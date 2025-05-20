5/20小滿逢梅雨！換季濕熱易腸胃不適，養生飲食這樣做！

文／彭啟明、洪震宇、李咸陽

小滿（國曆五月廿一日或廿二日）：迎王爺陣頭大會師，逢梅雨喜惱兩樣情

氣象曆

鋒面接踵而至，雨似永不停歇。

小滿是載著複雜情緒的節氣，充滿歡愉卻又令人發悶，有時甚至讓人捏把冷汗。

歡愉的是農民，因為收割的時節即將在不久之後來到，小滿就是指稻穗已經結實，漸見飽滿，但尚未成熟的階段。不過住在都市裡的人就悶了，因為小滿也正好是台灣的梅雨季節，鋒面一波接著一波，令人悶到發慌。

由於梅雨季佔台灣全年總降雨量的三成以上，所以一旦發生梅雨季不下雨的乾梅情況，大家就緊張了，除了農田要休耕之外，可能也得面臨工業和民生限水的窘境。

小滿比立夏更熱、更濕，也更悶，尤其雨量明顯增加。

進入五月中下旬之後，梅雨鋒面一波接著一波從中國南方移動到台灣上空，有時一停就是四、五天。過了這波，陽光出現的時間還不到兩天，下一道鋒面早已蓄勢待發準備進擊了。而且梅雨鋒面帶來的雨勢都不小，有時還會伴隨著強風和閃電，海上或空曠地區甚至有出現龍捲風的機會。

而小滿的降雨時數也比立夏多出半個小時到一個小時，平均約有七個鐘頭，其中以北部和東部最多，達八小時，中南部則是五到六個小時。雖然下雨的時間不算多，不過中南部總降雨量比北部及東部來得多。

進入梅雨季後，天氣也變得更加悶熱，由於台灣開始吹起暖濕西南季風，初期只是有一陣沒一陣的開始增強，五月中旬後則進入旺盛時期。台灣也慢慢可以感受到熱風和溼氣逼得悶在身體裡的熱氣出不來。

面對越來越悶熱的天氣，小滿這個節氣主要得留意穿著的改變，可以慢慢調整成以寬鬆透氣為主的夏季型服裝，免得熱氣一直積在體內出不來。另外要留意的就是室內的除濕了，北、中、南、東各地的平均濕度都可以到達八○％以上，稍不留意，東西很容易就發霉了。

小滿生活小叮嚀 1.注意除濕，以免物品受潮發霉，牆上長壁癌。 2.鋒面接踵而至，出門必備雨具。 3.檢查居家排水溝是否暢通，以免雨量過多造成積水。

圖／《樂活國民曆》

食材曆：荔枝

風情萬種，如水晶珠般冰雪動人的荔枝，是最令人期待的五月佳果。由五月初高雄大樹興田村的「玉荷包」登板先發，接著是五月底，南投草屯九九峰下平林里的「黑葉」中繼、最後是七月初南投水里玉峰村的「糯米滋」完封。

荔枝是南方特產，古代屬於王公貴族享用的荔枝，其中肉厚核小、果皮青綠有刺，沁甜多汁的「妃子笑」，是相傳唐明皇為搏楊貴妃歡顏，從嶺南千里傳送的品種。台灣五月盛產、造型上圓下尖如荷包的「玉荷包」，就是源自「妃子笑」的品種。

荔枝在古代是妃子笑，在台灣則是庶民樂。兩百多年前先民就從福建、廣東移植荔枝，光緒年間鹿港詩人鄭玉田，就歌詠台灣荔枝的當令香美：「南荒佳果數天漿，葉底累累任摘嘗，卻笑紅塵飛騎苦，不能領略即時香。」

天高皇帝遠，即時嘗鮮才是王道啊！不過國人過去吃到的都是核大肉少、果肉結實且甜中帶酸的「黑葉」，這個品種果型圓且皮滑，在台灣產量位居第一，排名第二的是皮薄肉厚，汁多如蜜的「糯米滋」，至於千嬌百媚的「玉荷包」，百年來一直水土不服，無法開花結果。

幸好近年來農業單位與農民不斷努力改良，不斷提升玉荷包的產量與品質，讓我們能提早在五月嘗到這種清爽奔放、豐香濃郁的夢幻良品。

小滿節氣食物：苦菜

小滿節氣氣候雖然轉熱，但此時稻穗尚未完全成熟，無法收割，加上為了防熱除濕，中國傳統習俗要吃苦菜這類的野菜，補充營養，也是藉由清淡飲食，多吃當令蔬菜，調理身體。

圖／《樂活國民曆》

養生運勢曆：

做事適度踩煞車，並聆聽他人意見；飲食清淡，保健頭頸，養身養心。

立夏之後接著便是小滿。立夏和小滿兩個卦象的人，在節氣屬性上，都有澤天夬卦的人的特質。在十二消息卦裡，澤天夬卦是一組代表天的乾卦和代表澤的兌卦的組合，兌在乾上，意味著水在天上，頗為符合這個春末初夏時節的氣氛。在天氣型態上，小滿冷暖不定。而出生在小滿的人，容易被視為有「衝動」、「機靈」、「善變又不服輸」的性格特質，之所以如此，其實是因為個人行動力過強，卻又來不及或者也沒想到要對其他人解釋之如此改弦易張的理由所致。而這也就是個性衝動造成的致命傷所在。因為本身機動性強，出生在小滿的人，想要在事業上具有一番建樹，可以朝大眾傳播或是行銷企畫等變通性比較高的事業發展，除了有利於事業與人際關係的進展，而且工作環境中的上司，往往也會是小滿出生者在投資與理財上的重要貴人。然而，若進一步考察自漢代易學家孟喜流傳下來的卦氣學說，會發現小滿屬震卦六五，也就是隨卦。在此節氣出生的人，待人處事最高的基本原則在於虛心與他人相處，只要能夠嶄露出個性中隨和的一面，就能成為受歡迎的人物，如此在人際與工作上的成就都能大大加分。

書名：《樂活國民曆：懂天意，食當令，遊在地，開好運，疫後必備新時代節氣生活指南（增修新版）》

作者：彭啟明、洪震宇、李咸陽

出版社：遠流出版

出版日期：2024年1月26日



小滿養生守則

出生在小滿的人，健康上尤其應特別注意頸椎、頭部的保健。而在這個屬火的節氣裡，大部分的人都會因天氣燥熱，援用各種方式降低身體的溫度，為此可能在無意間喝了太多傷身的冰涼冷飲，或者也可能在沒有確認食物是否乾淨的情況下，便囫圇進食，導致病氣襲身。所以說在小滿時，除了要照顧脾胃，也需養肝與養心。

養心的首要條件就在於配合季節的變化，將作息調整到「夜臥早起」——晚一點睡覺早一點起床——的型態，在飲食上儘可能採取清淡原則以流利體內血液，並且不傷脾陽；在食物的烹調上，應儘量避免或少選擇油膩油炸的食物，攝取溫熱的吃食，並輔以綠豆、苦瓜等清涼降火的食材解暑利濕。在生活起居上，小滿時可以選擇流汗量較低的游泳或是森林散步，這些都是此時節養生的心法。如此在起居作息上養身養心，俾能諸事順遂。

小滿開運建議

東北方讓貴人運開展；西南方可以對財富的累積有特別的效果、可增益感情和家人的關係；西方可提升事業、學業團隊合作的能力；東北方可以改善健康狀況。

白色和紅色系為幸運色，象牙白和淡藍色可以給人舒適的感覺。以磚紅色系局部點綴，可以加強專業的力量。用酒紅色和紫色互搭，可以讓愛情關係更親密，放淡這兩種色系，混搭綠色，可以增進人際關係和財運。

●本文摘選自遠流出版之《樂活國民曆：懂天意，食當令，遊在地，開好運，疫後必備新時代節氣生活指南（增修新版）》。

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