擔心孩子3C成癮？掌握3重點建立公約，讓孩子從小學會自律

養成健康的3C使用法

文／林俐君（綠君麻麻）

我家有一個德國名牌Rimowa的保險箱，裡面裝的不是珠寶也不是鈔票，而是我家兩寶的3C用品。他們的電腦、平板都被我們鎖在保險箱中，密碼只有我和李博士知道。

我們把3C視為比財產還重要的物品，是因為如果不好好嚴格控管，孩子很容易會成癮，甚至造成親子關係之間的緊張。因此，我們家有一套明確的科技公約，要求孩子好好遵守，以確保他們能健康使用3C產品。

書名：《當媽這堂課：綠君麻麻的親子練習筆記（隨書附贈「計畫控媽媽的超實用生活學習表單」別冊）》 作者：林俐君（綠君麻麻） 出版社：天下文化 出版時間：2025年11月27日

使用習慣要從小培養

做為父母，我和李博士深知「科技不能禁止，但必須規範」。因此，我們在家裡訂下了一套「3C使用公約」，希望從小就培養孩子健康使用科技的好習慣，讓3C成為助力而不是阻力。

◆ 使用時間：短而精準

我們家的規定是：每天僅能使用電腦或平板十五到三十分鐘。這段時間孩子可以自由選擇用途，無論是查資料、玩益智遊戲，或是觀看英文學習影片。一旦時間到，就必須結束。這樣的限制可以讓他們學會「時間管理」與「適度使用」。

若有特殊需求，例如準備科展、製作簡報或撰寫報告，孩子可以事先提出申請，我們會視情況彈性增加使用時間。這不僅讓規則有彈性，也讓孩子學會表達需求與負責任地使用科技。

◆ 使用地點：公開透明

除了時間，另一項重要的規範是：孩子在使用電腦或平板時，必須在客廳或書房等公共空間。這樣的安排有兩個好處。

第一，避免孩子在自己的房間關起門來，長時間沉迷於遊戲，或不適當地使用網站。父母能隨時看到螢幕，自然可以起到提醒與監督的作用。

第二，這樣的使用方式，能養成公開透明的習慣。孩子知道自己一舉一動都在家人眼前，自然會比較自律。久而久之，他們學會的是「自我約束」，而不是單純因為害怕父母檢查。

手機與社群媒體限制

在手機的使用上，我們的立場很清楚：孩子要到高中，才可以擁有自己的智慧型手機。小學、國中階段，孩子的專注力和自制力還在發展中，過早擁有手機，很容易陷入無止境的遊戲或社群世界。

但我們並不是完全禁止。當孩子有校外活動、需要和父母保持聯繫時，會借用家裡的手機給他們。這樣一來，孩子既能確保安全，又不至於因為手機而失去時間掌控。

而且在我們家，高中之前，孩子不可註冊屬於自己的社群媒體帳號，例如Instagram、TikTok等等。理由很簡單：在青春期之前，孩子的心理與價值觀仍在形成階段，過早進入社群媒體的環境，可能會受到外界的影響，例如攀比心態、外貌焦慮，甚至遭遇網路霸凌等等。

社群平台潛藏著極大風險，例如詐騙或性剝削，不肖歹徒會尋找年幼無知的孩童，透過社群平台誘騙，甚至要求他們拍攝私密影像，再上傳網路販售。這樣的犯罪事件層出不窮，家長若能事先規範孩子的網路使用，並教育他們如何辨識網路詐騙與犯罪行為，才能有效降低風險。

我們希望孩子在真正進入社群世界之前，能夠先打好心理素質與自我認同的基礎。等到他們進入高中，心智較為成熟時，再逐步學習如何健康經營網路生活。

規範不等於剝奪，而是保護

很多父母會問：「這樣的規定會不會太嚴格？」事實上，我們的目標不是要限制孩子一輩子，而是要幫助他們從小建立正確的使用習慣。

研究顯示，未成年孩子對於螢幕成癮的風險極高。這是因為大腦的前額葉皮質尚未發育完全，衝動控制與自律能力不足。手機與平板上的遊戲、影片與社群媒體，都是為了讓人成癮而設計，提供即時的回饋與刺激，孩子當然難以抗拒。

有些家長可能會認為：「孩子還小，玩一下沒關係，等他們大一點再規範就好。」於是在孩子小時候大方開放，讓他們隨意使用手機和平板，等到發現問題嚴重時，再開始嚴格限制。但這樣的做法，往往會造成嚴重的反效果。當孩子已經習慣無限制的使用方式，再突然被收回權利，他們第一反應就是強烈反彈，過程伴隨情緒失控、抗拒甚至叛逆。這樣的衝突不僅會影響親子關係，甚至可能讓孩子變得偷偷摸摸，反而更加危險。

「先鬆後嚴」的結果往往是兩敗俱傷，孩子反抗、父母心力交瘁。其實，只要從小建立規範，把3C視為一種需要管理的資源，孩子不但能避免成癮，也能從中學會自律。

3C並不是洪水猛獸，關鍵在於使用方式。當他們學會「先完成正事，再享受娛樂」、「使用有限時間後自動停下來」、「保持公開透明不隱藏」，這些習慣會成為他們一生受用的能力。未來當孩子進入大學、進入社會後，沒有人會再幫他們限制時間或檢查手機。因此自律勝於他律，家長現在所做的，就是為他們種下「自律」的種子。

3C娛樂的替代方案

許多家長擔心，如果不讓孩子看平板，他們會覺得無聊。但事實上，無聊正是培養孩子創造力與專注力的契機。為了減少對螢幕的依賴，我們在家裡安排了另一個選擇──大量閱讀。

孩子還小的時候，我們會陪他們翻繪本、讀故事書。從色彩鮮明的圖畫開始，引導他們對文字產生興趣。等到年紀漸長，故事的篇幅和深度就會逐漸增加，從童話到經典文學，從短篇故事到知識讀物。

書本的世界不僅提供了無限的想像空間，也培養孩子專注於單一事物的能力。比起滑動螢幕、快速切換的短影音，閱讀能讓孩子學會靜下心來，細細體會文字的情感與思考的深度。這樣的養分，會成為他們日後面對課業與人生的重要基礎。

關鍵在於，父母必須投入陪伴，與孩子一起享受規範之外的生活。我們家會在晚上關掉電視，和孩子一起共讀半小時的故事書，讓閱讀變成日常的一部分；假日時，帶孩子到公園跑跳，或者安排桌遊時光、旅行等等，用更多元的方式填滿生活。這樣一來，孩子就不會把「沒有3C」跟「無聊」畫上等號。

我們選擇在孩子還小的時候，就幫他們規範出清楚的界線，並以閱讀與陪伴取代無限的螢幕時間。這樣的堅持，或許在短期內需要父母多花心力，但長遠來看，卻能為孩子打下穩固的基礎。因為真正的愛，不是讓孩子隨心所欲，而是替他們築起一道安全的圍欄，讓他們能在保護中健康成長。

科技已成為我們生活中不可或缺的一部分，如何讓孩子健康地使用3C，是現代父母需要面對的重要課題。透過嚴格規範與適當的引導，家長可以幫助孩子建立良好的使用習慣，讓3C成為學習與成長的助力，而非阻礙孩子發展的絆腳石。

●本文摘選自天下文化出版之《當媽這堂課：綠君麻麻的親子練習筆記（隨書附贈「計畫控媽媽的超實用生活學習表單」別冊）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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