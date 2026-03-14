無法下定決心要不要離職？該怎麼提才能好聚好散？職涯教練教你這樣對話

文／梅洛蒂．懷丁

該走？該留？用直覺和分析幫助自己釐清離職決策

離職與否必須兼顧理想和心情。與其單靠思考來找解答，善用直覺和分析能幫助你更快做出好的決定，並在沒有「絕對正確」的選項時，對選擇抱持信心。舉例來說，假如你煩惱該留在安穩的職位，還是抓住冒險的機會，本能會指引你選擇長久的快樂。若兩份工作薪資條件雷同，文化卻大相逕庭，你也許需要聽從直覺，了解哪裡最適合你。請透過下面的練習，來了解你是不是真的想離職。

角色扮演

雷吉在公共政策智庫任職第四年時，有一間經常引用他的報告的企業公關公司要挖他過去擔任研究主任。從表面條件看，兩間公司各有好壞，於是我讓他試著用三天，去練習想像繼續待在原來的職位，觀察自己的反應。包括腦中出現哪一些想法？產生了哪一些感受？再用三天，去「設想」離職，前往新公司擔任顧問。

一個星期後，雷吉有了答案。留在原公司令他心情沉重，彷彿頂著一片烏雲。反倒是離開公司的念頭，帶來許多想法，讓他講話活力充沛。這個模擬的過程，可幫助你了解真正的想法。你也可以丟擲硬幣，觀察你對不同選項的感受。假設人頭代表離職，那是輕鬆愉快的選擇嗎？還是憂心抗拒？

快轉到未來

想像九十歲的你正在回顧這一刻。哪一種選擇令你自豪？當你面對艱難嚇人的職涯抉擇，可以想像未來白髮蒼蒼的你，在對兒孫訴說人生故事。此時，你會後悔選擇某條路，還是後悔沒有把握機會？

倘若無法想像未來的自己，可以想一想你敬佩的人會怎麼反應。想像你所尊敬的同事、公眾人物、前輩、家人，在相同處境下怎麼做？思考這些啟發你的人物會如何行動，可以帶你跳脫舊有思維，從一定的距離外，客觀評估不同的選項。

書名：《向上管理：升職加薪、拒收爛攤！10堂高效對話讓主管挺你》 作者：梅洛蒂．懷丁 出版社：三采文化 出版時間：2026年2月26日

設想最糟糕的情況

想像你將應對各個選項中最糟糕的情境。例如，選擇到外地工作，你也許會討厭冷冽的天氣、對托兒所入學要排六個月焦躁，心疼另一半無精打采、形單影隻。你會怎麼做？我猜，你應該會安排到溫暖的地方旅行、定期跟家人視訊、加入父母團體互相打氣和分享褓母資源。

接著設想好的一面。你會不會其實很喜歡從小鎮搬到大城市的生活步調？如果另一半和孩子們培養出很有成就感的嗜好呢？面對恐懼，幫助你找回因應挑戰的控制感；樂觀思考，給你安心感。

決定離職後的下一步，該怎麼提才能好聚好散？

當你終於做出了離開的決定，要怎麼華麗轉身和維持人際關係？要怎麼好聚好散？

自我保護

即使你在公司待了很久、跟主管交情不錯，提離職時，主管也可能叫你當場走人。所以提離職前，請把公務電腦或公務手機裡屬於你的文件、專案資料、聯絡資訊，統統備份好。要避免帶走屬於公司或敏感的公司資訊，以免惹上法律問題。

假設你已按照前幾章所說，將工作成果彙整成檔案，請在還能讀取銷售數據、分析報告、預算表的時候，更新檔案上的指標數據和資料。如果是網站設計、社群媒體活動這類數位工作成果，請在記憶猶新的時候擷取圖檔，並為圖檔標注說明和記載你的職務。等你要修改履歷或LinkedIn檔案，卻不需要絞盡腦汁回想豐功偉業時，你就會感謝我了！

無論如何都不要在告知主管前，就先向同事透漏離職的打算。我知道你很想告訴要好的同事，但要是消息洩漏，沒有哪一方會覺得開心，也許有人會說：「為何他知道，我不知道？」甚至有人會覺得你不懂職場禮儀，或不尊重同事，導致你被迫提早離開。先告知主管（這是我們要處理的下個步驟），你會更能控制離職的時間和說法。在你規劃的離職時間前保有工作，你能繼續享有薪資收入和福利（例如健康保險），這對手上還沒有工作的人來說很重要。除此之外，比起被迫離職，好聚好散日後會比較容易解釋。

提離職

現在來到棘手的部分，你要在定期面談之外，另外約時間告訴主管你要離職了。離職最好當面提出，視訊也可以。透過電話或電子郵件提出，會讓人覺得你太冷漠，或缺乏勇氣。你可以說：「請問（某個日期）您有空跟我談一談嗎？我有重要的事，當面討論會比較理想。」

主管可能會以為公司有狀況，所以要直接表明：「我決定該是時候離開了，我會在這裡待到三月二十四日。」或說：「這不是容易的決定，但我要即刻辭去消費性商品部門主管的職務。」請提前練習要怎麼講，包括想清楚當主管問你為什麼要離職，你要如何回答。即使你是因為職場氛圍差勁才離職，這不是適合提意見的場合。你的意見可能會流傳到未來的雇主耳裡，且抱怨無法得到現任雇主的推薦。回應焦點要放在職涯發展，不要道歉或過度解釋，也不要大談新工作的細節或額外福利。以下是提離職的幾種講法：

• 我很榮幸能加入這個才華洋溢又用心的團隊，現在我打算要迎接下一份挑戰了。 • 我很感謝能在這裡工作，但我決定要追求更符合強項和興趣的工作。 • 我這一陣子對（新領域或產業）很感興趣，有公司找我去做這方面的工作，錯過太可惜了，所以我決定在這個時候轉換跑道。 • 我很感激能這裡工作和成長，接下來我打算花時間陪伴家人和照顧自己的健康。 • 我最近在思考怎樣的職場環境和文化對我最有幫助，我想嘗試不同的工作環境。這跟個人偏好有關，我在尋找最適合我的地方。

●本文摘選自三采文化出版之《向上管理：升職加薪、拒收爛攤！10堂高效對話讓主管挺你》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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