琅讀金句／世上多數人看起來都乾淨整齊，內心深處卻猶如沙發底部雜亂無章
【琅讀金句】
世上多數人看起來都乾淨整齊，內心深處卻猶如沙發底部雜亂無章。
我和維澤小姐都是失眠專家。從小在我內心的畫面，從來就沒有毛茸茸的小羊跳過柵欄。
在我想像的草地上站著的，都是狡猾世故的老羊，你在內心輕輕喊一聲「跳呀」，牠們動都不動。
「你還得早起呢。」老羊咩咩地叫著。
每一種難以啟齒的困擾，都打造出一個古怪、憂鬱卻美麗的小世界
《各種悲傷》是一部文學選集，準確和幽默地剖析了失眠、告白失敗、無端受氣、強迫症、飛行恐懼甚至更糟的情況。
作者瑪麗安娜．萊基透過溫柔又含蓄，幽默又帶點荒誕的筆法，描寫充斥在日常生活中小人物的各種困擾情境。書中的文章最早以專欄的形式刊登在德國《今日心理學》雜誌上，包括一系列短文隨筆、小故事與回憶錄。每位主角內心飽受各種困擾──深受失眠所苦的維澤小姐、無法克服幽閉恐懼的波爾先生、初嘗失戀天崩地裂的麗莎、無法抑制雙手顫抖的瓦迪姆先生……日常中的各種悲傷困擾著在生活中努力前行的每個小人物。
在作者敏感的洞察力與細膩的文字下，各種心理困擾，不被描述成病態，只是一種「存在」的方式，讓讀者用一種好奇但友好的眼光，同理書中每個角色的困境。宛如一部充滿意象的短篇故事集，讓人不自覺沉浸。如何學會忍受你的怪癖，如何與自己處得更好，以及如何應對大腦中最嚴重的裂縫，都能在裡面找到答案。
【編輯推薦】
你是否也曾經歷過「無名的痛」？
《各種悲傷》是一部柔軟卻銳利的散文集，作者細膩描寫日常中那些不易察覺卻深植心底的失落與孤單。從親情、友情、愛情到自我認同，書中一篇篇文字像是輕聲低語，說出我們無法言說的情緒，陪伴讀者重新理解悲傷、接納悲傷，甚至與悲傷好好相處。這不是一本讓你逃避悲傷的書，而是一本讓你明白：原來我們並不孤單，原來悲傷也是愛的一種形狀。
●本文摘選自麥田出版之《各種悲傷：失眠、幽閉恐懼、家有膽小狗⋯⋯瑣碎到難以啟齒的小困擾與小怪癖【短篇故事集】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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