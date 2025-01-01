和主管溝通不良如何改善？探討衝突原因進而改變相處模式

文／劉珍明

書名：《你不必成為一個好人》 作者：劉珍明 出版社：遠流 出版時間：2022年2月24日

溝通，到底該怎麼做呢？

其實，事與願違的時候更多。溝通，到底該怎麼做呢？這個問題問得容易，卻很難馬上給出一個答案。就好比我們想開始做一件事時，總是千頭萬緒，不知道該從何著手。溝通的方法也有很多種，該如何從中挑選最適合自己的方法，如同手中只有一筆資金，卻要在眼花撩亂的投資項目中選擇一項投資般困難。

剛開始我也很茫然，經過幾番苦思後，我決定應該一步一步了解，不要一開始就想得到所有的答案。溝通的起點，從了解自己開始。

現代社會總是要求不斷溝通，在家庭、職場、書籍、媒體等領域中，也都會有意無意地接觸到溝通這件事。我們為了得到社會認同、不落人後，總是希望能在關係中做好溝通，但並非所有事情都能如願。

「我也不知道我自己在想什麼！」

「我無法和我老婆（老公）溝通！」

「我實在無法理解為什麼李部長總是叫我做這些無意義的事！」

這些話在日常生活中並不罕見，雖然對象不同，但共通點都是因為溝通出現問題，讓人感到疲憊。

隨著科技發達，我們能藉由智慧型手機，一手掌握全世界，各種社交社群平臺也如雨後春筍般愈來愈多。然而，儘管溝通管道爆炸成長，我們的溝通能力是否也跟著成長的速度同等精進呢？非常遺憾的，我認為並沒有。大多數人仍時常哀嘆：「溝通好難！」正是因為缺少提高溝通洞察力的基礎學習。我們總慣性在他人或外在環境中，試圖找出溝通困難的原因，即使問題明明出在自己身上，還是會將癥結點歸咎於對方。

我的第一份工作和第二份工作，都因為和主管溝通不良，過了好幾年糟糕透頂的人生。好幾次面臨重大危機，日子過得十分痛苦。所幸那些時間並非只帶給我苦痛，也讓我有機會重新檢視自己的人生藍圖。透過心理諮商，我更深入地了解自己；當我了解自己在童年養成的性格和行為模式後，很多事情也都跟著改變了。

小時候，母親因為父親吃了很多苦，父親的憤怒時常危及家庭的和諧。即使我從小知道母親的辛苦，但因為害怕也沒有能力反抗，只能選擇隱忍下來。這樣的家庭環境讓我不懂得如何接納與發洩情緒，導致壓抑的感受最後以錯誤的方式爆發，即「被動攻擊型行為（passive-aggression）」[21]。

在了解自我的過程中，心理師引導我覺察：當我面對和父親一樣威權型的人物時，不自覺會發動「被動攻擊型行為」。了解到這點帶給我很大的幫助，讓我能回頭檢視自己，梳理過去行為的因果關係。我很快掌握到自己無意識間會表現出什麼行為模式，並努力導正這些錯誤的行動。

「被動攻擊型行為」讓我下意識對主管說出不敬的話，或是經常忘記主管的指示等。作為主管，當然會討厭違背自己的指示、不好好回話，甚至不尊重自己的員工。因此，他經常對我發脾氣，即使是芝麻綠豆般的小事也經常找碴。

當我開始作出改變，之前主管折磨我的行為或反覆出現的溝通問題便逐漸減少，我和主管之間的關係也獲得改善，工作效率跟著提高，職場生活變得更順利。

當時我只看到主管的暴躁易怒，完全沒想過是自己的行為激怒了對方，我始終認為衝突的原因不在自己身上。但當我覺察自己的心理狀態如何影響待人處事的模式後，我對主管開始謹言慎行，盡可能做到有禮得體，把主管的交辦事項記在手冊上，哪怕是雞毛蒜皮的小事。這些努力很快就獲得效果，他開始一點一點地聽取我的意見，說話和行為也比以前冷靜。

我和主管的關係變得不一樣了。當我和主管能夠和平溝通，一切也穩定了下來。當我們能夠維持適當的距離，也開始能相互尊重。這樣的結果完全出乎我意料之外。找到溝通不良的原因後，我只是改變自己的心態和態度，竟然也讓主管有了一百八十度的轉變，甚至是我極為樂見和渴望的樣子。

一般而言，公司在制定未來戰略的時候，必定會進行企業的內部環境和外部環境分析，找出優勢（Strength）、劣勢（Weakness）、機會（Opportunity）與威脅（Threat）因素，並以此為基礎建立經營策略，這就是「SWOT」分析。藉由SWOT分析來強化優勢、彌補劣勢、活用機會、抵擋威脅。

SWOT分析可說是企業在制定未來戰略時的必備作業。正如企業在制定適合的戰略前一定會執行SWOT分析，溝通也是如此。溝通領域的SWOT分析，目的就是為了「更了解自己」。

為了更了解自己，首先要檢視自己的家庭環境和成長過程，小時候和父母建立的關係和溝通方式，會對成年後生活造成莫大的影響。像我一樣接受諮商引導，掌握自己的優缺點是方法之一，或試著把自己在何種情況下會感受到什麼樣的情緒寫下來，持續與自己對話，找出自己真正想要的是什麼。

我們需要先和自己溝通，慢慢認識自己從未發現的一面，試著更深入探討和思考自己所說的話和做出的行為背後的原因是什麼。專注於自己當下的情緒和心情，而不是事情發生時他人做了什麼事或做出什麼反應。當你能夠和自己順利地溝通，就更有餘裕了解他人和產生同理心。和自己維持良好的關係，才能為自己與他人的溝通帶來正面的影響。

市面上雖有很多自我開發的書籍，但是並非所有人按照書上說的去做都會成功。因為能力、環境、個性等條件因人而異，千篇一律的自我開發方法不可能適用於每一種狀況，我的蜜糖也許是你的毒藥，不適合我的衣服或許很適合別人，和我心靈契合的人或許和別人一點也不對盤，每個人都有最適合自己的溝通方法。

如果你在煩惱該從何著手學習溝通，那麼不妨先從關心自己、了解自己開始吧！將自己的情緒好好運用在增強溝通力量的戰略上，練習慢慢地彌補自己的弱點即可。俗話說：「好的開始是成功的一半。」了解自己的旅程，是尋找最佳溝通方式的捷徑。好好了解自己，就是溝通最好的開始。

註釋：[21] 不直面衝突，壓抑情緒轉以消極、拖延或逃避的態度來宣洩不滿與憤怒。

●本文摘選自遠流出版之《你不必成為一個好人：從令人疲憊的人際關係中釋放自己》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！