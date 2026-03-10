職場霸凌者說「我改變了」：受害者拒絕原諒，一點也不殘忍

文／艾莉

拒絕原諒 一點也不殘忍。

你相信人會改變嗎？你相信加害者會改變嗎？如果一個曾經在職場霸凌多位同事的人要再回來共事，你可以接受嗎？

最近Emma公司就發生這樣一件事鬧得沸沸揚揚，十個人的部門裡有三個人揚言離職，因為主管打算把一個擅長惹是生非、霸凌弱者的人找回來補上空缺。

Emma一聽說了這件事立即找上主管不帶怒氣表達了反對立場，也請主管別只聽自己的片面之詞不妨去詢問其他同事的意見，主管轉身一問毫無意外多位認識這位加害者的人一致表達反對。

這位加害者知道復職之路受阻，居然不死心地對主管說：「我已經長大了，大家不是也應該要長大嗎？」還一再強調自己已經改變了。

聽到主管的轉述，另一位男同事冷冷地說：「會家暴的人也總是說，不會再有下次了。」

邊聽著Emma談論這件事的同時，其實我心中另外浮現了好多疑問：「為什麼要找這樣的人回歸職場？當年她的行為什麼沒有被阻止？」

但這終究是他人公司我也不宜介入過多，只見Emma在我面前越講越激動。

「我到底聽到了什麼，她怎麼有臉說出自己已經長大了，要我們也該要長大這樣的話？」

「會說出這樣的話就表示她一點都沒有改變，更可怕的是，她根本不覺得自己有錯。」我說。

沒有罪惡感就不會覺得自己有過錯，才能輕輕鬆鬆說出這樣無關痛癢的話。

她不會認錯更不可能針對自己惡劣的行為道歉，她很清楚一旦認了錯等於承認自己是霸凌慣犯。

Emma還說有些當年被她霸凌過的人，現在回想起來依然會發抖感到害怕。

加害者的輕易幾句話就要被害者往前看該長大了，卻沒想過別人就是停在被他傷害的那一年無法長大，困在原地。

被霸凌者當然沒有錯，軟弱到無法自保的過去即使不想一再回顧，要克服也並不簡單。不管受害者後來是不是已經強大到足以抵抗不合理的對待，心理的陰影是很難輕易一筆勾消的。

「不要對我念念不忘啊～過好自己人生吧～」

也不過是幾個月前，她還這樣諷刺過某位受害者，現在卻跟主管說她已經變了。

一個人沒有辦法老實面對自己，也不可能對別人誠實。

她是一個用極度羞辱字眼把別人罵哭了之後，還得意洋洋四處說嘴的傢伙，羞辱他人帶給她的是快感而非罪惡感，沒有罪惡感怎麼會有改變的動力？

每次聽說了這樣令人匪夷所思的壞事，都會讓我感慨人心的殘忍真的是沒有極限的。

加害者要取得別人的原諒，首先必須願意面對自己的過錯，要意識到自己真的是做了錯事，傷害到別人。

還要能同理受害者的疼痛，因為在心中劃下的是一輩子都可能好不了的創傷。想靠輕描淡寫的一句「我已經變了」得到諒解，就代表根本沒有理解他人的傷痛。

真心低頭認錯都不見得能寬慰對方的心情了，更何況是根本沒有愧疚感的推託之詞。

並不是說出了對不起之後，別人就一定要接受，更何況當初下手傷害的時候，壓根沒考慮到他人只是為了逞一時之快。

人也許有機會改變，值得第二次機會去修正自己犯過的錯，但必須先願意面對曾經的邪惡，直視過往的不善良。

不是非要你下跪求情痛哭流涕，但肯定不會是不痛不癢地說自己已經改變，就要對方接受你現在是個好人這樣荒唐的要求。

書名：《該你的都在路上》 作者：艾莉 出版社：悅知文化 出版時間：2026年1月26日

就算是真切悔恨的認錯，也要明白會有對方不接受、不願意給出原諒的可能，畢竟你所造成的缺口是他人生的傷口，對他來說可是終生的疼痛、癒合困難。

拒絕原諒一點也不殘忍更不是無情，正是因為懂得人情世故，明白該如何好好對待別人才更不能輕易給出原諒。

不知悔改的人，原不原諒對他來說根本不重要，如果這麼簡單給出原諒只會顯得他過往造成的傷害太過微不足道，但那分明是刻骨銘心的疼。

也許有人願意原諒是因為善良度量大，但不願意原諒並不表示小心眼壞心腸。

原諒不見得一定要給出去，尤其是面對那種一輩子都不會悔改的人。我們可以選擇不原諒他，卻必須為了自己放下這個受傷的過去，用明朗的心情面對未來。

●本文摘選自悅知文化出版之《該你的都在路上》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡