌焦慮、母親感受到女兒「吸收自己」而長大的意象、母親對女兒的嫉妒，甚至討論「自戀型母親」對女兒的毒害。

例如《媽媽的公主病》一書，討論到自戀型母親的特色，包含：自我中心、需要別人覺得她是重要的、服膺某種特定主流價值且無限上綱（例如美麗、成功）、需要過度讚美、缺乏同理心、容易嫉妒別人、認為別人（包含兒女）都該滿足她……。

如果用這些特質來檢視《白雪公主》中王后的角色，可能會覺得簡直就是各個特點都中。過往，我在《他們都說妳「應該」》一書中，也談到母女關係的糾結、嫉妒等。

但是，現在的我，開始有不一樣的想法。

「自戀」是王后因應焦慮的生存策略

不可否認，日常生活中，仍有可能出現明顯的人格疾患者，而不一定完全與環境或教養方式有關。

但我更想要以系統的觀點，和大家討論，「自戀的王后」可能不僅是個性特質，而是作為一個系統焦慮的承載者，於是「自戀」成為她因應關係焦慮的生存策略。

怎麼說呢？例如故事情節中：

王后有一面魔鏡，她時常會問魔鏡：「世界上最美的人是誰呢？」聽著魔鏡說：「是妳啊，王后！」王后就放心了。

從這樣的情節，就能發現，有一個人消失了，而這可能也是王后的焦慮之一。

那就是國王。

三角化

在故事中不太出現的國王，也幾乎沒有他與王后的互動。在王后無法獲得關係的親密感、可接近與肯定時，這兩人的疏遠，會為關係帶來一定的焦慮。

在Bowen家庭系統理論的觀點，認為當兩人的關係出現焦慮時，拉入第三者，作為吸收焦慮，且關係穩定的方式，是很常見的（註1），因此「三角關係」常常是關係的最小單位。

這樣的三角關係，時常會出現兩人結盟，而另一人為局外人的狀況。

因此，在國王的疏離上，王后先面對了第一階段的焦慮，那就是伴侶關係的疏離。因此，她拉進這個三角關係的第一個結盟對象，是她原本就有的「魔鏡」。

國王—王后—魔鏡

當王后焦慮時，她會問魔鏡：「我還是世界上最美的嗎？」魔鏡會告訴她：「是的。」於是，她的焦慮就可以得到安撫。

擔心自己不夠美、沒有價值、不值得被愛的部分，可以靠魔鏡安撫，幫助自己重新獲得肯定、獲得安全感。

以我的角度來看，魔鏡也擁有一個象徵，那就是象徵主流價值、他人評價的外在參照標準，也是王后用來調節情緒的重要工具。

難以獲得自身伴侶關係親密感的王后，因此向外追求他人的肯定、主流的評價，以獲得自身價值感，用以替代對親密關係的失落。

因此第一個三角化，就是「國王—王后—魔鏡」。魔鏡的加入，讓王后的焦慮情緒得以被調節，國王能夠繼續維持疏離的狀態，王后也不需挑戰國王，導致兩人關係的衝突與轉變。

於是，魔鏡成為穩定國王與王后目前關係的重要定軸。

「王后—魔鏡—白雪公主」

但是，隨著白雪公主越來越長大，這個看似穩定的三角關係遇到了挑戰，那就是：作為王后價值來源的外在參照標準「魔鏡」，居然說出「白雪公主才是世界上最美的人」。

原本與王后結盟的魔鏡，倒戈成為白雪公主的支持者。

於是，這樣的結盟關係再次出現焦慮。而這個焦慮從國王—王后的關係焦慮，變成王后—魔鏡的價值焦慮。

但根本的核心焦慮是一樣的，這也是王后一直以來最害怕的：

不被肯定，就不會被愛；不夠好，就不會被愛。

被拉入的第三者，就是白雪公主。

因此這次的三角化是「王后—魔鏡—白雪公主」。為了不對魔鏡生氣、把魔鏡砸壞，非常仰賴魔鏡作為自我價值參照標準的王后，把矛頭指向長大的公主。

王后簡單、粗暴地想：「只要消滅白雪公主，我就是最美的。」

父母用孩子證明自己的價值

除了童話故事，在我們的日常生活中，是否也有類似的情景呢？

或許你我曾聽過、看到一些情況：

父親忙於工作，與母親關係疏離，母親的注意力全部放到孩子身上，過度教養、要求嚴格，甚至控制孩子，希望孩子能夠達到外在標準、按照自己的方式過活。

「只要孩子能夠按照我的方式、標準生活，並且獲得外在肯定，就代表我是好的。」

以孩子證明自己的價值，用這樣的信念，安撫自己內心在關係中的焦慮。

令人遺憾的是，這種「消滅孩子的自我，以塑造成自己想要的樣子，來安撫自我焦慮」情況並不少見，而這種情況，其實是一種很常見的「家庭投射歷程」。

書名：《高功能倖存者：如果不「有用」，我還值得被愛嗎？》 作者：周慕姿 出版社：寶瓶文化 出版時間：2026年6月1日

家庭投射歷程

在王后把矛頭指向白雪公主的過程，大多人可能覺得「不是不能理解，但完全無法接受」。

或許有些人在這樣的情節中，也想起了一些童年回憶，甚至覺得自己似乎有這樣被父母針對、被劣化、成為代罪羔羊的時刻。

在Bowen的觀點中，這被稱為「家庭投射歷程」（註2），也就是父母將自身未解決的情緒或問題，無意識地投射（轉移）到某個／某些子女身上。

簡單地說，就是父母將難以解決的焦慮，轉移到小孩身上，讓自己的關注可以放在小孩上，而不是放在對自身的理解與面對、處理自己的問題。

在這個過程中，子女有可能不被父母的焦慮影響，並未承接父母的這份焦慮。

但也有一種可能，是當父母將自身焦慮投射到孩子身上，包含或未包含自己過往的未滿足需求或未解決焦慮，孩子因而承接起父母的這些焦慮，因此更驗證了父母的投射（註3）。

例如，當妻子因為與丈夫的關係緊張時，將注意力放到孩子身上，一直擔心孩子會生病。

當孩子一有徵兆，立刻帶去看醫生。

孩子也在這過程中，覺得「自己的身體真的很不好、很容易生病」，於是接收了母親的焦慮，而母親會在這樣的過程中，更「驗證」自己對孩子的擔心是對的。

你的焦慮與生存法則，可能是父母從過往家庭中繼承的

以《白雪公主》這個故事來說，王后將自身對於自我價值的懷疑、關係變動與年華老去的焦慮等，投射到白雪公主身上，認為是她的存在，導致一切問題的發生，所以消滅她（或是讓她按照自己能控制的方式存在），就是解決問題的方法。

而魔鏡其實也是一個「家庭投射歷程」中非常重要的象徵。

故事中，可以看到，這個魔鏡是原本王后就擁有的，所以可能是她從家中帶來的陪嫁。因此魔鏡所給的這些「外在參照標準」，很有可能是王后從原本家庭繼承來的焦慮標準：

妳要美麗，才有價值。 妳如果沒有價值，就不會被愛、不值得存在。

因此，我們可以看到，這個家庭投射歷程，不僅是王后轉移到白雪公主身上，也可能是王后過往成長的家庭，轉移焦慮與標準在她身上的過程，Bowen稱為「多世代傳遞歷程」。

羞愧感引發挫折攻擊

因此，一直以來，靠「成為世界最美麗的人」的頭銜來得到自我價值的王后，卻被一直信任的對象「魔鏡」說：「現在最美的人是白雪公主」。肯定與愛的轉向，導致王后內在自我肯定系統的崩潰，甚至出現羞愧感。

這種羞愧感帶來極大的挫折，很容易讓人出現「挫折攻擊」，也就是：「當我覺得自己不夠好時，我先去攻擊那個會讓我覺得自己不夠好的人。」

（傳說中的：解決不了問題，就解決提出問題的人。）

因此，王后找到了獵人，要獵人把公主殺掉，並且要獵人帶回公主的肺與肝，一口吃掉。

那似乎象徵著，在這樣的系統與焦慮中，當孩子沒辦法按照父母所要的方式活著，父母幾乎沒有容忍孩子長出自我的空間，而會用龐大的焦慮吞噬孩子、扼殺掉孩子的自我。

這也是我們時常看到的情緒勒索互動的出現。

那麼，這樣的狀況是有機會調整的嗎？這完全是媽媽的責任嗎？爸爸呢？（……未完）

註1：《家庭評估》邁克爾‧E‧科爾、默里‧鮑文著，趙旭東譯，機械工業出版社，二○二三。原書Family Evaluation，Kerr, M. E., & Bowen, M. 一九八八。 註2：《Bowen家庭系統理論之八大概念──一種思考個人與團體的新方式》，江文賢主編，台灣婚姻與家庭輔導學會，二○一三。原書The Eight Concepts of Bowen Theory: A New Way of Thinking About The Individual and The Group. 註3：此段補充為Bowen家庭系統理論，江文賢老師所提出，為Bowen對於「家庭投射歷程」的完整觀點。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《高功能倖存者》。