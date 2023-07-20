心靈也可以訓練！如何專注和降低破壞性情緒與衝動行為

文／丹尼爾．高曼

在莫伯力小學十一年級的教室裡，學生心蕊．迪歐（Simran Deol）的眼睛正專注地盯著面前的一個點，而她頭上戴的腦波監測頭盔，在一個大螢幕上產生出一條線。這條線是用來追蹤她的專注程度。當迪歐的心思集中時，線就會往上揚；如果她分心了，線就會向下彎。達賴喇嘛興味盎然地看著這些變化。

英屬哥倫比亞大學的一名研究生助教，向達賴喇嘛解釋，迪歐原本想要保持專注，但是有其他同學來干擾她。當這兩名同學走向迪歐，和她說話，並且拉她的衣袖時，螢幕上的線就往下掉。

這時，達賴喇嘛指導迪歐說：「將心理層次和感覺層次分開，可以幫助我們，訓練我們的思想。當你看著這個點時，主要的運作部分是心理和知覺，知覺就是眼睛所察覺的東西。如果你完全依靠眼睛，也就是知覺，限制會比較大，因為你專注在看到的東西上。但如果我們進入了心理層次，就可以忽略眼前所察覺的東西。這樣一來，當你專注在心理層次上的東西時，即使眼前有東西干擾你，你還是可以專注。」

接著達賴喇嘛建議她，以「內心的眼睛」來看面前這個點的影像。

迪歐將眼睛閉上，讓自己專注在內心的影像。這時線開始往上爬。但是當同學又來找她時，線條還是下降了。不過，在她加強專注力後，線條再次上升。

達賴喇嘛建議迪歐練習，當惹她生氣的人和朋友出現時，以這種方式來抵抗分心。

最後老師喬安娜問全班同學說，迪歐的腦部發生了什麼變化。其中一位學生回答說：「當迪歐專心時，有更多的神經元會連結在一起。」達賴喇嘛對這個答案感到很高興。

書名：《仁慈的力量：轉化內在負面能量，修練柔軟的心，獲得真實的快樂與幸福》 作者：丹尼爾．高曼 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年6月28日

這個訓練專注力的課程有更深層的教育意義——專心和降低破壞性衝動行為。兩者啟動的神經迴路是相同的，而且這個神經迴路對學習準備狀態具有決定性。如同情緒地圖所顯示的，強烈的負面情緒很容易讓人分心；但當我們愈專心，此種情緒對專心的影響力就愈小。

一名學生問說：「我們要如何專心，並且每天都快樂？」達賴喇嘛回答的方式，一開始聽起來文不對題，他說：「現在，想像有一架飛機正穿越天空。」過一會兒後他才說：「要理解飛機為何可以在空中飛翔的每一個細節，是很難的。」

接著他就將此比喻拉回正題說：「這就如同思想和情緒一樣。有些情緒會干擾到我們的思想，有些則有助於思想，比方說，平靜。」

然後他繼續說明，學生們可以如何應用那一個他鼓勵保羅．艾克曼製作出的情緒地圖。「為讓平靜的心靈持久，我們應該了解更多情緒地圖的應用方式。不要去考慮哪種情緒是好的，或壞的，只要確認它是什麼樣的情緒就好。然後根據我們日常活動的經驗來應用它。」

「一旦確認好這些情緒後，當我們在日常生活上面臨不愉快，被激怒的經驗時，就會注意到這些情緒，也可以開始分析自己的情緒。」達賴喇嘛也指出被激怒的情緒，和恐懼、不信任、憤怒，同屬一個情緒種類。而和其相反的種類則包含：鎮定平靜、自信、慈悲心、深情愛慕。

他告訴學生說，正面的心態可以帶來平靜的心靈，恐懼和憤怒只會吃掉我們的能量。心情受干擾時，對身體是有害的，比方說當我們感覺沮喪有壓力時，血壓會升高，睡眠也會不安穩，還會容易做惡夢。有沒有反制的方法呢？不是藥物，也不是酒精，或其他任何外在方式。

「我們需要的是，培養一顆平靜的心靈。」達賴喇嘛如此建議。「轉換心境並非一夜之間就能做到。因此我們需要訓練。」

●本文摘自天下雜誌出版之《仁慈的力量：轉化內在負面能量，修練柔軟的心，獲得真實的快樂與幸福》。