琅讀金句／失智者不是故意為難你，他是在努力留住僅存的能力；用這樣的心情去看，照顧會變得溫柔

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圖／琅琅悅讀
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我朋友曾抱怨說，她的失智媽媽堅持自己洗澡，卻把牙膏當作洗髮精抹在頭髮上，還會在長褲外面穿兩件內褲，氣死人了。我安慰她，失智者每次做錯事，都是他們最後一次的努力，因為那意味他們又失去這個能力：無法再自己洗澡、自己穿衣服了。

失智者不是故意要惹我們生氣。他們是在做最後的努力，想挽留住那個能力，我們應該很敬佩他們，而不是誤認他們在跟我們作對、故意惹我們生氣。以這樣的心情看待失智者，照顧者將生出許多疼惜和憐憫，就不會生氣了。

《謝謝你留下來陪我》為失智者、照顧者找出口，林靜芸醫師勇敢書寫林芳郁院長的故事。

林芳郁，低調謙沖，無聲有光。三大醫學中心院長、心臟外科權威。終結台大紅包文化、催生緊急救護EMT體系、改革三大醫學中心，對台灣醫療帶來巨大而深遠的影響。

林靜芸，幽默睿智、溫暖真誠。台灣第一位女外科醫師，被譽為「整形外科教母」。

年輕時，他守著陽光女孩林靜芸，而如今，她守護被病痛圍困的他。

「我想為苦難中的照顧者打氣，期待你能跟我一樣，在照顧的旅程中，總是懷著盼望。」

書名：《謝謝你留下來陪我》
作者：林靜芸、洪淑惠
出版社：聯合報健康事業部
出版時間：2025年6月19日

【編輯推薦】

《謝謝你留下來陪我》是身為醫師與家屬的作者，寫下照顧失智先生的深情紀錄。從懷疑、否認到接受，她用一顆不放棄的心，陪伴先生走過逐漸失序的時光。書中一段段日常中的堅持與不捨，讓我們看見背後那份深沉的愛與痛。推薦給每一位正在照顧或即將面對親人失智的人，你不孤單，這本書陪你一起走。

●本文摘選自聯合報健康事業部出版之《謝謝你留下來陪我》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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