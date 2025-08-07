當你被其他人的情緒淹沒，請優先照顧自己的感受及建立健康界線

文／茱迪斯‧歐洛芙

治療你的情緒地雷、創傷與恐懼

常見的同理心障礙與移除的方法

神經科學研究顯示，表達同理心的時候，我們同時會有趨近動機與迴避動機（approachand avoidance）。「趨近」是指由於展現同理心能獲得獎勵，你因此展現同理心，比如研究顯示，如果同理心能強化友誼或其他社交連結，別人因此對我們有好的評價，我們會更積極地表達同理心。另一方面，研究也顯示，如果我們認為同理心在情緒上或身體上過於累人，或是需要付出大量的時間或精力，我們可能會選擇迴避同理心。

多數人天生具備同理心，自然會那樣表露情感。當我們覺得能夠安心展露同理心，想要趨近的欲望或本能會更強，希望向他人展現同理心。然而，也有很多障礙會強化迴避的模式，減少我們的安心程度—代價是我們的健康與人際關係。在閱讀以下描述時，請誠實面對你認為自己遇到的障礙。承認這件事將是一大突破：沒錯，我就是因為這一點封閉我的心，我想要處理這個問題。再次提醒，請採取溫和的作法，慢慢改變，真正去改變，最終療癒導致你的愛無法流動的問題。

被同理心壓垮

最容易阻止我們流露同理心的障礙，就是害怕自己變得軟弱，接著被壓垮。用愛探索自身的情緒，令你感到太痛苦或不安全，或者你是害怕被別人的問題、情緒化與需求給掏空。親人或同事有可能向你索討很多東西，而你還沒準備好付出這麼多，又不想讓他們失望。如果你在設定健康的界線時，拒絕或明確表示「我只有能力給你這些」，可能會感到內疚，覺得自己是壞人，或是擔心別人不喜歡你。

我是共感人，我知道被情緒淹沒是多麼不舒服，尤其是你所愛之人的情緒。你同理他們，在乎他們，想幫助他們，甚至想替他們解決問題，但這是不可能的。舉個例子，我有患者目睹母親陷入憂鬱，他也開始感到憂鬱，直到他的母親向治療師求助並開始好轉。我還有一名患者的丈夫有強烈的背痛，結果她自己的身體也開始疼痛。你在培養同理心的時候，這些都是可預期的挑戰。你將因此學到設立健康界線與自我照顧的重要性。

此外，朋友或同事有可能向你分享太多資訊，不停談他們的健康、愛情或家庭糾紛。有的人把你當垃圾桶，滔滔不絕講著他們在工作上遇到的壓力，或是鉅細靡遺地描述某種病有多折磨人。你心疼他們，但聽這些事很累。

書名：《同理心的創造力：療癒敏感自我、人際關係與世界的實用技巧》

作者：茱迪斯‧歐洛芙

出版社：大塊文化

出版時間：2025年7月31日



許多敏感的人和我一樣，容易吸收他人的情緒或身體症狀，一下子接收太多訊息，將導致不舒服的感官過載。我碰過處於那種狀態的患者崩潰地告訴我：「我該如何向別人解釋，我不能待在他們身邊，因為我聽得見烘衣機嗶嗶作響，汽車警報器響起，每個人都太吵了，還有我的腳趾頭一直傳來某種感覺！」這些不是誇大的抱怨。我為了維持平衡，避免感官過載，學到一定要保護自己，不去吸收患者或任何人的痛苦。此外，當外部刺激過於強烈，我會試著遠離那個情境，想辦法減壓。

我就讀於南加大醫學院期間，老師提醒我們有可能患上「醫學生症候群」（MedicalStudent Syndrome）。從病毒到心臟問題、甚至腦瘤，受訓中的醫生有時會出現正在學習的疾病症狀（曾有研究人員指出，整整有七成的醫學生會發生這種狀況）。這其實是過度具有同理心的表現，即便我們當時不知道可以這樣理解。我們的確很容易被引導，身為充滿理想主義的新進醫生，我們之中有許多人過度關懷病人，太過投入患者的治療，以至於同理心爆棚。

沒人真正討論過，該如何處理這種令人困惑又有點不知所措的現象。我因為有共感人的傾向，容易接收他人的痛苦，因此很容易出現醫學生症候群。此外，我那保護欲過強、但具備慈愛心的猶太母親，遺傳引發焦慮的習慣給我：總是想像疾病「最壞的情況」，例如只是打個噴嚏，卻將之看成嚴重流感的警訊。很遺憾，我們醫學院學生不曾學過要設定明確的界線，或是處理我們對疾病的擔憂，以免耽誤對病患的協助。同理心沒有開關，你無法一下子完全關掉，或者一下子全部打開，不過可以學著調節。當你同理某個人，你可以充滿同情地告訴他：「我關心你，這是我現在所能做到的。」由你決定要涉入某個情境多深。

有人有很多需求，但不代表你就得幫忙做到。

如果要未雨綢繆、事先設定要給予多少同理心，我建議你記住以下的「權利」。這些權利將協助你維持健康的心態，在壓力大到無法負荷之前，就先打住或減壓。

設定界線，避免過載 •我有權友善地堅定拒絕。我有權說「不，謝了」。 •我有權限制我要聽別人講多久他們的問題。 •我有權休息，沒必要為了每個人隨叫隨到。 •我有權待在家享受寧靜的時光，讓心情平靜下來。

