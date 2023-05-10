與陌生人快速熟絡，無法出席的場合也輕鬆拒絕！這些說話技巧讓你人見人愛！

文∕山﨑拓巳

說話方式就是你的世界觀。 有些說話方式是自己喜歡這麼說就說了， 有些說話方式是因為自己開心就說了， 有些說話方式能讓別人認同而聚集到你身邊。__實現夢想教練‧溝通專家 山﨑拓巳

〈想在短時間內和對方縮短距離〉

想和初次見面的人聊得愉快的話，有三個守則，即「笑容」「尊重」及「超喜歡！」。

猜拳時慢出對自己有利，可是人際關係上，先出手比較有利，你先對對方釋出好感，必然地對方也較容易對你敞開心扉。

跟對方說出「你最棒了∼」「你很有趣呢」「我好想早點認識你」「我超喜歡你的」吧，如果因為太緊張而說不出話來，只要露齒做出「一」的嘴型，讓眼睛看起來在笑，也能向對方傳遞出好感。

還有另一件重要的事是要聽對方說話，表現出對對方有興趣，也對對方有興趣的事物感到有興趣，這樣就能連結成強烈的信任關係（密切關係）。「附和」就是「愛之聲」，當對方滔滔不絕說起他自己的事時，就不時在他說話的空檔加入些「哦哦∼！」「原來如此！」「是這樣啊。」「太令人驚訝了。」「這我第一次聽到。」「那好有趣喔。」等附和，讓對方不斷深入聊他自己的話題，只要養成這樣的習慣，就能不斷看清社會的結構。

此外，也可以大大稱讚不在現場的人，因為聽說大腦不會注意「主詞」是誰，所以對方也會覺得好像是自己被稱讚了，談話時能將笑意傳染到周遭的你想必能收服對方的心吧。

〈想隨興聯絡逐漸疏遠的人〉

想和關係疏遠的人再度聯繫，或是想和關係變好了的人持續維持好關係。

這樣的心願現在靠社群網站很容易就能做到，「你好嗎？」「欸，你怎麼突然聯絡我？」「之前我和別人聊天時，剛好談到你，所以我就在想不知道你現在在做什麼。」這樣的對話也很自然。

只不過如果想更自然地和對方聯繫，我也會這樣做。

我只要一認識新的人，就會在通訊錄上簡單記下那個人的工作、出生地、家族成員等資訊（例如：山田太郎／出生地愛知縣／現住京都／手球／美食）。

因此，假設我看到了一則「○○縣發生了大地震」這樣的新聞，便在通訊錄上搜尋「○○縣」跳出一些人後，我就會發「地震還好嗎？」的訊息給這些人，於是就會收到「我這裡沒問題，謝謝你特地來關心」「好久沒有你的消息，收到你的訊息我很高興」這樣的回覆。不只是災害，美食、活動、運動或興趣都行，只要是和某些人有關的資訊，我就會傳訊息給這些人，然後收到這些人的回覆，我就很高興，這樣可以讓對方感受到「你有在關心我」的心情。

〈拒絕剛認識的人的邀約時〉

認識了某個人，他邀請我參加某個活動。

我覺得很感激，可是當天真的沒辦法參加，此時除了傳達「很遺憾」的心情之外，還要再傳達出「我很高興你邀請了我」的心情。

我當然有時也會被拒絕。

只是因為大家都很忙，所以即使被拒絕我也不會特別在意，不過以前有個人特地做了這麼一件事讓我很感動，當我到達派對會場時，工作人員交給我一瓶葡萄酒，我問：「這是什麼？」他說：「剛才有位男士來，說『請把這個交給山﨑先生』。」

那瓶葡萄酒旁附著一封信。

「您邀請我參加派對，我很高興，但行程無法配合，僅以葡萄酒致意。」

這種心意讓我非常感動，之後，我也會在無法參加時，送上葡萄酒或花束以表感謝之意。 書名：《這樣說話讓你喜歡自己，也受人歡迎》

作者：山﨑拓巳

出版社：大田出版

出版時間：2023年3月1日

〈對方不斷提醒自己時〉

有人下了個指令，你同意並接受了。

可是之後對方不斷來確認「沒問題嗎？」「你懂我的意思嗎？」是因為我讓對方那麼不放心嗎？我那麼不值得信任嗎？我回答他的方式不夠明確嗎？還是因為對方太過操心？無論原因是什麼，對方無法放下心的確是個問題，此時我建議的做法是「複誦」，聽完對方講的話之後，不是只說：「我知道了。」而是說：「請讓我確認一次。」只要說：「我的認知是○○這樣，沒錯吧？」對方應該就滿意了吧。

我至今做了很多場演講（每年兩百場左右，做了三十年），聽眾的反應很多樣，有時候整個會場鴉雀無聲，此時一演講完就全身無力提不起勁，我還曾經跟主辦人說：「啊，無法引起大家的興趣，抱歉。」說完就匆匆忙忙離開會場了，不過隔天，主辦人跟我聯絡：「大家都說演講內容很精采，讓他們興奮到晚上睡不著。」我很驚訝，原來「反應和理解不一定成正比」。

●本文摘自 大田出版之《這樣說話讓你喜歡自己，也受人歡迎》。