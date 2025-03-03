琅讀金句／沒有所謂的好跟壞，說穿了每個選擇，都只是體現了你是一個什麼樣的人

Stand by Yourself. 每個人都可以把自己煉得閃閃發光！

生命所需的一切，都存在我們自己身上了，

別忘記跟自己在一起，你就是你自己生命中最大的寶藏。

在一系列的出版與寫作之後，曾寶儀在生命覺醒的課題上，又有了更多的前進與領悟。

「在我的主持生涯中，遇過各式各樣形形色色的人們，在我心中每個人都像寶藏一樣閃閃發光。而我真心相信，我生命中最大的寶藏就是我自己！

這裡記錄的都是這些年我一步一步更靠近自己的體悟與練習，可能不是每一個啟發對你來說都是對症下藥，

但即使只有一句話，在你需要的時候，給你一點支持，一點鼓勵，

讓你知道有人跟你一樣會遲疑會猶豫會懷疑甚至會指責自己，但是依然義無反顧地朝向自己的中心走去，這樣我的分享也就值得了。

願你也能明白你是最懂得愛自己的那個人。」——曾寶儀

【編輯推薦】

《生命中最大的寶藏就是你自己》像是一封寫給每個在人生路上迷茫、懷疑自己的人的溫暖信件。作者溫柔而有力的筆觸，提醒我們：無論外界如何評價，你本身就是最珍貴的存在。也鼓勵讀者獨立思考，尊重自己的步調，並勇敢做自己人生的主角。無需迎合他人期待，也不用被社會標準綁架，因為真正的價值來自於內心的肯定。如果你正在尋找一份自我覺察、認同的力量，這本書可以成為你的心靈指引，陪你走向更自在的自己。

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