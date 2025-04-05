面對煩惱，找原因重要還是想辦法解決更勝？避免歸咎於當事人本身

焦慮、煩躁、沮喪、無力……許多人認為這些負面情緒都是「心」的問題，但若從「多重迷走神經理論」的觀點來看，這其實是在提醒我們身體已然「失衡」，才會對外界刺激做出過多反應。身心緊密相連，一旦身體的能量獲得調節，就能讓大腦恢復平衡，「心」也會隨之復原。（編按）

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文／吉里恒昭

你有什麼煩惱嗎？或者，你所愛之人是否遇到了什麼煩心事？

人類的煩惱不外乎三種：人際關係、健康，以及金錢（經濟上的焦慮）。你的煩惱屬於哪一種呢？

書名：《你的煩惱，身體有解》 作者：吉里恒昭 出版社：究竟／圓神出版 出版日期：2025年2月1日

阿德勒心理學在日本蔚為風潮。阿德勒博士曾說：「所有煩惱都是人際關係的煩惱。」確實，沒有人際關係的世界是不存在的，因此這種說法也說得通。我相信在很多時候，只要透過學習和實踐像是阿德勒心理學、人際溝通分析等各種形式的心理學，就能改善人際問題。

現實生活中，我也持續以臨床心理師的身分學習心理學，並運用在實務工作上。心理學不僅能對患者產生很大的效用，也有助於自身的成長。然而，在身心科診療的第一線上，許多時候光靠心理學是不夠的。

健康方面的煩惱，無論古今東西，總是多不勝數。尤其是自新冠肺炎疫情席捲全球以來，人們對健康資訊的關注程度似乎又更上一層樓。無論在商業或專業研究領域中，「健康」已成為許多人高度重視的議題，我們總是在討論什麼食物有益健康？什麼藥物可以治病？什麼保健方法可以預防老化？

對許多人來說，關於金錢的煩惱也很普遍。近年來，「投資」已然成為一股風潮，教導大家理財或建立正確金錢觀的相關活動正逐漸增加。此外，基於大家對工作的看法越來越多元，賺錢營生的方式也變得更多樣化，關於這方面的煩惱也連帶增加許多；而它們背後，很可能正是出於對金錢的焦慮。

面對煩惱的兩種反應模式

假設，你正在聽朋友訴說他們遇到的困擾。

「我跟先生之間的事真的讓人很心煩（以下內容省略）……為什麼我得每天為了這些事情煩惱啊？」

「我每天早上至少會快走三十分鐘，也有控制糖分的攝取，為什麼就是瘦不下來？」

「不知不覺就在網路上買了一堆東西。這幾個月來，我不只沒存到錢，甚至變成月光族。為什麼我的意志這麼薄弱？」

當別人向你傾訴這類煩惱時，你會如何回答？我認為，回應模式主要可以分成以下兩種：第一種模式是從「思考造成問題的原因」切入，展開對話。第二種模式是以「提供正確的解決之道」為主題展開對話。然而，這兩種模式各有其缺陷。接著，我們來仔細看看這兩種回應模式需要注意什麼事情。

模式一．思考造成問題的原因

習慣採用這種模式的人，一旦遇到煩心事，或碰到別人向你訴苦時，會傾向於思考「事態為何會演變至此」，並試圖找出原因或理由。我的意思並不是「找出原因是不好的」。只不過，一味只想找出原因，最後往往會變成「找出誰才是罪魁禍首」。換句話說，這種觀點會讓我們不自覺地想把原因歸咎在某人身上，思考「誰該為這件事負責」。

尤其是，當你將造成煩惱的源頭歸咎在當事人身上、認為「各人造業各人擔」時，當事人不但有可能對此表示十分反彈，也可能會失去解決煩惱的動力。無論是「之所以會有問題，一定是某個人造成的」或「想要解決問題，就必須糾正做錯事的人」，這類想法正是讓人無法擺脫煩惱的一大要因。

這類想法會將責任歸咎在當事人或出現在對話裡的人物。舉例來說：

「職場的人際關係出現煩惱，就表示那個人自己有問題。」

「你會覺得身體不舒服，根本就是性格上的問題，是你神經繃得不夠緊。」

「之所以一直為金錢所苦，還不就是當事人的能力不足？」

「夫妻關係不佳，是因為老公有問題啦！」

「我的問題一直無法解決，是因為父母和老師都不肯改變。」

我並沒有打算批評這種想法的好壞，而是希望當事人能從「是否有幫助」的角度來反思這些想法。當你試圖解決自己（或他人）的煩惱時，是否也曾不自覺陷入「尋找原因／歸咎於人」的漩渦裡？事實上，想要解決煩惱，重點就在於跳脫這個漩渦。

我有兩點建議，能幫助大家避免這類問題。

首先，是意識到自己「想把問題歸咎於某人」。我們經常反射性地浮現「我為什麼會是這種性格？」或「都是因為我，事情才會變成這樣」的想法，但我想提出的建議是：改變視角，把煩惱視為身體狀態造成的影響。關於這部分，本書後面將會再詳細討論。

第二個建議是，不僅要問自己：「為什麼我會有這麼多問題？」還要問：「我想怎麼做？」和「我想成為什麼樣的人？」這能讓我們放眼未來，而非一味著眼於過去。

模式二．提供正確的解決之道

傾訴煩惱時，第二種展開話題的模式是「提供正確的解決之道」。習慣採取這種模式的人，不論是面對自己的煩惱，或是遇到別人向自己傾訴煩惱時，經常會說出「（自認為）正確的解決方案」，像是「當初應該這樣做比較好」或「為什麼不這樣做」之類的話。

我的意思並不是「不准告訴對方正確的解決之道」，重點在於，當我們開始探討「正確的解決之道」，說出諸如「當初應該這樣做」「正常來說，應該這樣做才對」等話語時，結論往往會變成「是遇到麻煩的人太無知，連正確的做法都不知道」，或是「如果試過那個方法卻沒有用，那一定是當事人自己有問題」。

再說，如果因為被批評「正常來說，應該是這樣做吧」，而使得當事人陷入自我懷疑的話，往往會讓他們花費更多不必要的精力，好讓自己「變得正常」，反而會讓他們更深陷煩惱之中。換句話說，我希望各位能意識到，無論是模式一或模式二，都會帶來這樣的風險：最後的結論會變成「問題出在感到煩惱的當事人身上」，而導致「煩惱的人開始責怪自己」。這裡，我想請大家思考的是：真的有「正確的解決之道」嗎？真的有「只要這樣做，就一定能解決問題」的辦法嗎？

●本文摘選自究竟／圓神出版之《你的煩惱，身體有解：釋放壓力，驅散焦慮，了解多重迷走神經的第一本書》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

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