如何聰明處理資產？可先試算遺產稅，再決定需否生前贈與

文／謝青樺、李秋藝、林翰飛

書名：《不擔憂的後半生》 作者：謝青樺等 出版社：如何／圓神出版 出版時間：2024年9月1日

當你盤點資產後，發現自己扣除接下來的20年生活所需還有餘裕，甚至更多，那麼如何預為傳承規畫就很重要。

如果你的家庭結構與關係還算和諧，依照繼承順位繼承就很好的話，當然你的資產全數列為遺產是沒有問題的。不過，現代社會有越來越多人可能是單親、單身、無子嗣，或與法定繼承人關係不睦，這時候，如何順著自己的意思處理資產就很重要。

資產較豐厚的人，可以選擇部分資產做生前贈與。根據現行法律規定，每年有244萬元贈與金額免繳納贈與稅，請記得是以「贈與人」的角度計算，也就是你一年內贈與他人的總額只要不超過244萬元，即不用繳贈與稅；而受贈人可以收受多人的贈與，沒有贈與稅的問題。因此，如果父母各自利用每年的免稅額贈與子女財產，該名子女一年即可拿到488萬元的贈與。利用免稅金額逐年把資產移轉出去，這規畫是有好處的。假如你扣除養老所需後，剩餘的資產仍不少，以贈與方式每年固定轉至你的家人手中，他們可省下遺產稅，或者你可以贈與你想要照顧或感謝的親友，而他們並不在你的法定繼承人之列。

「生前贈與」的案例：

楊叔叔93歲、太太86歲，叔叔早年在美國教書，回來台灣12年，現在住養生村。兩個女兒均在美國出生、工作，不會回來台灣。叔叔剛回台灣時，係租屋住在生活機能方便的市區，由兩個外甥幫忙租屋住其附近，方便照顧兩老。叔叔規畫將在美國的資產留給女兒們；而在台灣的資產，預留養生村的費用及可能產生的醫療花費後，其餘均於生前贈與兩名外甥，感謝他們10多年來的陪伴與照顧。當然，人生總怕有萬一，故叔叔夫妻及兩名外甥簽立「附負擔贈與契約」，夫妻倆每年於免贈與稅額度內贈與外甥現金，外甥則需照顧夫妻倆至他們終老。

因此，不論是前面談的楊叔叔的例子，或者想把錢捐作慈善用途，都非常建議採用生前贈與方式處理。如果不想繳贈與稅，那就每年分次辦理，對自己、對受贈者都有直接的好處。

生前無償處分財產，有贈與稅；而死後的財產為遺產，有遺產稅。由於法律有每年244萬元贈與免稅的規定，很多人因此認為，用生前贈與比死後當作遺產處理，對子女會更好，不過，這樣一來，父母親也會擔心，自己會不會被拿了錢的孩子棄養？

先試算遺產稅，再決定需否生前贈與

首先，你要了解自己的資產結構，也就是本書一開始提到的，先盤點自己的資產狀況，其次則依照遺產及贈與稅法算一算，是否達到繳納遺產稅的門檻？如果扣掉遺產稅之免稅額及扣除額，未達繳稅門檻，根本就沒有「需要繳納遺產稅」這件事，長輩也就不需要因此去做財產移轉；就算需要繳納遺產稅，也必須了解「需要繳納多少遺產稅」？假設這個金額是在可以接受的範圍，也認為繼承人們應該為國家的稅賦收入盡一點力，那也無需於生前辦理過戶。

其次，如果認為遺產稅確實有點多，是否能有兩全其美的方法，稅少繳、長輩的老年安養費又無虞呢？遺產稅的計算，並不是以人去世的時候，所留下的遺產總額「全部」都按照稅率級距去課稅，而是類似綜合所得稅的申報方式，可以扣掉「免稅額」以及「扣除額」之後，得到的「課稅遺產淨額」才是要繳稅的金額。

案例1：不需繳稅

被繼承人過世時，有配偶及兩個成年子女，遺產總額有2000萬元，2024年1月1日以後身故，免稅額是1333萬元，扣除額部分：

配偶可以扣553萬元 成年子女可以扣112萬元（每個人56萬元） 喪葬費可以扣138萬元

計算結果「課稅遺產淨額」負136萬元（2000−1333−553−112−138＝-136），也就是說，課稅遺產淨額是負數，根本不用繳稅。所以，遺產總額2000萬聽起來很多，經過一算，根本不需繳納遺產稅。

案例2：需要繳稅

被繼承人過世時，有配偶及兩個成年子女，遺產總額有5000萬，2024年1月1日以後身故，免稅額是1333萬元，扣除額部分：

配偶可以扣553萬元 成年子女可以扣112萬元（每個人56萬元） 喪葬費可以扣138萬元

計算結果，「課稅遺產淨額」為2864萬元（5000−1333−553−112−138＝2864），因為課稅遺產淨額在5000萬元以下，稅率為10%，因此需要繳納的稅額為：2864×10%＝286.4，即需繳286.4萬元。

父母於生前移轉不動產給子女的方式，通常是贈與或買賣，使用買賣做為移轉的方式時，就必需有合理的金流，該金流最後還不能回流，如果是真移轉假買賣，除了必須補繳稅款之外，還要加上罰款，另外也會涉及其他民事及刑事責任，不可不慎。

不論是用贈與或買賣方式，更複雜的是稅務，需要考量土地增值稅及需否適用房地合一稅等，建議找專家將所有可能產生的稅務統統計算清楚，才能確認於生前移轉不動產給子女，能不能達到省稅目的。

●本文摘選自如何／圓神出版之《不擔憂的後半生：聰明規畫財務、健康、身後事，好命退休不是夢》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！