鼻竇炎好不了，關鍵在牙齒？9大警訊判斷是否為齒源性感染

老是好不了的鼻竇炎，竟是牙齒惹的禍

還記得前面章節提到的牙髓壞死長膿包嗎？有些膿包會在牙齦或臉部皮膚形成類似青春痘的排膿管道。然而，某些牙齒感染並不會在牙齦上長膿包，反而會影響鼻竇，稱為「齒源性鼻竇炎」。根據一些文獻統計，約有10%～40%的鼻竇炎，其來源是由牙齒問題 (如蛀牙、牙髓疾病、牙周疾病等) 所引起。

「羅小姐，這幾天新竹縣地區空氣汙染指標多次達到橘色警戒，你的鼻竇炎應該沒事吧？！」

「哈哈！真的要感謝張主任幫我搞定牙齒呀！以前鼻竇炎就已經很嚴重了，要是碰上橘爆、紅爆、紫爆，我鼻子鐵定受不了！」每三個月回診的羅小姐開心說著。

書名：《大人的牙齒保健室：牙好人不老，從口腔開始打造你的健康長壽方程式》 作者：張添皓 出版社：原水文化／城邦文化 出版時間：2025年11月13日

故事要回到 9 個多月前……

羅小姐，年約25歲，在新竹縣某工業區擔任作業員。她原以為長期的鼻竇問題是工業區空氣品質不佳所致，因此不以為意，只是偶爾到診所拿消炎藥緩解症狀。由於右側鼻竇反覆發炎，伴隨鼻塞、鼻涕倒流，情況時好時壞，診所的耳鼻喉科醫師察覺異常，便轉診到我這裡。經過鑑別診斷，確定問題出在右上第一大臼齒的牙根尖周圍炎。歷經多次困難的根管治療後，羅小姐的症狀終於完全改善。

為什麼牙齒感染會影響鼻竇？

簡單來說，鼻竇是位在顱骨內、與鼻腔相連的空腔，共有四對：上頷竇、額竇、篩竇以及蝶竇。其中鼻竇中的上顎竇與口腔的關係與距離如同住家的二樓與一樓，中間僅隔著一層地板與天花板。接下來我們要介紹的「齒源性鼻竇炎」，就是當口腔或上顎後牙出現問題或感染時，向上影響上顎竇，形成上顎竇問題，甚至間接影響其他三個鼻竇。反過來，上顎竇的病變也會往下影響口腔與牙齒，這就不是齒源性鼻竇炎，但也會造成牙齒不舒服、疼痛。

感染來源大致分為與牙齒相關的及與牙齒無關兩類。牙齒無關的原因如骨髓炎、腫瘤、囊腫、拔牙或手術後感染等；接下來將說明與牙齒疾病有關的原因。

■牙齒疾病相關的鼻竇感染

以下為常見可能導致鼻竇感染的上顎後牙問題，這些感染若持續惡化，除了在牙齦或皮膚上形成膿包，也可能向上侵犯鼻竇，導致齒源性鼻竇炎。

1. 深度蛀牙

2. 牙齒有裂縫

3. 牙髓感染發炎、牙髓壞死、牙根尖周圍炎或牙根尖膿腫

4. 嚴重牙周病

5. 外傷造成的牙齒問題

6. 牙根吸收

7. 根管充填不良

8. 假牙或補綴物破裂，導致細菌滲漏形成新蛀牙

9. 口腔鼻竇相通，或有瘻管形成

當上述上顎後牙的牙齒問題未能盡早處置，感染會沿著牙根尖逐步擴散至周圍骨頭。牙根埋在齒槽骨內，這些發炎反應會造成牙根尖周圍的骨質逐漸被侵蝕、破壞，形成越來越大的空洞。若感染進一步蔓延至鼻竇，導致齒源性鼻竇炎。

齒源性鼻竇炎患者常見症狀

初期

通常不會有明顯鼻竇不適，牙齒表現以局部症狀為主，例如牙齒酸痛、喝冷熱水或咀嚼時疼痛不舒服。若是牙周感染，可能出現牙齦紅腫、刷牙易流血或觸碰疼痛等情形。

中後期

隨著感染持續，局部骨頭破壞加劇，可能出現牙齒咬合疼痛、牙齒動搖，甚至出現牙齦膿包或流膿。嚴重時，可能形成臉部腫脹，發展成蜂窩性組織炎，甚至影響鄰近牙齒、神經管或鼻腔、鼻竇等構造。進而造成咀嚼無力、咬合異常、牙齒移位、牙齦流膿或長膿包。

進一步擴散至鼻竇

當感染波及鼻竇時，會出現鼻竇炎相關症狀，包括眼眶、鼻翼或顏面骨悶脹感、膿性鼻涕、鼻塞、鼻涕倒流、時不時咳出黃痰、耳朵悶塞、口臭等。若放任不理，嚴重者甚至可能擴散至篩竇和額竇，導致眼眶蜂窩性組織炎、失明、硬膜下膿腫、腦膿腫或海綿竇血栓，危及生命。

齒源性鼻竇炎的治療原則

當確診斷鼻竇炎源自牙齒問題時，首要目標是解決齒源性感染。常見的牙科治療方法包括根管治療、顯微根管治療和牙周治療等。在某些情況下，若感染嚴重，可能需要進行減壓手術、囊腫摘除、拔除無法保留的牙齒、口鼻竇相關手術。某些特殊情況需由耳鼻喉科與牙科醫師協同治療，並定期回診，回診可讓醫師們觀察疾病的進展，根據治療反應調整策略，確保疾病能有效治癒。

牙科錐狀束電腦斷層是診斷利器

齒源性鼻竇炎的診斷與治療，往往需要耳鼻喉科與牙科醫師共同合作。牙科常見檢查包括問診、病史評估、牙齒、牙髓、牙周等，以及臉部相關構造的觸診與檢測。

一般牙科X光片在觀察上顎後牙區時，常因解剖構造重疊，難以清楚顯示牙根尖周圍的發炎變化。因此，臨床上常會輔以牙科錐狀束電腦斷層（CBCT）檢查，以獲得更立體且清晰的影像。研究指出，透過CBCT檢查可發現約77 %的鼻竇膜變化，遠高於一般牙科X光的19 %，對診斷非常有幫助。

但需要提醒的是，影像檢查僅是輔助，無法單憑X光或CBCT就確定病因。仍需結合牙髓、牙周及其他牙科臨床檢查，才能完整進行鑑別診斷。

●本文摘選自原水文化／城邦文化出版之《大人的牙齒保健室：牙好人不老，從口腔開始打造你的健康長壽方程式》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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