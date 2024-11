5/4國際星戰日！快來瞭解《星際大戰》電影的創作秘辛（內含贈書活動）

5月4日是星際大戰日(英語:Star Wars Day)是源自喬治·盧卡斯所創作的電影系列《星際大戰》中的一句經典台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you),星際迷取其諧音,巧妙改成「於5月4日與你同在」(May the fourth be with you)而生的的非官方紀念日。星戰迷絕不能錯過這本《原力思辨》,作者凱斯.桑思汀曾是歐巴馬最信任的智囊,也同為星戰迷的他,以星戰為本檢視它為社會、政治與道德層面所帶來的影響,辨析它對憲法、歷史、經濟學,甚至人際牽繫的啟示,也分析了其中的創意、想像以及迷思。

