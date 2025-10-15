琅讀金句／人對於自己無法控制的狀態會感到壓力，若始終配合周圍的人生活，就會迷失最重要的自我

文／琅琅悅讀編輯室

【琅讀金句】 無法順應環境的人往往會被貼上「異類」的標籤。這是因為，人總是會在意他人如何看待自己的行為，並且強烈地傾向於根據世人的標準來判斷那些行為正確與否。 人對於自己無法控制的狀態會感到壓力。若始終配合周圍的人生活，就會迷失最重要的自我，並在不知不覺中遺忘自己想要過什麼樣的生活，也不曉得如何才能度過充實的人生。明明是自己的人生，卻總是顧及他人的眼光而活，生活就會變得索然無味。想必這就是讓人感到「活得很辛苦」的原因。

書名：《剛剛好的任性：以獨特又有趣的方式生活，再有個性一點也沒關係》

作者：鐮田實

出版社：木馬文化／讀書共和國

出版日期：2025年10月8日

如果能不引起麻煩地順應群體的狀況行事，那麼這個人便會受到眾人的讚賞。然而，在這樣的文化中，無法順應環境的人往往會被貼上「異類」的標籤。這是因為，人總是會在意他人如何看待自己的行為，並且強烈地傾向於根據世人的標準來判斷那些行為正確與否。

日本作家鎌田實有感於自己的家鄉是個「比起個人自由，更尊重集體和諧」的地方，因此提出「剛剛好的任性」，希望鼓勵讀者不再因為從眾壓力，而選擇壓抑自己真實的聲音，轉而過上有尊嚴且自由的生活。無論面對職場壓力、社會期待，還是家庭責任，找到適合自己的方法，重拾內心的平靜與自由就是對自己而言最重要的事。

【編輯推薦】

活出真實的自我之所以困難，有時是因為受到外界壓力的影響，漸漸失去自我，只活在他人的期望中。作者分享，即便在有外界干擾的情況下，仍應該選擇堅持自己的生活方式，尊重與自己不同的存在，進而活出喜歡的人生，提升人際關係品質、自信和自我肯定感，僅有一次的珍貴人生，我們都可以再選擇任性一點點。

圖／琅琅悅讀

●本文摘自木馬文化／讀書共和國出版之《剛剛好的任性：以獨特又有趣的方式生活，再有個性一點也沒關係》。

