頭痛、脹氣、心血管亮紅燈？原來是體內排不出的「夏熱濕氣」在作怪

文／王柳青、翟煦

解剖學家海佛列克根據細胞分裂次數和時間間隔，推算出人類可以活到一百二十歲，但是幾乎沒人能活到這個歲數。影響人類壽命長短的因素有遺傳、生活環境、醫療條件、生活方式，其中生活方式影響最大，堪稱是左右壽命最重要的一項因素。

而體內濕氣重就是由不良生活方式造成的，因此，進一步來講，濕氣越重，說明生活方式越不健康，壽命越短。這種說法毫不誇張，在臨床上，濕氣是十分常見的病因，且致病廣泛，與多種系統疾病都有關聯。如呼吸系統、心血管系統、消化系統、神經系統疾病，都可以從濕氣的角度尋求病源。

肺部濕氣重:舌頭胖大、呼吸急促、胸悶

肺部濕氣重的主要症狀為持續性地咳嗽、咳痰，痰液為白色，量多，含有的水分充足，且特別稀薄，容易被咳出。除了這幾個主要症狀之外，可能還伴隨其他症狀，比如呼吸道的喘息、氣促、胸悶、氣短等；口腔黏膜有大量唾液滲出，舌頭胖大、舌質淡、舌苔白而厚膩；皮膚比較潮濕、油膩，容易出現毛囊炎；乏力、消瘦、食慾不振、精神萎靡等一系列的症狀。

據統計，呼吸系統疾病在都市的死亡率佔第三名。當然，呼吸系統疾病不只是由肺部出現問題所引起的，但是濕氣重確實是引起呼吸系統疾病的主要因素之一。

濕氣重可誘發心血管系統疾病

世界衛生組織指出，心血管疾病是全球死亡的主要原因，每年造成全球約一千七百九十萬人死亡。中醫 認為，濕氣重是誘發心腦血管等疾病的原因之一。雖然濕氣重和氣血不足是完全不同的兩種徵候，但二者之間並非毫無關聯。體內濕氣重，會傷及脾胃，造成脾胃虛弱，而脾胃為氣血生化之源，脾胃虛弱，則其將飲食精微轉化成氣血的功能就會不足，進而造成氣血不足，心臟和腦部供血不足，容易引發心腦血管等疾病。

腹脹、便秘、嘔逆多為濕氣重

在人體器官中，腸胃扮演著重要的角色，一旦腸胃功能出現異常，那麼食物的消化吸收就無法正常進行。一般情況下，腸胃濕氣重有兩種情況，濕熱重和寒濕重。然而，不管是哪種濕氣重，大致都有如下症狀：腹脹、腹痛、便秘、大便不成形、腹瀉、反酸、嘔逆等。

頭沉、頭痛反覆發作

如果濕氣侵入頭部，致使頭部氣血無法正常運行、不通暢，就會導致頭部出現疼痛感。由於濕氣有重濁性的特點，由濕氣引起的頭痛往往伴有沉重感。又由於濕氣有黏滯性，這種頭痛會纏綿難癒，反覆發作。這就是由濕氣重引起的神經性頭痛，治療調理應從祛濕氣入手。

濕氣致病，為害甚廣。除了以上系統疾病，濕氣與免疫系統、腸道微生物等疾病之間的關係也很密切。由此看來，濕氣已經直接威脅到人類的健康，進而影響到人類的壽命，值得大家的重視。

氣候潮濕、嗜食肥甘厚味、心情低落容易形成體內濕氣

要想祛除體內的濕氣，弄清楚濕氣的形成原因或來源尤為重要。唯有明確這一點，才能辨證施治，對症下藥，達到有效祛除體內濕氣的效果。中醫認為，人體內濕氣形成的原因有兩種：外感和內生。下面我們就從這兩個方面分析一下濕氣形成的原因。

外感濕氣

外感濕氣，就是外感六淫「風寒暑濕燥火」中的濕邪，主要來自潮濕的氣候，或涉水淋雨、居住在潮濕的地方、穿著汗水沾濕的衣服等。

外感濕氣屬陰性，它從來不孤軍奮戰，而總是與其他邪氣一起「狼狽為奸」：濕氣與風邪結合為風濕，濕氣與寒邪結合為寒濕，濕氣與熱邪結合為濕熱。

【風濕】

提到「風濕」，人們最常想到的就是風濕病，以入侵人體關節、骨骼、肌肉、血管及相關軟組織或結締組織為主的疾病，其中多數為自體免疫疾病。中醫裡的「風濕」一詞，與此截然不同，它指的是風邪與濕氣一起侵入身體而引起的疾病或症狀。症狀常是頭痛、發熱、小便少、關節痠痛、不能屈伸等。

【寒濕】

寒邪和濕氣一起侵入人體會傷脾，造成脾虛，進而阻礙人體內的氣血運行。常見症狀為關節、筋骨疼痛，比如膝關節炎、肘關節炎等等。一般情況下，人體內寒濕邪氣過多會比較怕冷，遇到寒冷的天氣，怕冷的感覺會加重，讓你更怕冷。

【濕熱】

濕熱，又叫濕溫之病，容易在夏季發生。從氣候上來看，濕熱是很多地區夏季常見的氣候。從中醫理論看，濕熱是夏季人體易感的邪氣。因為夏季天氣炎熱又多雨，在高溫天氣下，人體皮膚上的毛孔經常處在張開的狀態。在這種情況下，濕氣更容易在熱邪的助力下，趁機侵入人體，進而產生諸多不適，如食慾不振、身體困重乏力，甚至是頭痛。

相比於寒濕的症狀，濕熱不會怕冷，一般會有點怕熱，甚至是心裡煩熱，身體的外部表現為發紅、發熱之類熱的症狀。

內生濕氣

內濕的產生多是因為人們不良的生活習慣。比如嗜食「肥甘厚味」的食物，所謂肥甘厚味，一般是指油膩、甜膩的精緻食物或味道濃厚的食物；又如愛吃生冷瓜果和甜食，並且食入過多。這些都容易導致脾氣不運，導致濕自內生，水濕停聚。

還有一個原因就是臟腑功能虛弱，導致人體內水分代謝異常。從臟腑功能來說，人體的水液代謝是以脾、肺、腎三臟為中心完成的。

書名：《體內排濕：擺脫精神不振、虛胖水腫、胸悶腹脹、關節痠痛等問題，教你培養百病自癒力》 作者：王柳青、翟煦 出版社：悅知文化 出版日期：2023年6月19日

其中，脾主運化，如果脾虛，就會運化不利，進而導致體內濕氣重；腎主水，就是主管人體內水液代謝，所以，如果腎臟虛弱，會導致人體水分代謝不利，造成濕氣重、水腫等亞健康的狀態；肺對水液有宣發肅降的作用，且在肺的呼氣過程中，也排出了少量的水分，一旦肺部虛弱，就無法正常將水液輸送全身，造成水液停留積聚、濕氣過重。

外濕與內濕之間會互相影響，外濕雖然是由於外部環境的濕氣而導致生病，但是濕氣進入體內也會傷脾。脾的主要功能是運化水液與水穀，脾受傷後就會使濕濁內生，內濕是由此而生的。反過來說，脾虛則運化水穀精微的功能差，容易導致體內水濕不化，同時，身體又容易感受外濕。所以，外濕與內濕其實是相互影響的。

此外，人體的濕氣除了生於外感和內濕，還有一個重要因素——情緒問題。一般的情緒問題都可能導致體內濕氣過重。因為人在抑鬱低落的時候，肝臟會受到損傷，調暢氣機的功能失常，就會影響水液代謝的運行，造成濕氣的產生。從另一個角度講，抑鬱會導致肝旺乘脾，也就是說，會影響脾的功能，造成濕氣的產生。

●本文摘選自悅知文化 出版之《體內排濕：擺脫精神不振、虛胖水腫、胸悶腹脹、關節痠痛等問題，教你培養百病自癒力》。