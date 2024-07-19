最熱節氣大暑來了！從飲食消暑排濕，這些食物是首選！

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書名：《跟著24節氣，好好過生活》 作者：楊惠雯 出版社：晨星出版 出版日期：2023年3月22日

文／楊惠雯

大暑，是夏季最後一個節氣，也是一年之中最熱的時候。根據古代《曆書》記載：「斗指丙為大暑，斯時天氣甚烈於小暑，故名曰大暑。」《通緯．孝經援神契》：「小暑後十五日斗指未為大暑，六月中。小大者，就極熱之中，分為大小，初後為小，望後為大也」。

習俗來由與意義

台灣有「大暑吃鳳梨」的習慣，這個時節鳳梨不酸，是最甜的時候，加上有「旺旺來」的美意，吃鳳梨正「得時」，還有抗發炎、助消化；大暑前後的民俗節慶，農曆六月十五日俗稱閩南人的「半年節」，有吃「半年圓」的習俗。龜山區壽山巖觀音寺曾舉行「觀音寺菩薩出巡遶境」活動，吸引許多信眾參與，活動包括：搓半年圓體驗活動象徵轉運，展現台灣人向前看的生命態度、打拚向前走的精神，以及感恩、惜福的傳統。

詩人鄭大樞的 〈 風物吟 〉 中，也描述「半年節」：「六月家家作半年，紅團糖餡大於錢；嬌兒痴女頻歡樂，金鼓叮鼕嚷暑天。」詩中「紅團」又稱「半年圓」，也就是現在的「湯圓」，半年圓是用糯米磨粉加紅麵搓成，「圓」是「圓滿團圓」，配以甜湯，表示「甜甜蜜蜜」，大多數是煮甜的，先拜神祭祖後再全家人食用，象徵團圓與甜蜜。

養生飲食：中伏舒轉陽氣、重消暑排濕

大暑前後是全年陽氣最重的時候，又稱作「三伏」。三伏期間陽氣充足，更容易透過外在的力量，幫助體內濕氣排除、舒轉陽氣。敷用中醫的「三伏貼」，能緩解體質偏濕寒的症狀。像是鼻過敏、經痛、氣喘、手腳冰冷、易感冒體質等，都是身體濕寒的症狀。此外也可以透過日常飲食排除濕氣，像是四神湯、熟地茶、紅豆薏仁茶，都可以幫助身體排濕。夏季將西瓜作為日常的水果來進食是非常不錯的選擇，而且西瓜含水量較高，助消暑，荔枝、芒果雖盛產，吃久了對腸胃也會有負擔，切記，現在的水果很多改良過後很多都太甜，要適量為宜。

這時胃很怕涼，所以少吃冷飲。六月大暑吃仙草，活像神仙不會老。仙草非常消暑、紓壓，食用後身體可以比較清涼、好代謝，可以的話，不要加太多冰塊，因為仙草本身就已經夠涼了。

這個時候喝水怕快，因為太熱了，如果突然大量喝水易超過身體所能負荷，讓自己的身體負載不了造成問題，所以大暑水宜啜飲，我會隨身帶白開水，定鬧鐘提醒自己每半小時、一小時啜飲500c.c.的水，先含著滋潤整個口腔。特別是在外面烈日下工作時，如果需要至少3個小時工作時，就可能需要帶至少2000c.c.的水，每30分鐘喝一口或每半個小時喝一大口，含著、慢慢吞嚥。也是一種練心的方法，不會讓你的身體突然間多了很多水分，讓身體有焦慮感，也可以好好喝一些富含膠質的東西，像海帶水或昆布湯，可以慢慢喝。

記得大學時，我會煮小白菜，也就是青菜豆腐湯，這時候土白菜非常多，是當令且應急的菜。颱風非常擾人，可能過一段時間就會來一下，這時葉菜類通常大概20～30天左右就可以收成。青菜豆腐湯可以讓身體的溫度降下來。豆腐含有的石膏能幫助退燒，可以治療過敏，降低身體發炎的損傷。所以這時節我喜歡喝豆腐青菜湯不加其他的食材。有時候把湯放常溫後再喝，沒那麼熱，喝下去身體就會有清涼和放鬆下來的感覺。

大暑消暑也可食用苦瓜降火，綠豆解毒，蓮藕、白蘆筍涼血又清熱。這時候除了蓮藕、白蘆筍，還有荔枝、黃綠秋葵、花椰菜，或是火龍果、洛神花當令盛產。洛神花閩南語叫「玫瑰茄」（Roselle），是植物界的「紅寶石」，喝洛神飲很利尿排溼，降低心血管疾病。

夏天吃太多生冷的食物，可以先包在有機盛產的紫蘇葉中，一口比較多油脂的食物，也可以幫助我們把陽氣升上來。台灣有很多的蔭樹子即是破布子，可單吃也可以料理食用，也是這時候盛產，加上酸梅、紅棗等紅色食物，或仙草、西瓜都很能消暑。

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