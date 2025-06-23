琅讀金句／失智者不是故意為難你，他是在努力留住僅存的能力；用這樣的心情去看，照顧會變得溫柔

我朋友曾抱怨說，她的失智媽媽堅持自己洗澡，卻把牙膏當作洗髮精抹在頭髮上，還會在長褲外面穿兩件內褲，氣死人了。我安慰她，失智者每次做錯事，都是他們最後一次的努力，因為那意味他們又失去這個能力：無法再自己洗澡、自己穿衣服了。

失智者不是故意要惹我們生氣。他們是在做最後的努力，想挽留住那個能力，我們應該很敬佩他們，而不是誤認他們在跟我們作對、故意惹我們生氣。以這樣的心情看待失智者，照顧者將生出許多疼惜和憐憫，就不會生氣了。