人際關係也需要斷捨離！檢視你的人脈存摺，累積生命財富

文／蕾咪（Rami）

巴菲特說：人生最重要的決定是「找對的伴侶」！在這裡，我們一樣延續之前討論的「可累積性」，聊聊各種關係的選擇，如何造就生命財富的可累積性。

在多數情況下，「人際關係」是人生中一道難解的習題。

記得，當年我剛轉職為自由業的初期，一位與我同年的行銷公司老闆朋友對我說：「蕾咪，妳總有一天要學會篩選自己的人脈，不要浪費時間在沒有必要的人身上，因為每個人的時間都很有限。」第一次聽到這句話時，我內心覺得未免也太現實了，只有對自己有利益關係的人，才需要往來嗎？然而，隨著時間過去，我從清閒的自由業者，變成了忙碌的自由業者，甚至成立公司以後，我才對這段話有了不同的體悟。

思維的差距，就是財富的差距

上班族、自由業者、創業家、企業家，這幾種人的思維邏輯本就不同，當你轉職升級時，也必須改變思維，才能讓自己能夠順利勝任當下的角色。

月入 3 萬、月入 30 萬、月入 3 百萬、月入 3 千萬，這幾種人的思維邏輯也完全不同。你會發現，在人生某個點卡關時，往往一個轉念的關鍵時刻，就可以讓收入大幅突破。當你擁有的是高於目前水平的思維，漸漸的，會得到應有的報酬；相反的，當你擁有的是低於目前水平的思維，總有一天會被打回原形。於是，我才終於理解，為什麼有句話說，你的收入水準，大約等於你身邊五個人的平均收入。

「價值觀」會讓人物以類聚，甚至進而成為好朋友與好夥伴。我們學生時期接觸的朋友，如果不在同一個高度上，漸漸地在生活中也會失去交集，變成只有年度節慶或一年一次的同學會，才有機會碰面。

微軟的比爾‧蓋茲與波克夏的「股神」巴菲特，是非常要好的朋友，兩個世界首富並不是競爭關係，甚至在巴菲特的妻子去世後，他選擇滿足妻子遺志，將大部分財產捐給比爾梅林慈善基金會，只保留一小部分給兒女管理。

因此，如果你想改變自己的收入水準與現況，應該試著去跟「比你成功」或「已經成功」的人請教，甚至嘗試與他們交流。在相處的過程中，光是觀點的碰撞，就能讓你體會到他們與自己有何不同，進而學習調整。

人際關係也需要斷捨離

多數時刻，許多人身陷人際關係的困擾當中，也許是同學、也許是同事、也許是上司下屬關係、也許是感情、也許是朋友、也許是親子關係。我們難免會遇到情感挫敗或受傷的情況，但受害者心理最終只會害了自己。我們的感受往往來自於「我們的」感受，對方可能一無所知，一樣的言語與行為，並不會造成其他人的傷害。就像《被討厭的勇氣》書中說的，最後，我們都只是為自己的潛在好處，而假裝自己是受害者罷了。

我們可以開始學習，放掉那些抱怨大會的群體，放棄那些總是負面思考的族群，放棄那些拖著你不成長的螃蟹族，放掉那些以關心之名詛咒你會失敗的親友，放掉那些舒適圈，才有機會走出更棒的道路。談到人際關係的「累積性」之前，就先從斷捨離開始，斬斷一些耗費我們能量的關係吧！

書名：《暢打造被動收入最重要的事：蕾咪帶你用錢賺錢，翻身致富》 作者：蕾咪（Rami） 出版社：方智／圓神出版 出版日期：2022年12月1日

三步驟分析你的人際關係

這裡給大家小小的功課做練習，利用簡單三步驟，觀察自己的人際關係：

Step.1 回想過去一個月以來，所有接觸過的人名。利用心智圖全部寫下來。

Step.2 開始將這些人帶給你的能量，快速分類。比如說正面（＋）或負面（－），正面（＋）如被愛、被尊重、自在、溫暖、成長、快樂、實質收穫等其他好處；負面（－）如壓力、排擠、抱怨、被勉強、負面情緒、過度索取等其他壞處。

Step.3 聚焦在給你正面能量的人，練習提高分配在他們身上時間的比重。如果覺得不夠，就嘗試往外面的弱連結去尋找，嘗試與你欣賞的人請教或學習，甚至去參與活動，拓展自己的人脈關係。

每種關係都值得好好經營

還記得國中時，臺上的老師惡狠狠地批評「靠關係」的人，當時我也同樣開始建立了這樣的思維，對於任何靠關係的人感到不齒，然而隨著人生歷練越來越多，我才發現所有的關係都是經營來的，沒有誰會理所當然地幫助誰。

往往我們只看到依靠關係吃香喝辣的人，卻沒有意識到這樣的人，可能平常就是與人為善並熱心助人，所以在必要時刻，當他需要幫忙時，才會有人願意伸出援手。更甚者，即使是基於利益交換而建立的關係，也代表對方具備能夠提供他人同等利益交換的實力，才有辦法讓「關係」發揮作用。

人際關係的累積性，有許多不同的名詞解釋，包含情感帳戶與人脈存摺等，創造財富的過程，比起獨善其身地完全靠自己打拚，不如善用彼此的資源發揮綜效，不但可以為他人帶來好處，也讓自己的人生更輕鬆。

我並不是擅長社交的人，因此從來不認為人際關係的經營是件容易的事。然而，不可否認的是，我的事業發展順利，非常大的部分來自於朋友的幫助，或者是人生中出現的貴人，給了我好建議、引薦好客戶、推薦好資源。這些積少成多的善意，累積成人生中的幸運。

與其仇視著「關係」本身，不如好好關心身邊的人，好好經營親朋好友的情感帳戶或人脈存摺，這樣能讓我們的人生，不只是在財富上，在人際關係與心靈健康上也能過得更加幸福。

●本文摘自方智／圓神出版之《打造被動收入最重要的事：蕾咪帶你用錢賺錢，翻身致富》。