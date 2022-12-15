療癒自己的認同創傷，成為靈魂所渴望的自己！

文／王曙芳

過去幾年，我的工作當中，突然出現大量且密集的個案，這些人所呈現出來的表徵包羅萬象，從腫瘤、癌症、皮膚炎、身體疼痛， 到焦慮、憂鬱、幻聽幻視，乃至被某種觀念或行為桎梏、被無力感癱瘓、找不到生命的意義、和他人的關係極度困難。然而，當我們以能量心理學的方法進行診斷時，他們的問題根源都不約而同指向「認同創傷」。於是，我開始與這個「認同創傷」的模式，展開密集對話。了解它的各種變化，以及對人所造成的深遠影響。

當我伴隨這些人，揭開一個個深刻動人的掙扎和故事，我明白，這些故事雖然是每個人的獨特經歷，然而，它們同時呈現出整體人類心理的困境。可以說，這些臨床上呈現出來的創傷，既是個人獨特的經驗，也是集體遭遇的陷阱。

我覺得宇宙透過我的個案正在教導我一些重要的事。而這些事，如果能夠以文字表達出來，說不定會對更多人有益處。於是我開始動筆，把這些故事記錄並整理出來。逐漸的，我發現有些個案的認同創傷，是可以擺在一起觀看，他們自成一格。他們的故事披露了普遍性的認同創傷主題。

於是，我將這些故事按照主題分為12個篇章，主題當中也有小小變奏。這樣的分類完全是從臨床所累積的案例而來，和現有的其他人格分類體系無關。

為了明辨認同創傷的主題，我在書中特意選擇的都是受創程度比較深的個案，然而，每個主題的變奏，從程度比較輕微，到程度比較嚴重，表現的差異可以很大。有些人可能會在好幾個主題裡，都能夠看到自己的某部分面向，雖然並非全部。譬如第五章〈不能走自己的路〉，文中所舉的案例是比較嚴重的類型，個案無法為自己的人生做決定。然而，也許你的情況是輕微的：只是當你為自己做決定，違抗父母的時候就會很不安。這時候，你的原型認同可能是：「如果我為自己做決定，我就推開了父母」。

因此，書中的案例是僅供參考。大家閱讀的時候，還是要以每個主題的描述為主，來判斷自己是否有類似的認同困境，並且找出最符合自己情況的「原型認同」。

無論如何，這本書想要提供一個自我觀照的途徑，讓想要深入覺察自我的人，有方法循序漸進。

什麼是「原型認同」創傷？

「原型認同模式」這個語詞是源自於「生命中心療法」（Life Center Therapy）當中的一個深層心理障礙模式。「生命中心療法」是美國的臨床心理學家安迪．韓（Andy Hahn）所創建的一套診斷治療架構，使用肌肉測試為診斷技巧，採用能量療法為平衡創傷的手法。安迪將創傷的主題區分為模式，歸納出27個心理障礙模式。譬如：暴力的創傷、喪失的創傷、死亡的意願、分離與分裂、被障礙的認同、原型認同……。每個模式都有對症下藥的應對處理。

我們知道，有許多其他的心理學的架構也討論「原型」，最著名的是榮格的十二個人物原型。有的治療系統是把焦點放在一個人長期扮演某個角色而來的創傷，譬如：療癒者、照顧者、統治者……。某些企管訓練把職員的人格以孔雀、獅子、無尾熊、貓頭鷹、變色龍這些動物原型來區分。但是這本書的所指的原型，與這些都無關，出發點不是探討人格，而是探討從認同而來的創傷，進而提升自我的覺察、促成自我療癒和轉化。

書名：《認同創傷：拆解自我認同迷思，成為真我的深練習》 作者：王曙芳 出版社：心靈工坊 出版日期：2022年11月18日

因此，本書第一部的篇章，希望藉由不同的認同創傷主題和範例，讓讀者看到創傷所打造的認同，以及認同所造成的創傷。創傷與認同兩者互為因果。

原型認同不是一般的認同，而是帶著某種程度的偏執與強迫行為的「認同」。這樣的認同被創造出來，是為了幫助我們規避更深層的恐懼；它透過生活的各個層面運作著，發展出自己的生命、價值觀和信仰，讓一個人的其他身分萎縮，生命不再流動。這時候，我們反倒比較像是原型認同的傀儡，按照它的指令對境遇作出特定反應，生產特定情節。

我協助許多人拆解了控制著他們也保護著他們的認同，看到每個當事人都付出了相當可觀的保護費——也就是一個人的真我、自由與生命力。

當我們理解原型認同的作用，就更能夠明白是什麼促使自己或他人重複某些行為和情境，以及讓我們受苦的各種可能性。

發現我們是怎麼扭曲了「對自己的認同」，是一把珍貴的鑰匙，它開啟我們重新認識自己的大門，改寫我們內在驅動的程式，讓我們更有機會發揮靈魂的使命，成為自己真正而且完整的自己。

●本文摘選自心靈工坊出版之《認同創傷：拆解自我認同迷思，成為真我的深練習》。