「未來‧旅行」短篇小說大募集！創造你與時空的無限想像

如果有一個通往未來的時空隧道，你會勇敢來一場冒險之旅嗎？創下破億美元票房電影《媽的多重宇宙》近日橫掃國際影壇，惡搞瘋狂的電影隱藏深度哲思，並在無數宇宙身分切換中冒險探求愛的本質。隨著ChatGPT的崛起，「AI人工智慧」亦在全球引發高度關注，有的人則對未來科技感到恐慌，有的人對便捷工具的誕生感到樂觀，科技發展與變化固然能不斷轉換我們對未來的想像，然而「創造力」才是真正無可取代核心技術，而此時此刻的你，才是改變未來的關鍵人物。穿越到未來你最想找誰聊聊？完成什麼夢想？或者如何創造未來呢？

閱讀不只能吸收新知，同時也能內化成創作的原動力！本次主題徵文活動「未來‧旅行」由琅琅悅讀、讀創故事發起類型小說創作大賽，主題環扣國資圖建館百年暨世界閱讀日活動主題「閱讀轉運站：用閱讀翻轉人生」，並與合辦單位國立公共資訊圖書館（以下簡稱：國資圖），以及協辦單位圓神出版社、麥田出版社，多方共同聯手策畫，投稿短篇小說字數以5,000-15,000字數限，內容須以「時空」為主題元素，且包含「奇幻」、「穿越」、「冒險」、「AI」其中一個類型創作，每人每種類型創作限投一次，且作品須全新創作，也未在任何數位平台（網站、部落格、臉書等）張貼，切勿一稿數投。本次徵文由主辦單位籌組評選小組，共同評選，審核評分依據五大項：劇情架構、趣味情節、鮮明角色設定、動人情感描述以及IP開發價值。

歡迎在國資圖百年時空當口，發揮創意，創作出迷人且意猶未盡的時空旅行故事！有照片尤佳，可附與故事有關照片素材，須本人所屬授權，或無授權問題照片。將作品email至「reader@udn.com」信箱，並填妥報名表單才算完成報名，截稿時間為2023/6/30（五）止。

☞ 立即報名：https://www.surveycake.com/s/vZalw

詳細徵文辦法

一、徵文內容：

以「時空」為主題元素，須包含「奇幻」、「穿越」、「冒險」、「AI」其中一個類型創作。作品內容必須有完整的人物、背景（場景）、情節。

（未在任何媒體發表過，投稿字數15,000字為上限，且不得少於5,000字。）

二、徵文時間：

即日起至2023/6/30（五）

三、徵文結果與贈獎：

1.首獎：遴選出1名

作品入選首獎創作者可獲得稿酬 10,000元(含稅) ，以及「夢幻時空禮包」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（夢幻時空禮包內容，包含U利點數1,000點、udn讀書吧電子書「未來‧旅行」主題書單任選3本、讀書吧帆布袋一只、國資圖文創禮品一份，市值NT2,000，總市值NT3,500起）

2.貳獎：遴選出1名

作品入選貳獎創作者可獲得稿酬 5,000元(含稅) ，以及「命定時空組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（命定時空禮包內容，包含U利點數500點、udn讀書吧電子書「未來‧旅行」主題書單任選2本，另外指定電子書1本、讀書吧帆布袋一只、國資圖文創禮品一份，市值NT1,000，總市值NT3,000起）

3.參獎：遴選出1名

作品入選參獎創作者可獲得稿酬 2,000元(含稅) ，以及「飛越時空組」一份，並有機會成為讀創故事簽約創,作家。

（飛越時空禮包內容，包含U利點數200點、udn讀書吧電子書「未來‧旅行」主題書單任選1本，另外指定電子書1本、讀書吧帆布袋一只、國資圖文創禮品一份，市值NT2,000，總市值NT2,500起）

4.佳作獎：遴選出7名

作品入選佳作的創作者，可獲得「浩瀚時空組」一份。

（浩瀚時空組內容，包含 udn讀書吧指定書1本、讀書吧帆布袋一只、國資圖文創禮品一份，市值NT1,000，總市值NT2,500起）

5.參加獎：人人有獎，報名投稿即可獲獎

U利點數50點，領取辦法詳見下方補充說明

6.加碼獎：三波段加碼好康，給大家滿滿創作能量！越早投稿好康越豐富！

【第一階段：世界閱讀日來襲！】

即日起至4月24日 00:00前，符合本次活動規範之有效投稿創作者，可搶先獲得U利點數20點，限量前20名！數量有限，贈完即止。領取辦法詳見下方補充說明。

【第二階段：星際日，5月4日與你同在！】

5月4日至5月31日 00:00期間，符合本次活動規範之有效投稿創作者，可參加指定電子書，抽獎。活動辦法詳見下方補充說明。

【第三階段：票選心中「最佳時空之旅」！】

得獎作品刊出後，進行票選活動！票選網路聲量最高的「最佳時空之旅」，將可額外獲得U利點數200點及贈書2本！9月10日 18:00前參與投票者，還能參加抽獎，把編輯精選禮物帶回家！辦法詳見下方補充說明。

7.本次協辦單位簡介

◆「國資圖」百年館慶活動 閱讀轉運站──用閱讀翻轉人生

4月15日至5月14日，為期一個月館慶暨世界閱讀日推廣活動來了！「轉運」有兩層意涵，一個是透過閱讀轉念(線上)，一個透過閱讀抵達不同地點(線下)，本次活動希冀透過線上與線下的交流，醞釀出無遠弗屆的影響力。以遊戲大富翁桌遊概念設計活動，邀請大家從10大閱讀轉運站出發探索閱讀，包含文具轉運站、祝福轉運站、食農轉運站、音樂轉運站、時光轉運站、印刷轉運站、智慧生活轉運站、遊戲轉運站、運動轉運站、職涯轉運站。另外，館方還有安排一系列延伸活動，熱鬧登場！詳情見活動官網。

• 書適市集X草地派對：4月22日

• 館慶音樂會X生日派對：5月13日

• 百年大赦逾期還書免罰：4月15日至8月31日

• 書送幸福二手傳愛：4月22日

◆「圓神出版社」精選6本時空書單 陪你來場超展開時空冒險！

從30年字號的圓神、方智，到不同切入面的先覺、究竟出版社，以及新世紀誕生的如何與寂寞出版社，圓神出版事業機構每年出版品超過150種，持續為讀者尋求「所渴望的那本書」。從博客來年度百大的統計上，圓神機構佔前百大暢銷出版品可達五分之一之多。

☞ 想看更多時空書單，點入看更多

0406更新：奉俊昊改編開拍新電影 原著《米奇7號》搶先曝光！

0428更新：經典電影《全面啟動》：是夢境還是現實？ 「造夢」的科幻虛實與救贖

0429更新：常擔心時間不夠用？先瞭解「恐懼」如何影響大腦與創造力

0504更新：5/4國際星戰日！快來瞭解《星際大戰》電影的創作秘辛（內含贈書活動）

◆「麥田出版」精選8本時空書單 陪你來場超展開時空冒險！

1992，麥田裡播下了種籽……耕耘多年，麥田在摸索中成長，然後努力使自己成為一個以人文精神為主軸的出版體。從第一本文學小說到人文、歷史、軍事、生活。麥田繼續生存、繼續成長，希圖得到眾多讀者對麥田出版的堅持認同，並成為讀者閱讀生活裡的一個重要部分。

☞ 想看更多時空書單，點入看更多

0427更新：史蒂芬‧史匹柏同名電影原著《一級玩家》一筆巨額遺產點燃全球玩家的美夢！

0428更新：日本高中教科書必收！大文豪葉山嘉樹談水泥工人的辛酸與不幸

0626更新：母偕高燒兒上海乞討！國民黨來台前的時代悲歌

0629更新：探索高峰極限！凌駕喜馬拉雅山的神話與現實

四、投稿方式及注意事項：

1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文-未來旅行】筆名／文章標題」，投稿後，請務必填報名表單登錄資料，才算完成報名資格。

eg.【閱讀徵文-未來旅行】王小明／發現時空膠囊

2.每人每種類型（「奇幻」、「穿越」、「冒險」、「AI」）限一次創作投稿，或者以複合類型創作參賽，投稿字數以15,000為上限，且不得少於5,000字，若同一人同內容多次來稿，將以時間最晚的那份稿件為主審稿。

3.信件夾檔投稿作品一律電腦打字，以繁體中文撰寫，並統一儲存為A4直式橫書的word檔，檔名「doc.」格式交件，請勿提供檔名「docx.」或直接全文貼於email信件內容。

4.評選標準：劇情架構(30%)、文筆流暢度(20%)、鮮明角色設定(20%)、趣味情節或動人描述(15%)、IP開發價值(15%)

額外加分項目：照片1至2張即可(10%)

5.作品搭配與主題相符的照片，建議提供原始圖即可，勿拼貼編修圖片。

6.請自訂標題，建議勿直接以本次活動名入題，標題吸睛度亦會列入評選表準的創意評分內。

五、徵文結果與贈獎：

預計7月30日以前，網路公告勝選金榜名單。得獎作品預計於8月20日左右陸續刊登！

六、徵文示範作

徵文示範作，陸續更新，為你帶來更多的創作靈感，敬請期待！

0519更新：【未來‧旅行‧徵文示範作】李璐／他和他的三個名字

0523更新：【未來‧旅行‧徵文示範作】孟繁露／靈籤

0603更新：【未來‧旅行‧徵文示範作】ire／病毒

0610更新：【未來‧旅行‧徵文示範作】寺尾哲也／馴染

主辦單位：琅琅悅讀、讀創故事

合辦單位：國立公共資訊圖書館

協辦單位：圓神出版社、麥田出版