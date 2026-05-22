終結尷尬的自我介紹！ 向皮克斯借鏡，打造讓人記住的履歷

文／伊森•伯恩斯坦, 麥可‧霍恩, 鮑伯‧莫伊斯塔

2011 年，皮克斯的分鏡師愛瑪．科茨（Emma Coats）在推特張貼了讓任何人都能擅長說故事的二十二條指引。雖然整份清單迅速爆紅，成為專業寫作社群的熱門話題好幾個月，但是持續受到關注的卻是第四條—如何創造敘事結構的「故事背脊」。

由於人的大腦天生擅長透過故事學習和保留資訊，把追尋目標變成故事可以有效使你獲得他人的注意與理解。而故事背脊能幫你創造和敘說精彩的故事。

就像你會持續修正你的職涯敘事一樣，皮克斯透過電影講述的每一個故事，都是花了很多年撰寫、重寫、然後再撰寫的。每一次，皮克斯的作家都用了下面這個類似填空遊戲的範本來濃縮

故事背脊的七大核心「框架」： 從前，有一天，___________。 每一天，__________。 直到有一天，__________。 因此，__________。 因此，__________。 最後，__________。 自從那一天，__________。

我們教導學生或學員使用這個技巧時，會要他們填寫這七個空格「兩次」。第一次，我們要他們編寫自己過往軌跡的故事背脊，主要是聚焦在把他們帶到今天這一步的關鍵轉折。有些人填寫每一個空格只需要一句話，有些人則需要一整個段落。基於你前面已經完成的練習，這個練習應該會很容易，我們的經驗也顯示這會釐清很多事。

我們有一位學生是一位消防員，他在職涯的關鍵時刻找上我們，因為他難以確認自己想不想成為消防隊隊長。以下是他針對過往軌跡所完成的故事背脊，我們有稍微修改內容。這個故事背脊聚焦在他是怎麼進入目前的消防員工作：

從前，有一天，我不確定未來的職涯方向該往哪裡走。在工作上，我就只是得過且過，每天起床、做同樣的事情、去上班、應付同樣的人事物，沒有獲得什麼成就感。 每一天，我並不期待上班。上班時，我只想要回家。我會一直盯著時鐘看，倒數著下班時間還有多久。下班時，我總感到空虛、不滿足。這樣的情況持續了一段時間。 直到有一天，我決定做出改變。那時的我並沒有在發展職涯，只是在做一份工作而已。我決定重回校園，對社區有所回饋。我開始擔任義消。這可以讓我在回饋社區的同時接受更多訓練和教育，替未來鋪路。 因此，我開始感到滿足。我感覺我真的為社區帶來了改變，這可能就是我在尋找的職涯。 因此，我完成了學士學位和更多消防訓練，最後應徵消防員的工作。我應徵了好幾次。 最後，位於我長大的那個社區、同時也是我擔任義消的消防隊錄取了我。我持續接受更多教育和訓練，想要爭取擁有更多領導權的職位。我當上了資深消防員，接著又成為分隊長。最近，我被拔擢到管理團隊，成為安全與專業發展部門的主任。 自從那一天，我在職涯感受到前所未有的滿足和真正的成就感。我也試著將我在職涯學到的一切用來協助職員發展、讓消防隊有所成長。但是，我開始在想我是否應該邁出下一步，晉升為更有影響力、也更資深的領導者。

書名：《哈佛商學院新世代生涯課：我雇用了我的工作！大流動時代持續進步的職涯攻略》 作者：伊森•伯恩斯坦, 麥可‧霍恩, 鮑伯‧莫伊斯塔 出版社：天下雜誌 出版時間：2026年5月25日

接著，你要建構第二個故事背脊，描述你在接下來的職涯想要得到什麼—艾力克斯在告訴公司裡的其他人自己的追尋目標之前，就做了這件事。故事背脊的開頭可以像這樣：「從前，有一天，我浮現了我應該離開目前這份工作的初始念頭⋯⋯」，然後就這樣接續寫下去。

假如這個故事背脊比關於過去的故事背脊還要抽象，那是正常的。畢竟，你是在講述你希望擁有的未來，但它還沒發生。可是，假如這抽象到別人無法跟上故事的走向，那麼你有可能還沒替下一份工作構思完備的雛型。你針對追尋目標所寫的故事背脊必須要夠清楚、簡潔、可行，這樣用人主管才能輕易看出這跟他們想要找的人才有多相符，你也可以更容易想像自己是如何實現這段敘事。

換句話說，這個故事背脊既是一種溝通工具，也是在我們的歷程中用來確保你真的理解自己當前追尋目標的另一種檢驗方法。

以下是這位消防員的第二個故事背脊，直接延續第一個故事背脊，就好像是一本小說或一部電影的續集概要，並重新調整了主角目前的位置：

從前，有一天，我渴望成為更好的領導者，所以持續接受更多的教育和專業發展。 每一天，我試著將我在職涯學到的一切用來協助職員發展、讓消防隊有所成長。 有一天，跟隊長進行一對一面談時，他告訴我，他很滿意我的工作態度和持續提升技能的意願，以及把消防隊變得更強大的熱忱。接著他又說，他在不久的將來打算退休，我應該考慮接任隊長一職。 因此，我發覺自己其實有辦法做得比自己原本以為的還多並爬得更高。我的辛苦顯然有了回報。但是，掌管整個消防隊所要擔起的責任在初期也使我感到害怕。一切的責任最後都會落在我身上，我會需要承擔我想促成的所有行動、決策和改變。 因此，焦慮感促使我做出行動解決這些擔憂。我開始脫離舒適圈，做出更多內部決策，想知道領導整個消防隊是什麼感覺。我花了更多時間學習成為偉大的消防隊長需要學會的東西。 最後，我發現這不只是我有一天能夠做到的職位，而是我已經準備好可以去做的職位。我已經完成了必要的準備工作，我了解這個團隊，他們也尊重我，而我已經準備好做出艱難的決策。 自從那一天，我發覺我不只準備好擔任這個職務，而且還是這個職務的最佳人選。我知道我會成為優秀的領導者。我已經在整個職涯學到很多，現在可以進入下一個篇章了。於是，我應徵了消防隊長和緊急災難管理局長的職位。

關於過往轉職經歷和目前追尋目標這兩個故事背脊，將會共同形成「電梯簡報」的基礎。所謂的電梯簡報指的是一段不到兩分鐘的簡短敘述，用來說明你接下來想做的工作以及你為什麼是某個工作的最佳人選。當然，電梯簡報的概念並不新奇，「電梯」在1970年代以後也已經改變了很多。你搭電梯的時間可能變得更多或更少，而且因為智慧型手機的緣故，你有更多會令人分心的事物需要對抗。甚至，你的推銷場所可能不再是電梯，而是Uber共乘之旅或在線上會議等待其他人上線的那一分鐘。

然而，快速講述一個動人故事的能力仍跟以前一樣重要。使用故事背脊總結過往的轉職經驗和未來理想抱負，會使你更容易創造一篇具體又難忘的電梯簡報，準確反映你在職涯旅程中的位置，並引起潛在雇主的共鳴。

●本文摘自天下雜誌出版《哈佛商學院新世代生涯課：我雇用了我的工作！大流動時代持續進步的職涯攻略》

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