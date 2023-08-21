總是「拖延」該做的事，在職場上ASD和ADHD有哪裡不同？

ASD：（英文：Autism Spectrum Disorder，自閉症） ADHD：（英文：Attention Deficit Hyperactivity Disorder，注意力不足過動症） 拖延該做的事，是ASD與ADHD常見的共同特質。但兩者的原因可能不太一樣。（編按）

文／岩瀨利郎

有ASD的人無法安排優先順序，有ADHD的人總是分心

「還沒做嗎？」「會來不及喔！」

拖延該做的事，是ASD與ADHD常見的共同特質。但兩者的原因可能不太一樣。

如果是ASD患者，通常是因為他們「無法安排優先順序」。例如O小姐（三十歲），她手邊如果同時有多項任務，往往會不知道從哪裡開始著手才好。

至於有ADHD的D先生（二十五歲），即使正在處理一項必須立刻完成的重要任務，在接到其他任務的連絡電話或電子郵件時，也會忍不住想先處理。「總之先解決新任務」的結果，往往導致最後根本沒時間完成重要工作，使得成果不如人意。有ASD與ADHD的人就像這樣，往往基於不同的原因拖延必須優先處理的工作，導致最後做得很趕，或是趕不上截止日期，不但經常造成其他同事的困擾，當事人也會因此煩惱。

圖／究竟出版《秒懂過動與自閉的內心世界》

【當事人的心聲】我知道該做什麼，但老是有別的事情插進來

我知道手上有急著要處理的工作，但一打開電腦就收到好幾封郵件，光是回信，一個小時一下子就過去了。即使開始工作，只要收到其他信件，又會讓我很在意，重要的工作總是因此拖延。（D先生，二十五歲）

書名：《秒懂過動與自閉的內心世界》 作者：岩瀨利郎 出版社：究竟／圓神出版 出版日期：2023年8月1日

解決「拖延」的方法因ASD與ADHD而異

面對有ASD的人，請明確指示重要的專案「必須在何時之前完成」。藉由發送郵件提醒或請他記在備忘錄裡，讓當事人之後能反覆確認。如此一來，就能讓他們注意交件時間。

至於有ADHD的人，則可提供他們一個不易分心的環境。即使只是整理辦公桌周邊，或是允許他們設置簡單的隔板等措施，都能改善他們的專注力。此外，委託他們做緊急的工作時，可以請他們去「不會受到干擾的地方」。雖然有些職場環境並無法完美做到這一點，但還是請盡可能引導他們前往能排除噪音的環境。

雖然都是「 拖延」， 但ASD與ADHD的應對策略大不相同。

圖／究竟出版《秒懂過動與自閉的內心世界》

【醫師的生活指引】有沒有什麼好方法，讓我能隨時注意工作的優先順序？

請在每天早上更新待辦事項。將目前手邊的工作全部寫出來，並在必須最優先處理的項目前做記號。至於其他工作，則根據截止日期的先後予以編號，事先排定優先順序。將這份清單貼在目光所及的地方，依序完成工作。將已經做完的工作打勾，能讓人細細品味成就感；每天早上製作清單，也能將工作的優先順序記在腦海裡。

●本文摘自究竟／圓神出版之《秒懂過動與自閉的內心世界》。