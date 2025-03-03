琅讀金句／沒有所謂的好跟壞，說穿了每個選擇，都只是體現了你是一個什麼樣的人
【琅讀金句】
對我來說，其實沒有「好的選擇」跟「壞的選擇」這樣的差別，使用「好、壞」這樣的措辭就表示了某種價值觀。現在的我已經不會說那是好的選擇，或是不好的選擇了，因為我覺得每個人做的選擇，就是他必須走過的體驗，如果大家都能這樣想的話，就不會有那麼多的後悔。因為你做了選擇，你承擔選擇的後果，你在裡面得到回饋，然後繼續往前走，就沒有好跟壞。你為什麼會做那個選擇？一定是有一套你自己原本的設定，或者是你的思考模式讓你走出那一步，不管你是被情緒驅使，或者是直覺，又或是在家族教育下培養出來的慣性，不管是什麼，總是有一個路徑，絕對不會無中生有地做出某些不可能屬於你的選擇。
可是當你做了某些選擇，發現自己沒有辦法承擔後果時，反過來看，那樣選擇的後果就給你非常好的學習機會，你可以在這之中更加了解自己，而不是事後抱怨自己為什麼那麼倒楣？為什麼沒有想清楚？為什麼會沒有看到那裡有個 bug，沒有看到那邊有陷阱，還直接踩進去？
說穿了每個選擇，其實都只是體現了你是一個什麼樣的人。
Stand by Yourself. 每個人都可以把自己煉得閃閃發光！
生命所需的一切，都存在我們自己身上了，
別忘記跟自己在一起，你就是你自己生命中最大的寶藏。
在一系列的出版與寫作之後，曾寶儀在生命覺醒的課題上，又有了更多的前進與領悟。
「在我的主持生涯中，遇過各式各樣形形色色的人們，在我心中每個人都像寶藏一樣閃閃發光。而我真心相信，我生命中最大的寶藏就是我自己！
這裡記錄的都是這些年我一步一步更靠近自己的體悟與練習，可能不是每一個啟發對你來說都是對症下藥，
但即使只有一句話，在你需要的時候，給你一點支持，一點鼓勵，
讓你知道有人跟你一樣會遲疑會猶豫會懷疑甚至會指責自己，但是依然義無反顧地朝向自己的中心走去，這樣我的分享也就值得了。
願你也能明白你是最懂得愛自己的那個人。」——曾寶儀
【編輯推薦】
《生命中最大的寶藏就是你自己》像是一封寫給每個在人生路上迷茫、懷疑自己的人的溫暖信件。作者溫柔而有力的筆觸，提醒我們：無論外界如何評價，你本身就是最珍貴的存在。也鼓勵讀者獨立思考，尊重自己的步調，並勇敢做自己人生的主角。無需迎合他人期待，也不用被社會標準綁架，因為真正的價值來自於內心的肯定。如果你正在尋找一份自我覺察、認同的力量，這本書可以成為你的心靈指引，陪你走向更自在的自己。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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