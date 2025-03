為什麼做決定往往令人猶豫？選項數量過多是重要影響關鍵

如果想要成為解決問題高手、不鑽牛角尖、突破困境、跳脫慣性思考,最好隨時擁有大量的心智模式,才能應付各種突如其來的狀況。思考「反脆弱」,在不穩定的情勢中釐清膠著,練習以客觀角度思考,不再落入思考盲點或被別人牽著鼻子走…… 誤中學習,與時俱進。(編按)

文/蓋布瑞.溫伯格、蘿倫.麥肯

過多選項,反而對決策無益

德爾菲神諭(Oracle of Delphi)起源的古希臘神殿旁邊,雕刻著箴言適可而止(Nothing in excess),現代的說法是過猶不及。

想擁有更多的好東西,是人之常情,但太多可能就不好了。起司蛋糕公司Cheesecake Factory 的起司蛋糕餅乾底很美味;然而,吞下一整個蛋糕大概不覺得有那麼美味了。

這對資訊來說也是一樣,人們抱怨被太多資訊轟炸,並不是什麼新鮮事。羅馬作家馬庫斯.塞內卡(Marcus Seneca)在西元第一世紀曾說:「書多則分神!」今天,幾乎在網路上研究任何東西,都會讓你感到頭暈腦脹,從平凡的事情,例如大費周章地在亞馬遜網站找所有咖啡機的產品和評論;到改變生命的事,例如比較大學或是選擇要搬遷的新城市。幾乎所有的主題都有太多的資料和建議,很容易讓人無法招架。

當然,你需要一些資訊來做出好的決策,但是太多的資訊會造成「資訊超載」(information overload),讓決策過程變複雜。過多的資訊可能讓系統處理的能力超載,無論是對個人、團體或電腦來說,做決策都將花費太久的時間。

這種非預期結果有個名稱, 就是「分析癱瘓」(analysis paralysis),指由於過度分析大量可得的資訊,而讓你的決策陷入癱瘓。這就是為什麼當你試圖決定一台咖啡機,或是面對美國最大評論網站Yelp上無窮盡的選項,選擇要去哪裡吃晚餐時,會花太多時間的原因。更嚴肅的是,人們經常待在自己不喜歡的工作上,就是因為未來有太多可能性,他們不確定下一步要怎麼做。

「完美是美好的敵人」(perfect is the enemy of good)模式闡明了這個論點,如果你等待完美的決定,或是任何完美的事,你可能會等待很長的一段時間。而且,沒有做選擇實際上也是做了選擇:你選擇了現狀,也許比另一個你可能做出的選擇還要糟糕很多。

想快速做決策的欲望,以及覺得需要累積更多資訊來確定你做了正確的選擇,兩者之間存在著天生的衝突。你可以將決定區分為「可逆的決定」(reversible decisions)或「不可逆的決定」(irreversible decisions),來處理這個衝突,也許就能解決。但不可逆的決定是困難的,而且往往是非常重要的,試想一下要賣掉你的公司或生小孩這類決定。這個模式主張,和可逆的決定相比,這些決定需要不同的決策過程,處理起來應該要更具有流動性。亞馬遜公司執行長傑夫.貝佐斯(Jeff Bezos)在給股東的一封信當中,強調了這個模式的重要性:

有些決定是意義重大的,而且是不可逆或近乎不可逆的,也就是單向門,你必須深思熟慮、與人諮商,然後有條不紊、小心翼翼、緩慢做出這些決定。因為如果你做了決定,卻發現不是你想要的,就沒有辦法回到做決定之前⋯⋯但大部分的決定並不是如此,它們是可以改變的、可逆的,它們是雙向門。如果你做了次佳(可逆的)的決定,並不需要長久忍耐這個結果。你可以再把門打開,轉身回頭⋯⋯

隨著組織變得越龐大,大部分的決策似乎有使用重量級的(不可逆的)決策過程的趨勢,包括很多(可逆的)決定。最後的結果變成是緩慢、思慮不周的風險趨避,也未能充分地實驗,最後創造力也消失了。

另一個幫助對抗分析癱瘓的方法是限制選項,因為有越多的選項,就越難在中間做選擇。1950 年代早期,心理學家威廉.希克(William Hick)與雷伊.海曼(Ray Hyman)分別進行了一些實驗,嘗試量化「選擇的數量」和「花多少時間做決定」之間的數學關係。他們發現,選擇的數量越多,決策時間就會以對數關係增加,這道公式稱為「希克定律」(Hick’s law)。

在用戶經驗設計中,希克定律是經常被引用的重要因素,像是餐廳菜單、網站搜尋,以及表格(離線或線上)的設計。例如,在菜單上設計素食專區,就可以讓素食者縮小應該要看的菜單區域。能夠讓人快速決定菜單上的素食選項是否夠多,可能是讓有素食者的家庭選擇是否在你的餐廳用餐的一個重大因素。

在你自己的生活裡,可以用希克定律來記住,決定的時間會隨著選擇數量變多而增加,所以如果要人快速做決定,就要降低選項的數目。一個做法是,給你自己或其他人多重步驟,但選項要比較少,像是詢問要去哪一類的餐廳(義大利、墨西哥等),然後在選定的類別裡提供一組選項。

除了增加決策時間,有證據顯示,在某些狀況下,豐富的選項會讓人產生焦慮。這種焦慮被稱為「選擇的弔詭」(paradox of choice),名稱來自美國心理學家貝瑞.史瓦茲(Barry Schwartz)2004年的同名書籍。

史瓦茲解釋,過多的選擇、害怕做出次佳決定,以及錯失機會後徘徊不去的懊悔,可能會讓人不快。在尋找戀愛關係的情況,人們經常被提醒「天下好男人多的是」,有這麼多好男人,會讓你懷疑要怎麼知道自己已經找到了「那一個」。同樣地,你可能會懷疑某個過去的伴侶是否就是「跑掉的那一個」。這種焦慮也會出現在比較小的決定上,像是當有年幼孩子的你,終於有機會在晚上出門,你會和朋友一起,或者只與伴侶出去?你會去好餐廳或看電影?如果是電影,是哪一部?越多選擇,以後就有越多後悔的機會。

希克定律和選擇的弔詭解釋了有很多選擇的不利,還有一個模式也說明了在有限的時間裡,做太多選擇的不利因素:「決策疲勞」(decision fatigue)。隨著所做的決策越來越多,你會感到疲勞,導致更差的決策品質。腦筋休息一下之後,會有效重新振作,又能開始進行優質的決策。

一些非常有生產力的人,包括史帝芬.賈伯斯(Steve Jobs)和巴拉克.歐巴馬(Barack Obama),都曾經嘗試用降低每天決策的數量來避免決策疲勞,像是要吃或穿什麼,如此一來,他們就可以保留決策的能力給更重要的決定。歐巴馬選擇只穿藍色或灰色西裝,並曾談及這個選擇:「我試著減少決定,我不想對要吃或穿什麼做決策,因為我有太多其他的決策要做。」蓋布瑞在某些程度上也傾向這麼做,他通常穿7件完全相同的深灰色牛仔褲,經常連續幾週吃一樣的午餐。他真的覺得這樣能讓事情變簡單,而且節省時間!

書名:《超級思維》 作者:蓋布瑞.溫伯格、蘿倫.麥肯 出版社:采實文化 出版時間:2025年2月13日

如果在生活中想要有更多的變化,建議你把一週的服裝和餐點提前到週日做決定。在壓力通常較低的一天中做這些決定,可以釋放工作日的決策能力。在週末規劃餐點,甚至做一些餐點的準備,可以讓你在稍後被工作淹沒的一週中,不會做出有害健康的選擇。

我們討論了一系列的非預期結果,從市場失靈到不當誘因,從短期內有太多的焦點到過猶不及。最普遍的是,要留心「莫非定律」(Murphy’s law):凡可能會出錯的事情,一定會出錯。

這是以航太工程師愛德華.莫非(Edward Murphy)的名字來命名,源自他在測量儀表沒有如預期般運轉時所說的話。它的用意是建議要有所防備,提醒你要做好準備,而且在事情出錯時能有應變措施。

可惜的是,要說明所有可能的非預期結果是不可能的。不過,心智模式可以在很多狀況下,幫你辨識和避免負面的非預期結果。環視周遭,當你看見非預期結果時,無論是個人的、工作上的,或是在更廣大的世界裡,這些心智模式通常就潛伏在後。下一次,看看你是否可以辨識出潛在的心智模式,也嘗試預先設想要如何把它運用在你的計畫裡。

●本文摘選自采實文化出版之《超級思維:【暢銷經典版】跨界、跨域、跨能,突破思考盲點,提升解決能力的心智模式大全》。

