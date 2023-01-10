你的善良有多危險？「人太好」的損失，遠比你想像的更可怕！

善良應該是你身上的光，而不是行為的框。 德國亞馬遜職場類冠軍書，作者認為善良好人最大的問題，是沒人會認真把你當一回事，不論是在職場、友情或是家人親情的相處上。本書以大量實證及分析，指出為什麼好心往往沒好報，並透過情境案例與練習以及提出解決方案，告訴讀者如何為自我設下邊防、為個人需求挺身而出，進一步變得更強大、更有自覺、更務實、更成功。（編按）

文／馬丁．維爾勒（Martin Wehrle）

善良的人往往擁有一副與生俱來的靈敏天線：能感受到周遭人們對他們有哪些期許。正因為善良的人不願意讓其他人失望，於是只好讓自己失望。

•工作上，如果有充滿挑戰的出差機會，他們很自然會讓同事們先搶；或是要安排大家的年度休假計畫時，善良的人會自動讓別人先挑日子──什麼都好，就是不要惹同事生氣！

•在伴侶關係中，善良的人學著如何放棄一切，好讓心愛的伴侶能實現想要的一切──怎樣都好，就是不可以只在乎自己！

•在教養方面，善良的人滿足孩子們的每個願望，就算代價過於高昂也不例外──怎樣都好，就是不要讓小孩垂頭喪氣！

•和身邊的人相處時，善良的人永遠彬彬有禮，即便別人失禮在先，或做出過分的要求也一樣──怎樣都好，就是不要引起紛爭。

•心地善良的女性在這方面更是有強烈的傾向：當男人做出有害自己利益的行為時，不但容易原諒對方，還會為了要挽救男人破碎的世界而奮不顧身──其無私的程度，大概就像每個酒鬼身邊都有一位永遠給予協助的「聖母」那樣。

善良好人常秉持著一種「美德」，儘管許多人對此讚譽有加，但老實說，對人好自己並沒有什麼太大的好處。無私，請再仔細看一下兩個字，要達到「無私」，就必須先失去私人，也就是自己──你得像丟開一個沒用的包袱般把自己丟掉。問題是，一個人若是放棄爭取自己的利益，就會先失去自己對外界的影響力。

太推崇「無私」的人，最終只會落入自暴自棄的結局（這後果聽起來很災難）。首先要知道的是，在我們的日常生活中，社群媒體不斷大肆報導那些熱中於競爭的人，但這時候，我們該豎起大拇指讚賞這些好鬥的人，還是應該倒過來抵制他們？在早期社會裡，自尊是發自內心的一種精神，但現在完全不是這樣，現代社會的自尊是透過與他人比較彰顯出來的：誰的推特粉絲多、誰的臉書好友多、誰的IG按讚數多、誰的工作成就較高、誰的房子比較大、誰的伴侶比較帥氣美豔，以及最後的：誰比較有錢？

這種種衡量標準完全取決於外界。你不只想要成功，還想比別人更成功；你不僅想顯得聰明，還想顯得比別人更聰明；你不只想變有錢，還想比別人更有錢……只有超越別人，才能獲得優勢。這種心態在人們內心深處緊緊扎根，而對善良的人來說，情況將變得無比險惡：

•哪種應徵者能進入最後一關？是最善良的那個，還是看起來最有自信的那個？

•在兩性關係或婚姻裡，哪種伴侶更有可能實現自我？是最善良的那個，還是會勇敢為自己爭取權益的那個？

•哪種顧客能在買車時談到最好的價錢？是最善良的那個，還是議價態度更強硬的那個？

你一定會想：「不要自視甚高」不一直都是人人讚揚的特質嗎？自動退出競賽，不要像倉鼠跑滾輪那樣無限追逐事業上的成功，不是一個明智的想法嗎？難道善良的人只是精神勝利者，實際上在眾人眼裡卻是個明明白白的大輸家嗎？

書名：《人善被犬欺：如何得到尊重、畫下界線，贏得你應有的成功（附「人太好」檢測）》 作者：馬丁．維爾勒（Martin Wehrle） 出版社：究竟／圓神出版 出版時間：2023年1月1日

擁有許多顧問經驗的我，在這裡要明白地告訴你：假如你錯過應得的升遷機會、在調薪時被忽略，或是在友情贊助時被人當凱子削，對你絕不是一件好事。伸手給予別人資源的人，理應得到回饋；用心付出的員工，理應得到上司的獎勵。如果缺少了這樣的正面回饋，一切只會變成徒勞無功，只會讓人感到沮喪。

著名的哲學家尼采曾說過，世界上的人可以分成兩種：一種人會自我調整、犧牲自己的獨立性，並故意掩蓋自己的能力。這些人緊緊黏住社會道德的規範不放，對外界的要求永遠使命必達、永遠小心翼翼地觀察身邊人們的行為舉止，並試圖融入他人。

另一種人則既出色又罕見，這種人會為了自己的理想拚命。他們懂得捍衛自己的獨立性，並拒絕與他人混為一談。這是因為出色的人並不願意被拿來與誰相比，他們只想和自己比賽：我今天是否做得比昨天好？他們每天都在不斷超越自己，正如同尼采的名言一樣：「成為你自己！」

●本文摘自究竟／圓神出版之《人善被犬欺：如何得到尊重、畫下界線，贏得你應有的成功（附「人太好」檢測）》。