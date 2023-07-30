高雄在地美食偵探帶路，踏進懷舊咖啡店穿越到昭和時期！

文／郭銘哲

人彷彿墜入日本昭和時期的風情咖啡店，醒來時香氣滿身

小堤咖啡

虹吸式懷舊咖啡．限量現做人情早餐

圖／木馬文化提供

踏進老鹽埕，尋得小西門燉肉飯招牌，從這拐進對面毫不起眼的巷子裡，典雅老派的「小堤咖啡」就隱身在整排民宅之中。老闆娘人稱「二姐」，但傳奇小堤一切的開端要從她的姐姐說起。長姐早年曾在一對日本夫婦經營的空間裡幫忙，有日料有咖啡，因而學到了虹吸式咖啡的煮製技巧，一樓是咖啡店二樓開書店由姐妹倆相互撐持的現址係從民國六十八年點燈攬客，彼時鹽埕繁華正盛，人潮洶湧，店採兩班制，二姐忙完也會下樓跟著學沖咖啡，直到姐姐退休後她接棒才結束樓上「友宏書局」的營運，守護小堤平實低調安穩營生至今。

曾帶日本朋友前來拜訪，甫進門，眾人驚呼：「怎麼好像走進了某個昭和時期的日本懷舊喫茶店！」咖啡色系木質調裝潢、長形老吧台、蕾絲花邊窗簾、直火手搖式烘豆機、酒精燈、賽風壺⋯⋯和洋兼容蓄卻又飄散著絲絲台味，空間滿布時代摺痕。

入座後，二姐會先準備冰涼涼的「osibori」（お絞り）老派擦手巾給你，然後詢問：「咖啡要喝冰的還熱的？要帶酸還是不酸？」沒特別指定，那就是加牛乳喝咖啡綜合。沒有菜單，入座也無須多問，想好然後等著應答就是了，一切俐落簡單。早到者，二姐會問：「早餐吃了沒？」還沒，轉身進吧檯忙煮咖啡外她也會同步烤起吐司，日本人曾告訴她喝咖啡時不能空腹，因此準備好的咖啡，連同抹醬烤土司、煎火腿片、澆淋甜甜淡醬油的半熟荷包蛋會先後上桌，裡頭包藏著一份不言說的心意。如果聊得天花亂墜，二姐會飄來輕聲叮囑：「趁燒！」（thàn sio，趁熱）。關店後，她會慢慢散步到隔壁的大溝頂找三郎麵包廠的頭家嬤拿隔日要用的白吐司，每日固定準備2袋土司的量，因此附加的早餐採限量供應，喜歡二姐掛嘴邊說的那句，「夠用就好。」

圖／木馬文化提供

趕早吃餐的其實多半是年輕新客，小堤有自己的時區，老客人們只管照著如常節奏，誰喜歡坐什麼位置，誰要邊喝邊看報，有時人還沒到電話先響，口頭交代一下二姐，「等等曼特寧喝厚的，而且要二沖。」時間一到，該現身就現身。平常日這兒就像「長輩安親班」，什麼狗屁倒灶風花雪月，在這說了都有人懂，字句從冷氣機吹出的冰涼風裡穿過，二姐邊聽邊拿起湯匙將冰塊握在掌心，用力一敲，碎冰瞬間嘩啦啦掉進杯裡的脆響，伴著人聲笑語攪成的嗡嗡低鳴，會不自覺在人的耳畔迴盪，那種抒壓和療癒無處可比，安倍夜郎請務必來這裡坐坐。

這裡沒有什麼華麗的單品豆可供你挑選，也不來什麼前中後味那套，二姐搖賽風壺耳提面命著搖晃咖啡讓氣味不走苦的要領時模樣特別溫柔，喝下肚的都會變成人生，當千帆過盡，塵埃落定前回頭再看，可能才會明白何以那句「咖啡酸還是不酸」會如此動人，入了喉，百味交纏，如果因此能領悟出那些酸裡藏著的甘味，我想人生也就不枉走過這遭了。

附註：為避免打擾到客人，如今店內已禁止拍照或攝影，書中為昔日舊照。

●本文摘自木馬文化／讀書共和國出版之《雄合味：橫跨百年，包山藏海，高雄120家以人情和手藝慢燉的食欲私味》。