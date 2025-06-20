琅讀金句／人們喝酒或許只是想篩選記憶，留下值得的、忘掉沉重的

曾懷抱電影夢的小率，返鄉後面對的不是喘息，而是彷彿與世界脫節的孤寂日常。某日她在老巷中重遇兒時記憶——那間已塵封的「唐吉訶德錄影帶店」，和那段與夥伴們一起看電影、懷抱夢想的青春時光。在與唐吉叔兒子的重逢中，小率決定重新踏上追尋夢想的旅程。她挖掘錄影帶店的老物件，重新燃起對創作的熱情，並啟動YouTube頻道「唐吉訶德錄影帶頻道」，召喚昔日夥伴，尋找失蹤多年的靈魂人物——唐吉叔。

《尋找唐吉訶德》是《不便利的便利店》作者金浩然的全新作品，以韓國舊市區的錄影帶店為舞台，串起一段關於夢想、友情與回憶的故事。故事以幽默與溫情交織，描寫一群曾為理想努力的年輕人，如何在現實生活中再次找回初心。當影片點閱次數不斷升高，問題也浮現：夢想是否終究只是永遠無法抵達的目標？這不只是尋人，更是尋回那份「願意相信夢想」的勇氣。對每個正在努力撐住熱情的人來說，這是一場再熟悉不過的旅程。

【編輯推薦】

《尋找唐吉訶德》展現金浩然一貫擅長的溫情筆觸與細膩描寫，他總能捕捉日常中最微小卻動人的情感交集。透過重啟錄影帶店與舊時回憶，他寫出夢想、友情與時間流逝的重量，喚起我們對初心的渴望與堅持。

●本文摘選自寂寞出版之《尋找唐吉訶德【《不便利的便利店》金浩然全新小說】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡