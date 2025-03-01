你不是不夠努力，只是太過用力—生活不過勞的練習

●本文摘選自時報出版之《今日宜（不）努力：讓你有擇日再說，辜負眾望的勇氣之書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／郝慧川

書名：《今日宜（不）努力：讓你有擇日再說，辜負眾望的勇氣之書》 作者：郝慧川 出版社：時報出版 出版日期：2025年1月3日

發瘋時的自我修養——先冷靜10秒，不被脾氣帶著走

某日，我的Podcast節目錄音，搭檔Cindy在群組發一則訊息說她會晚到15分鐘，這是常有之事，當下並不以為意，畢竟她是日理萬機的老闆；我見過她每天的行程表，那個密度感覺像是不停踩著輪子向前跑的天竺鼠，再多塞幾項她就能夠「發電」了。

這次比平常更久了一點，等著等著小編下班了，我的便當吃完了（btw那天吃的是泰式炒麵），開始感到有點不耐，腦袋中出現了很多不愉快的想法？她是不是還在高級餐廳和某人互敲紅酒杯？我要不要就直接回家反正遲到的人不是我？正當我感覺自己的怒氣正一點點高漲時，我想起在網路上看過的一個理論：因為生氣，人會做出很多讓自己後悔或不適當的行為或反應，這時最好的做法就是深呼吸，冷靜10秒左右再思考。

這麼做了之後，理智告訴我，以我認識的Cindy不是個隨便不守時的人，而且她對錄音的熱愛是不會偷懶的，這麼想之後我反而開始有點擔心她是不是發生什麼意外。過了一個多小時，她滿臉歉意地出現，解釋因為上一個行程耽誤了時間。我跟她說沒關係。那天我們還很有效率地錄了3集，結束後她還是很不好意思，我安慰她說沒關係，她忍不住問：「你脾氣真好，你都不會生氣嗎？」

我說我知道她一定是有事才延遲，我可以體諒，但沒跟她說的是，我稍早真氣死了，如果沒有冷靜10秒，差一點就會在她辦公桌上留一張「Cindy是大笨蛋」的字條，然後氣噗噗回家。

我常被說脾氣好，但我很常生氣，脾氣好和不生氣是兩回事，容不容易生氣這可能多少和DNA有關，我覺得我無能為力，但我能做的是練習不被它帶著走，先冷靜，換個角度思考，這個氣可能就沒什麼好發了。

請支持中年人發瘋——瘋得酣暢、瘋得其所

有次聽同事聊起現在的年輕人都在「瘋」某個交友軟體，接著又聊到現在的小朋友們正在流行的東西，的確有很多我都沒聽過。但我心裡不禁有個疑問：「為什麼大家這麼關心年輕人瘋什麼，有人關心中年人瘋什麼嗎？」

我打開Google試著搜尋一下，如果關鍵字用「年輕人」就會得到一大串的搜尋結果，什麼年輕人瘋平替、瘋盲盒、瘋夜騎、瘋Threads。但關鍵字一換成「中年人」得出最前面幾個結果都是精神疾病的那種瘋，或是一些出人命的社會案件。這個世界這麼不關心中年人嗎？

年輕人的瘋很快就消失了（大部分吧），但我們的瘋是冷靜且持續的。我們是有消費力的一群，有經濟基礎不必跟誰伸手要錢，衝得起週年慶、去得了小旅行、刷得了米其林；我們有生活品味（有部分吧），懂得欣賞設計師品牌小家電，願意為玄學買單，水晶、算命、風水只要能讓日子有希望，不管帳戶餘額，只問一次多少錢。

我們有需求，注重身心健康，健身房會員一年一年續、拚命囤保健食品、高級健檢定期做，外加身心靈課程和諮商，身為中年人的我們，有本事修補破破爛爛的身心。我們不停學習，做牛做馬還怕有一天連牛馬都做不成，下班還要買線上課程、投資，思考第二專長。

這樣想想，我們中年人瘋的事情也很多啊！要說瘋誰能比被生活逼瘋的中年人還瘋？希望這個世界對中年人多一些關懷，多挖掘一些我們可以瘋的事情，讓我們想要發瘋的時候，拿起手機還可以找到一些地方、事情，瘋得酣暢、瘋得其所。

討厭上班，人之常情——工作讓你感到冷漠？

你很討厭上班對吧？我也很懂那種上班前一天憂鬱，想要拖著不睡覺，因為睡醒就要上班的感覺。其實你上起班來並不偷懶，其中更大的原因是工作讓你感到冷漠，你好好工作卻沒有獎勵，你找不到努力上班的理由了。就像一個對你予取予求的另一半，就算一開始你對他有再大的熱情，最後終究會被消磨殆盡。

所以，我認為當你對工作真的已經倦怠甚至討厭，但又無法不上班，那就給自己放一個假吧，一兩週、一個月都行。我的主管在公司工作了10年，他是個認真負責，也熱愛他的工作，但做了10年怎樣都會有些疲乏。於是他請了3個月的假，當然這是他和公司協商，也願意放棄這段時間的薪水談來的結果。這3個月他盡情陪伴家人、到處散心、看球賽、看演唱會。回來之後整個人真的好了很多。

又或是，你好好經營你的下班後生活、培養第二興趣。我相信很多人都很想念那個專心與自己相處，不是為了賺錢而投入一項工作的感覺，我認為所謂的工作生活平衡並不是你休息和工時一樣長，下班時完全切割工作，而是你在公司以外的時間你是不是還有所熱愛，還有你想要投資時間的事情。討厭上班，不是絕症，有時你需要的只是多休息，多喝熱水（？）。

●本文摘選自時報出版之《今日宜（不）努力：讓你有擇日再說，辜負眾望的勇氣之書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡