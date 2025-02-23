因頭痛問診才知道，原來一早醒來喝的咖啡會使身體更疲倦

讓心安定了，好事就不斷發生。作者柳韓彬上一部著作《原子時間》是韓國自我開發類的暢銷書，並且在駐多亞洲國家出版、大受歡迎。 《原子目標》是時隔三年推出的續作，書中介紹了30個早上一起床就可以輕鬆做到的小目標。韓國讀者好評回饋：「跟著做作者推薦的30個早晨小目標，很快就會發現自己擺脫了沮喪和抑鬱，生活變得積極起來。」（編按）

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文／柳韓彬

早上一醒來就喝咖啡，有如毒藥

我是嚴重的咖啡因成癮者，早上起床後如果不先喝一杯咖啡，我就會頭痛。有一天我去醫院看診，告訴醫師我每天早上醒來之後都要喝咖啡，醫生很堅決的勸我，最好不要一起床就喝咖啡！

書名：《原子目標》 作者：柳韓彬 出版社：寫樂文化 出版日期：2025年1月7日

原因是當一個人早上剛醒來的時候，通常身體會分泌皮質醇，喚醒自己並且提供能量，但是如果你在這段分泌的高峰期喝下咖啡，身體的自然反應被打亂，反而容易使你更加疲倦。皮質醇常被稱為「壓力荷爾蒙」，它可以促進晨間的活動力，因此許多醫師建議，早上起床後至少過一兩個小時再喝咖啡。

我現在仍然是咖啡因重度依賴者，只是因為醫生的建議，我會提醒自己等過了十點之後再喝咖啡。然而，改變習慣真的是一件很難的事！剛開始，起床後不喝咖啡，我會覺得身體很沉重，自己渾渾噩噩的，彷彿是在半夢半醒的狀態下出門上班。所以我找到另一種方法：早晨一醒來先拉開所有的窗簾，讓身體沐浴在耀眼的陽光下。

用光線下載快樂荷爾蒙

當你一睜開眼睛看見燦爛的陽光，很快就能趕走睡意；而且早晨的陽光會促進身體分泌快樂荷爾蒙「血清素」，調節睡眠荷爾蒙「褪黑激素」，等過了十四～十五小時之後，到晚上你自然而然會產生睡意，就能睡個好覺。

如果整天都沒有曬太陽，只待在陰暗的地方，晚上容易睡不好。再加上智慧型手機等3C 產品無所不在，我們從早到晚都受到藍光的刺激，這種不規律會打亂身體的睡眠周期。

最近這段時間，我早上醒來就打開窗戶，用一兩分鐘曬曬太陽，什麼都不做，什麼都不去想，只是靜靜的感受風的流動。即使不是在早上，當我在工作中感到焦慮，或者被很多事情壓得喘不過氣時，我會短暫離開大樓，在陽光下散散步或享受日光浴，這麼做是為了讓自己稍微停頓下來。

免費又好用的暫停方式：曬一下太陽

我們現在需要的是「暫停一下」，暫時停下手邊的工作，曬一下太陽也是紓解壓力的好方法。

英國作家約翰．海利（Johann Hari）在《誰偷走了你的專注力？》提到生活不斷「分裂」的危險性。我們處在一個停不下來的現代社會，生活極度緊湊，飛躍性的科技讓資訊流通的速度瘋狂增長，然而，每天暴露在這麼巨量的複雜資訊之下，人們能專注在單一項資訊的時間不斷縮短，理解深度也變淺，注意力越來越碎片化。

大約在一百年前，人們仍是按照大自然的步調生活，畢竟再怎麼心急，也不能使稻米成熟得更快，也無法加速果實的成長速度，如今，我們為了提高效率，行事曆塞滿更多事項，海量資訊湧向腦袋，反而很難跳脫忙碌緊張的生活節奏。

人人都有資訊焦慮，深怕如果無法在短時間內吸收大量資訊，彷彿將被社會所淘汰。但問題是，我們擷取資訊的程度太膚淺了，根本不足以了解這個世界的面貌。在這種時候，我認為我們需要「暫停一下」，就像貼近的建築物需要有防火巷的空間，樹木與樹木之間也需要一定的縫隙才能長得好，在你的一天中，別忘了給自己必要的空白。

用減法思考取代資訊焦慮

我們生活在一個營養和資訊過剩的時代，所以我認為減法比加法更重要，與其不斷把自己的身心塞滿，現在更應該把注意力放在「減去事物」。

據說約翰．海利學過瑜珈。瑜珈這種運動可以透過非常緩慢的動作，更細緻的去感受肌肉的律動，這是一種能夠讓你暫時停止忙碌思緒的好方法。如果不想做瑜珈呢？那也沒有關係，在繁忙的日程中，只需要抽出一點時間喘口氣，抬頭看看天空，感受微風、享受一下陽光。

有資訊焦慮的人，嚴重到某種程度會感覺喘不過氣，身心都會生病。我一直過著忙碌的生活，又是斜槓又是創作，我自認為過得很充實，但在某些時刻，我會突然不知道自己為什麼而活，我感到莫名的焦慮、無緣無故失去信心，彷彿做什麼都提不起勁—這就是我需要「暫停一下」的跡象。

我意識到這件事，也開始練習將內心騰出空間，去容納那些對我來說真正重要的事。

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