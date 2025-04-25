琅讀金句／總是遺忘生命短暫，不是我們傲慢。而是仍以為時間像八歲時那樣漫長

在我們漫長的求學歷程中，學會了語文、數學、歷史與科學，卻從未有人教我們如何面對焦慮、恐懼、憤怒與自我懷疑。當生活接連撞上情感低谷、關係困局與自我否定，我們才發現，真正影響人生幸福的，往往是那些學校從未傳授的課題。作家艾倫．狄波頓為此創立「人生學校」，希望幫助現代人補上「情緒與人生」這堂被遺忘卻關鍵的功課。《那些學校忘了教你的事》即是人生學校精華總結，從情緒管理到人際修復，從童年創傷到夢想追求，直指現代人最常見的心靈盲點。

書中提出許多貼近人心的課題——為何我們總是尋求別人的允許？為何難以放下傷害我們的關係？為何快樂像是一場永遠無法達陣的追逐？透過21堂濃縮的人生課，每一章節都是一次對靈魂的提問，幫助我們學會與自我和解、勇敢拒絕、放過別人也放過自己。當我們學會辨識內在需求、理解情緒的本質，就能真正掌握生活的主導權，過上更自由、更燦爛的生命。這是一本為每一個在現代生活中掙扎的人所寫的溫柔提醒。

【編輯推薦】

在生活節奏飛快、社群媒體充斥的時代，我們容易遺忘傾聽內心。焦慮、孤單、自我懷疑不斷襲來，卻沒有人教我們該如何面對。本書深入剖析情緒本質，帶你重新認識自己，是這個世代最需要的人生情緒課。書中也提到我們理智上知道生命短暫，卻在日常中感覺未來還很遠，這種落差讓人不自覺拖延、忽略當下。透過這本書，讀者可以學會如何釋放內心的焦慮，掌控情緒，活得更加真實與自在，重新找回生活的熱情與方向。

●本文摘選自方舟文化出版之《那些學校忘了教你的事： 艾倫‧狄波頓21堂人生哲學課，陪你梳理生活、情緒、感情、工作，找回內心自由和安全感》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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