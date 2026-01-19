學測高分生靠自律與iPad學習法，不補習也能考上醫學系！

文／王蘭芬

賈子謙─運用iPad複習學測範圍、完成百餘張考卷

是的，你沒看錯，家長們最煩惱頭大的3C也可以幫助小孩考上台大醫喔。

我在臉書上認識了建中英文老師曹靖儀，台大外文系畢業的曹老師極用心教學，會注意到每個學生特別的地方，學測放榜後跟我聊到，「有個學生今年台大醫正取二，他是我遇到第一個使用3C產品來幫助自己做非常有效學習的人。」

我一聽，這一定要訪問的啊，馬上跟老師要了LINE，那天就跟賈子謙約在中正紀念堂的春水堂見面。

子謙的爸爸是大學教授，媽媽是國小老師，但不知是不是看過太多學生，領悟強扭的瓜不甜道理，所以從沒逼迫子謙跟他哥哥念書，也沒要求他們補習。

「我小時候有跟外師學英文，然後台大醫一階過了之後有去補二階的科目，除了這些沒有補其他的，主要是我的原因，覺得自己念比較容易理解。」

從小學到國中永遠全班第一，但這同時他大班開始學鋼琴，小學二年級開始學小提琴，高中進了建中弦樂社，「發現居然缺長笛手，於是我又跑去學長笛。」高二不但當上社長，還自組五人室內樂團，常去醫院、老人院、偏鄉演奏。

「天吶這麼忙，你什麼時間念書？」

「高一、高二放學要練團三個小時，回到家吃飯洗澡後，大概只能再念兩個小時。不過從要參加社團開始，我就在心裡跟自己約定，一定要維持在校排或類排的前三十才行。」

「如何能做到呢？兩個小時不算多耶。」

「可能參加社團跟好好念書都是自己的選擇，所以會有自律的意識，上課跟念書時專注力很夠。」

高二下大概五、六月時，因為疫情開始在家上網課，「覺得在電腦上寫考卷有點麻煩，剛好看到Youtube上有人介紹使用iPad Pro加上Apple pencil可以直接寫在上面，就拿給我爸看，他同意幫我出一半，買到之後又加貼一層觸感較粗糙的膜，這樣寫起來就很順了。」

高二下卸任社長後，他先畫好一大張計畫表，「也是看我爸的例子，他說以前做研究非常認真，但因為沒有明確的規畫，走了很多冤枉路，我記取這個教訓，覺得規畫是很重要的事。」

在計畫表裡他擬定在兩個月的暑假裡先把學測範圍，也就是每科的一到四冊全部念完一遍，「因為沒有補習，補充教材不夠，先買一堆複習講義回來寫，之後上網下載各種考古題跟模擬考題，直接在iPad上寫，這樣資料存檔很清楚，也不用把一堆書帶來帶去。」

「這上面也可以計算嗎？」我歎為觀止地看他的iPad。

「可以，我都直接在上面計算，再也不用買一堆計算紙了。」

「那這樣寫了多少考卷。」

「大概有一百多張。」

子謙強調「不斷寫題、一直寫題」的重要，「寫題才知道哪裡不會，一直寫才能維持手感跟速度。」

像這次數A題目超難，他卻沒有太大感覺，「因為寫過太多題目，解題很快，之前寫模擬考卷大概都在規定時間的一半就寫完，還可以檢查兩三遍，但學測時發現怎麼只夠時間檢查一遍，可能這張算難，不過我考完本來以為可以一百分，後來是多選錯了一個，所以九十八分。」

我趕緊請教如何抵抗打電動跟看手機的誘惑。

「喔，」小帥哥笑了，「打電動我其實還好，打電動對我來說是社交，同學約我就打幾場，回家不會再拿起來打，至於手機我是使用iPhone內建的App Limits，設定每種App一天只能使用多少分鐘，密碼只有我媽媽知道，如果還有需要用的地方，回家再請她解除。」

「我看有人是用『番茄』來計時。」

「我本來也有用，但後來就不用了。」

「為什麼？」還以為學霸也會有鬆懈的時候，但我錯了。

「因為我就一直念下去，不想休息。」

「天吶，那沒有社團後，你一天念多久的書啊？」

「一開始是十幾個小時，但那維持不久，之後差不多就固定一天八小時左右。」「那高三之後呢？你是跟學校進度還是自己的進度？」

「我高三上還是有顧學校功課，因為面談還是會看在校成績，至於學測的部分我就跟著模擬考，考到哪複習到哪。」

他說準備學測的過程實在很痛苦，「我有想過，如果現在再把我丟回去那段時間，不知道能不能熬過去，想想那樣拚命的自己真是不可思議。」

蕭椏杰─靠自覺建立讀書習慣，用毅力通往學醫之路

常有人跟我說，「會上建北的小孩，家境應該都很好吧。」

因為大多普遍理所當然地這樣想，所以不管怎麼解釋，「公立學校大家各憑本事考進來，什麼背景都有。」或者，「就我觀察到的，並不是這樣喔。」好像朋友們也不是非常認真地聽進去。

這種時候我就會想講一下蕭椏杰的故事。

椏杰原本住在桃園，爸媽離婚後，六歲的他和三歲的妹妹跟著媽媽搬回北投娘家。在同齡小孩課後忙著補習跟學各種才藝時，上國中之後椏杰沒去安親班了，而是每天放學後獨自一個人背著書包，先在小吃店吃一碗魷魚羹當晚餐，「吃膩了就換吃超商的魯肉飯。」然後去住家附近的秀山圖書館寫功課，寫完找小說來看，「主要看金庸，但好像只看完《天龍八部》跟《射鵰英雄傳》吧。」

沒大人盯著的聰明男孩子，電動是一定要打的，「鄉下國中很輕鬆，幾乎每天都跟同學一起玩遊戲，國二我媽媽把她舊手機給我，愛怎玩怎麼玩，沒人管過我，但國二下開始，段考前同學都在念書，一個人玩很無聊，而且玩太多會厭煩，所以也跟著一起念書，漸漸發現越來越多東西需要複習。」

我非常佩服地聽椏杰說，他是如何小小年紀便察覺念書的重要，「把前面的東西弄懂，後面準備起來才輕鬆，也是這時候吧，領悟到我需要有效率地分配自己的時間，哪些時間拿來念書，哪些時間拿來休閒，例如模擬考前一個月要集中火力地讀，念到九點或十點，回到家就好好放鬆，不念書了。」

「畢竟，」他的聲音總是聽起來很沉穩，「沒有人管我，我得自己管自己。」

感謝沒有放棄的自己

進了建中，照例都要先混一段時間的，「然後高一上最後一次段考校排出來，發現自己在全年級九百人裡面排七百五十名，眼睛看著成績單心裡頭想，我應該不只能這樣吧。」

當時的班導也很關心椏杰，鼓勵他不要氣餒，可以趁寒假努力一下，「於是我買參考書回來預習下學期的數學跟英文，結果下學期第一次段考數學考到九十分，立刻變得很有信心，覺得能堅持讀下去了。」

「從此懸梁刺骨嗎？」我問。

「沒有沒有，」他笑了，「沒那麼誇張，算是有把讀書跟休閒的時間分開，放學後在圖書館認真用功，回家還是會放鬆，打電動、看影片、跟朋友聊天。」

「在圖書館念書時也會分配各科時間嗎？」

「喔，有的，我英文不太好，所以剛開始撥很多時間念英文，像是我決定晚上六點到九點專心念書，這三個小時間會有一半用在英文上，剩下時間讀數學、國文、社會，後期英文有起色，就再多出一些時間讀物、化。」

「所以高中都沒補習？」

「對。」

「有擔心過大家在補習班寫很多題目而你沒有嗎？」

「有，所以國中開始我每學期都買徐式數學還有物化參考書回來寫，另外高一發現很多同學在補習班有開始寫英文作文，或是下課討論補習班的東西，有些很難的，很怕自己會跟不上，但手上也沒資源，只好盡量收集題目來寫，像是補習班發的範本或是網路題庫。」

「只要多寫題目就會進步嗎？」

「一開始會，但到後來會進入撞牆期，也就是說我題目量寫到以前的兩倍，但成績並沒有明顯的更好，這時候要停下來想一想是什麼地方出錯了。」

「哇，你真的是靠自己在考慮全部的事耶。」

「不這樣不行，沒有人可以讓我靠，家裡人也完全不懂。」

「後來找出突破撞牆期的方法嗎？」

「找到了，發現自己因為追求刷題的數目，一直做重覆的動作卻沒有思考，於是決定回頭，從最基礎的觀念下手，去理解底下最厚實的那一層，大量做基礎題，觀念搞清楚再著手困難的，後來真的就進步了。」

解決了英文、數學的困境，椏杰高三成績突飛猛進，三次模擬考成績分別是五十九、五十七、五十八，原本校排吊車尾的他，最好曾進步至全校前四十名，並一路維持至學測，考出五十九級分成績，順利進入成大醫學系就讀。

「對於這樣的結果你滿意嗎？」

「算，滿意吧⋯⋯。」

「怎麼聽起來有點猶豫。」

書名：《那些學霸教會我的事：20位建中、北一女學霸的Ｚ世代青春哲學，陪你在制度裡、校園外無懼前行》 作者：王蘭芬 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年9月6日

「其實一直到學測申請學校時，才發現自己還有很多不足，太晚知道一些資訊，以醫學系來說，很多人高中時考過生奧跟數奧，甚至已經超修，比起來我什麼都沒做就很傷，人家的備審資料好得要命，如果我早點做了這些功課，說不定第一志願的醫學系也進得去了。」

「你會遺憾自己家境不好嗎？」

「的確物質、資源上沒人幫忙，但很感謝自己至少知道要好好念書，在學校時老師跟同學也給我很多鼓勵，至於家境，那是一個無法化解的難題，我唯一能做的，就是背負著它，然後繼續走下去。」

●本文摘自天下雜誌出版之《那些學霸教會我的事：20位建中、北一女學霸的Ｚ世代青春哲學，陪你在制度裡、校園外無懼前行》。

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡