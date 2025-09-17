琅讀金句／擁抱未知與不安，並相信一切終將塵埃落定

文／琅琅悅讀編輯室

二十幾歲，或許正在經歷人生中最混亂的一段時期。一部分還在自由地體驗生命，另一部分卻已經踏入成人世界，開始肩負起各種責任。在這個已經不是小孩，也還不完全是大人的階段，社會對「我們」有許多期望：要有穩定的工作、要獨立自主地生活、要遇見對的人......但與此同時，我們卻可能正經歷友情的轉變、看著雙親逐漸老去、為職涯和財務感到焦慮，也還在不斷尋找人生意義。

書名：《正在成為大人的我們，就算迷惘也沒關係：關於成長路上的每一個難題，心理學給你的21個解答》 作者：潔瑪•史貝格 出版社：商周出版 出版時間：2025年8月14日

內心深處充滿不安，但是，在這條路上我們不是孤獨一人。這本書獻給所有在成長路上跌跌撞撞的人，透過心理學的角度，拆解生命中的大小難題，走過職場、親密關係、家庭陰影與自我療癒的各個關卡。

【編輯推薦】

這本書不只是寫給二十幾歲的人讀，未來展望、友情、愛情、獨立自主生活，這些課題其實可能出現在任何一個生命區間，你可能已經三十幾歲、四十幾歲，甚至七十幾歲，仍在愛裡掙扎，試圖尋找人生目的、努力療癒童年創傷，或是思索自己是誰。

「難以捉摸出頭緒」的混亂時期，這就是一本可以陪伴及支持你恢復彈性、找到出口的書。

